¿Cómo se prepara el té de alpiste para bajar la presión arterial?

Este té tiene varios beneficios para la salud (Gemini)

¿El alpiste es solo para aves? ¡Nada de eso! Esta pequeña semilla ha sido parte de la alimentación humana y, en los últimos años, ha cobrado fama por sus posibles beneficios para la salud, en especial para quienes buscan controlar la presión arterial.

En México y otras regiones, el consumo de alpiste ha dejado de ser un mito urbano y se ha convertido en una alternativa natural que despierta curiosidad. Además, es apto para celíacos y su perfil nutricional lo vuelve interesante para quienes desean mejorar su dieta.

¿El té de alpiste realmente ayuda a bajar la presión arterial?

El té de alpiste se prepara a partir de las semillas de esta gramínea, pero es esencial que sean aptas para consumo humano, es decir, libres de fibra de sílice.

(iStock)

Su preparación implica hervir las semillas para extraer compuestos con posibles efectos vasodilatadores y reguladores de la presión arterial.

De acuerdo con Unam Global, los estudios en animales sugieren que los péptidos y aminoácidos presentes en el alpiste podrían tener un efecto positivo en la regulación de la presión, aunque aún faltan investigaciones definitivas en humanos.

¿Cómo se prepara el té de alpiste?

Ingredientes:

100 g de semillas de alpiste para consumo humano (sin fibra de sílice) 1 litro de agua

Preparación paso a paso:

Lava perfectamente las semillas de alpiste bajo el chorro de agua. Coloca las semillas en una olla con 1 litro de agua. Hierve durante 30 minutos a fuego medio, manteniendo la temperatura cerca de 70°C para no perder propiedades. Filtra la mezcla usando un colador fino o una manta de cielo, descartando las semillas. Deja enfriar y consume el líquido resultante.

(Mercado Libre)

Consejos técnicos:

Usa solo alpiste apto para consumo humano para evitar riesgos a la salud.

No excedas la cantidad diaria recomendada (consulta a un médico antes de iniciar cualquier remedio).

El filtrado es clave para evitar la ingesta de fibras indeseadas.

¿Cuántas veces al día se puede tomar?

La recomendación general es consumir 1 vaso (aprox. 250 ml) al día, preferentemente por la mañana.

Recuerda que el consumo excesivo puede ser contraproducente y siempre debe ir acompañado de vigilancia médica si tienes problemas de presión arterial.

¿El té de alpiste sustituye el tratamiento médico?

No. Aunque existen estudios con resultados prometedores en animales, el té de alpiste debe considerarse solo como un complemento. No sustituyas ni suspendas tus medicamentos sin consultar a tu médico.

¿Cuál es el valor nutricional del té de alpiste?

Aporta proteínas, fibra dietética y aceites insaturados (omega-6, omega-9 y omega-3).

Es libre de gluten, ideal para personas celíacas.

Bajo en calorías y rica en enzimas lipasas.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar el té de alpiste?

Puedes guardar el té en un recipiente de vidrio hermético en refrigeración por hasta 2 días. Desecha cualquier exceso de tiempo o si notas cambios en el olor o sabor.

¿Es mito o realidad que el té de alpiste baja la presión?

Hasta el momento, los estudios sugieren que el alpiste podría ayudar a regular la presión arterial gracias a sus péptidos y su acción vasodilatadora.

Sin embargo, no existen suficientes pruebas clínicas en humanos para recomendarlo como tratamiento único. Siempre consulta con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier remedio natural a tu rutina.