Joven desata pleito en restaurante y termina enfrentando a la policía: la bautizan ‘Lady Sinaloa’

El altercado quedó grabado y se volvió tendencia en redes sociales

La mujer y su grupo
La mujer y su grupo incomodaron a clientes y enfrentaron a la policía.

Un episodio de desorden y confrontación quedó registrado en un restaurante de Guadalajara, Jalisco, luego de que una mujer, acompañada por un grupo de amigos, provocara un altercado que terminó con la intervención de la policía. El caso se volvió viral en redes sociales y dio origen al apodo de Lady Sinaloa, nombre con el que usuarios identificaron a la principal protagonista del incidente.

De acuerdo con testimonios difundidos en plataformas digitales, el grupo se encontraba en evidente estado de ebriedad y comenzó a desplazarse por distintas mesas del establecimiento. Durante el recorrido, realizaron comentarios inapropiados, interrumpieron conversaciones y confrontaron tanto a clientes como a trabajadores del lugar, generando un ambiente de incomodidad generalizada.

Ante la insistencia del comportamiento, el personal solicitó apoyo de las autoridades. Fue entonces cuando la situación escaló y comenzó a ser documentada por testigos con sus teléfonos celulares.

Uno de los videos más compartidos muestra a una mujer que se presenta como Valeria Muñoz, acercándose de forma insistente a un elemento policial que se encontraba tomando notas en su teléfono. Lejos de tranquilizarse con la presencia de la autoridad, la joven mantuvo una actitud provocadora y continuó hostigando a otras personas dentro del restaurante.

Este comportamiento terminó por agravar el conflicto, obligando a los policías a intentar controlar la situación.

Los videos revelaron versiones opuestas
Los videos revelaron versiones opuestas sobre su origen.

El incidente no se limitó al interior del local. En grabaciones posteriores se observa cómo Lady Sinaloa es sacada del establecimiento, momento en el que comienza un forcejeo con dos policías mujeres. En medio del caos, tanto ella como sus acompañantes ofrecieron versiones distintas sobre su procedencia, ya que primero aseguraron ser originarios de Sinaloa y después afirmaron ser de Jalisco.

La joven se mostró renuente a ser detenida y opuso resistencia, lo que derivó en jaloneos, empujones y golpes contra la pared mientras las oficiales intentaban someterla.

El grito que encendió las redes

Al final, una de las
Al final, una de las mujeres trató de impedir la detención de su amiga

Durante el altercado, Lady Sinaloa se dirigió directamente a la persona que grababa el video y lanzó una frase que quedó registrada y fue ampliamente compartida:

“Ya viste como me jaló el pelo, ayuda, ayúdame”

La escena intensificó el debate en redes sociales, donde usuarios se dividieron entre críticas al comportamiento de la mujer y cuestionamientos sobre el uso de la fuerza.

Un altercado captado en video desató una nueva polémica viral. Crédito: Redes sociales

Finalmente, las autoridades lograron controlar la situación. Una de las mujeres fue detenida y subida a una patrulla, mientras otra integrante del grupo intentó seguir el vehículo a pie sin éxito. Hasta ahora no se ha confirmado si se fincaron cargos formales.

El caso de Lady Sinaloa se suma a la creciente lista de personajes virales etiquetados como “Ladies” o “Lords”, cuyas conductas quedan expuestas tras la difusión masiva de videos en redes sociales.

