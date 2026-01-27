México

Denuncian afectaciones ambientales en territorio mexicano derivado del TLCAN

La organización Renacer aseguró que comunidades mexicanas sufren despojo territorial y muerte debido a la instalación masiva de empresas transnacionales desde 1994

La Red Renacer denuncia los
La Red Renacer denuncia los efectos devastadores del TLCAN en comunidades mexicanas, con contaminación, enfermedades y despojo territorial. | Crédito Red Renacer

La Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer), integrada por personas de 18 estados de la República Mexicana, denunció que, a más de 30 años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las comunidades afectadas no han recibido los beneficios prometidos del modelo económico, sino que enfrentan una crisis de contaminación ambiental, enfermedades crónico-degenerativas, despojo territorial y muerte en distintas regiones del país.

De acuerdo con la organización, desde 1994 la instalación masiva de empresas transnacionales, parques industriales y corredores extractivos ha provocado una devastación sostenida del medio ambiente.

La desregulación en el uso y protección de los recursos naturales permitió que industrias altamente contaminantes operaran sin controles efectivos, envenenando suelos, agua y aire.

Renacer señaló que este modelo económico priorizó la atracción de inversiones extranjeras sobre la protección de la salud pública y los derechos ambientales de las comunidades.

Enfermedades graves y exposición prolongada a sustancias tóxicas

La Red alertó que millones de personas han estado expuestas durante más de tres décadas a sustancias químicas peligrosas, cuyos efectos se acumulan en el organismo, afectando principalmente a infancias y jóvenes.

Tobillas Durón señaló que el
Tobillas Durón señaló que el derrame también ha provocado el acaparamiento de agua por parte de la mina. (Cuartoscuro)

Entre las enfermedades asociadas a la contaminación se encuentran distintos tipos de cáncer —incluida la leucemia—, enfermedad renal crónica, trastornos endocrinos y reproductivos, abortos, nacimientos prematuros, malformaciones congénitas, padecimientos respiratorios como asma y EPOC, así como enfermedades neurológicas y raras aún no definidas por la ciencia.

Sitios y Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental en México

A partir de investigaciones comunitarias y acompañamiento científico, Renacer identificó cientos de Sitios de Emergencia Sanitaria y Ambiental (SESA) en el país, caracterizados por altos niveles de contaminación y afectaciones graves a la salud.

Asimismo, la organización documentó la existencia de al menos 60 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), donde la convergencia de procesos extractivos, industriales y agroindustriales ha generado escenarios de sufrimiento, destrucción ambiental y muerte. Entre, RENACER destaca los siguientes:

  • Hidalgo (Tula, Atilaquia, Atotonilco, Apaxco, Valle del Mezquital).
  • Estado de México (el Corredor industrial entre San Pedro Barrientos, Lechería y Valle de Toluca).
  • Tlaxcala (Cuenca del Alto Atoyac )
  • Puebla
  • Jalisco ( El Salto, Juanacatlán, Itsmo de Tehuantepec, Coatzacoalcos y Minatitlán).
  • Veracruz (Tierra Blanca)
  • Guanajuato
  • Monterrey
  • Coahuila (La Laguna, Valle del Yaqui y cuenca del río Sonora).
  • Chihuahua (Ciudad Juárez, Piedras Negras, río Bravo).
  • Campeche
  • Yucatán
  • Michoacán (puerto Lázaro Cárdenas).
  • Sinaloa (Los Mochis).
  • Nayarit (Santiago Ixcuintla).

El modelo neoliberal y la flexibilización de leyes ambientales

Según la Red, la narrativa del “progreso” sirvió para justificar la modificación de leyes y normas ambientales, haciéndolas más permisivas para atraer capitales de Estados Unidos, Canadá y Europa. Esto facilitó el acceso de las empresas a agua, minerales, concesiones energéticas y mano de obra barata, bajo esquemas como el outsourcing.

Crédito: RENACER
Crédito: RENACER

Además, denunciaron que los gobiernos neoliberales fragmentaron y debilitaron las instituciones encargadas de la regulación ambiental, la inspección y la sanción, lo que abrió la puerta al despojo territorial y a la violación de derechos humanos.

Demandas de la Red Renacer al Estado mexicano

Ante este panorama, la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia exigió:

  • La participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones.
  • El cumplimiento del Acuerdo de Escazú —instrumento cuyo objetivo es fortalecer la democracia ambiental en la región y garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano— antes de imponer megaproyectos.
  • La atención prioritaria a los daños a la salud y al medio ambiente.
  • Una revisión profunda de las normas de agua, aire y suelo, que reconozca las sustancias y dosis que enferman y matan.
  • La medición y regulación de todos los contaminantes tóxicos del aire, más allá de los relacionados con el cambio climático.

Evidencia científica ignorada y riesgo de colapso ambiental

La organización recordó que durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) , a través de los Programas Nacionales Estratégicos (Pronaces) del entonces Conahcyt, se generó evidencia científica sólida sobre la relación entre contaminación y enfermedades degenerativas en las RESA.

La dirigente nacional de Morena
La dirigente nacional de Morena compartió parte de la carta de despedida que AMLO dejó. |Crédito: Cuartoscuro

Finalmente, Renacer advirtió que sin un plan integral de justicia ambiental y sanitaria, el aumento de enfermedades crónico-degenerativas y la destrucción de los ecosistemas podrían volverse irreversibles, provocando un colapso socioambiental y una crisis en el sistema de salud.

