Filtran foto de Luz María Zetina con Lorena Ochoa abrazadas y reviven los rumores de romance

Por ahora, tanto Ochoa como Zetina se mantienen en silencio, mientras que el público sigue atento a cualquier aclaración. (Infobae México / Jesús Avilés)

Luz María Zetina terminó el 2025 envuelta en controversia por rumores sobre su vida privada. Y es que fue relacionada sentimentalmente con la reconocida golfista mexicana, Lorena Ochoa.

Esto luego de que dio a conocer que su compromiso matrimonial con Emilio Guzmán -licenciado en Relaciones Internacionales y CEO de una empresa relacionada con temas migratorios- terminó porque se enamoró de otra persona.

Hasta el momento, ni la conductora ni la deportista se han pronunciado al respecto.

Crédito: Instagram/@luzmazetina)

Martha Figueroa filtra foto

Las especulaciones revivieron a finales de 2026, luego de que la periodista de espectáculos mostró una fotografía en donde la conductora y la deportista aparecen abrazadas y rodeadas de algunas artistas, tales como las integrantes de Pandora y Denisse de Kalaf.

"Si hacemos una investigación tipo CSI, siguiendo lo que dictan los pasos de la criminalística para analizar fotografías, pues están abajo de la mesa haciéndose manitas, ¿eh? O sea, hasta donde queda la foto, si tú continúas una trayectoria descendente (...) ChatGPT, ayúdame a continuar la fotografía. Están haciéndose manitas", dijo en su canal de YouTube.

Foto original vs foto modificada con IA. (Captura YT: Martha Figueroa)

La periodista de espectáculos mostró la foto original y la comparó con una modificada con Inteligencia Artificial (IA). En esta última, se plantea una suposición de lo que pudo haber pasado entre la conductora y la deportista debajo de la mesa, cuando se tomó la fotografía.

Según Figueroa, desde su perspectiva existe la posibilidad de que exista un romance entre ellas, sin embargo, tampoco descartó que se trate de una estrategia mediática.

“Yo creo que sí han de ser pareja Lorena Ochoa y Luz María y si no son, es lo que comentábamos el otro día, como que quieren hacer que la, que la gente piense que sí”, comentó.

La conductora sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a sus excompañeras y recordar viejos tiempos en Unicable. Crédito: Instagram: Yolanda Andrade

Martha Figueroa explota contra sus excompañeras de Netas Divinas

En esa misma emisión del programa, la periodista habló del reencuentro de algunas exconductoras del famoso programa de televisión; confesó que no fue invitada y que la mayoría de ellas no son sus amigas.

“No me invitaron porque no les caigo bien. De ahí son mis amigas Gloria y Yolanda, pero bueno, en general a ese grupo yo creo que no les caigo bien”, comentó.