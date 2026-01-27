México

¿Cómo se prepara el té de alpiste para bajar la presión arterial?

Aquí te contamos cómo hacerlo de forma fácil y qué precauciones debes tomar

Guardar
Este té tiene varios beneficios
Este té tiene varios beneficios para la salud (Gemini)

¿El alpiste es solo para aves? ¡Nada de eso! Esta pequeña semilla ha sido parte de la alimentación humana y, en los últimos años, ha cobrado fama por sus posibles beneficios para la salud, en especial para quienes buscan controlar la presión arterial.

En México y otras regiones, el consumo de alpiste ha dejado de ser un mito urbano y se ha convertido en una alternativa natural que despierta curiosidad. Además, es apto para celíacos y su perfil nutricional lo vuelve interesante para quienes desean mejorar su dieta.

¿El té de alpiste realmente ayuda a bajar la presión arterial?

El té de alpiste se prepara a partir de las semillas de esta gramínea, pero es esencial que sean aptas para consumo humano, es decir, libres de fibra de sílice.

(iStock)
(iStock)

Su preparación implica hervir las semillas para extraer compuestos con posibles efectos vasodilatadores y reguladores de la presión arterial.

De acuerdo con Unam Global, los estudios en animales sugieren que los péptidos y aminoácidos presentes en el alpiste podrían tener un efecto positivo en la regulación de la presión, aunque aún faltan investigaciones definitivas en humanos.

¿Cómo se prepara el té de alpiste?

Ingredientes:

  1. 100 g de semillas de alpiste para consumo humano (sin fibra de sílice)
  2. 1 litro de agua

Preparación paso a paso:

  1. Lava perfectamente las semillas de alpiste bajo el chorro de agua.
  2. Coloca las semillas en una olla con 1 litro de agua.
  3. Hierve durante 30 minutos a fuego medio, manteniendo la temperatura cerca de 70°C para no perder propiedades.
  4. Filtra la mezcla usando un colador fino o una manta de cielo, descartando las semillas.
  5. Deja enfriar y consume el líquido resultante.
(Mercado Libre)
(Mercado Libre)

Consejos técnicos:

  • Usa solo alpiste apto para consumo humano para evitar riesgos a la salud.
  • No excedas la cantidad diaria recomendada (consulta a un médico antes de iniciar cualquier remedio).
  • El filtrado es clave para evitar la ingesta de fibras indeseadas.

¿Cuántas veces al día se puede tomar?

La recomendación general es consumir 1 vaso (aprox. 250 ml) al día, preferentemente por la mañana.

Recuerda que el consumo excesivo puede ser contraproducente y siempre debe ir acompañado de vigilancia médica si tienes problemas de presión arterial.

¿El té de alpiste sustituye el tratamiento médico?

No. Aunque existen estudios con resultados prometedores en animales, el té de alpiste debe considerarse solo como un complemento. No sustituyas ni suspendas tus medicamentos sin consultar a tu médico.

¿Cuál es el valor nutricional del té de alpiste?

  • Aporta proteínas, fibra dietética y aceites insaturados (omega-6, omega-9 y omega-3).
  • Es libre de gluten, ideal para personas celíacas.
  • Bajo en calorías y rica en enzimas lipasas.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar el té de alpiste?

Puedes guardar el té en un recipiente de vidrio hermético en refrigeración por hasta 2 días. Desecha cualquier exceso de tiempo o si notas cambios en el olor o sabor.

¿Es mito o realidad que el té de alpiste baja la presión?

Hasta el momento, los estudios sugieren que el alpiste podría ayudar a regular la presión arterial gracias a sus péptidos y su acción vasodilatadora.

Sin embargo, no existen suficientes pruebas clínicas en humanos para recomendarlo como tratamiento único. Siempre consulta con un profesional de la salud antes de incorporar cualquier remedio natural a tu rutina.

Temas Relacionados

AlpistePresión ArterialRecetasSalud CardiovascularRemedios Caserosmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Batido de amaranto con plátano: una bebida ideal para aumentar masa muscular y fortalecer los huesos fácilmente

La pérdida de masa muscular comienza a los 30 años

Batido de amaranto con plátano:

Metro CDMX y Metrobús hoy 27 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 27 de enero: se reporta incendio de vehículo en calles de la alcaldía Iztapalapa

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Resultados sorteo Chispazo: números ganadores del lunes 26 de enero del 2026

Descubra aquí los dígitos afortunados de la última jugada, dados a conocer por la Lotería Nacional

Resultados sorteo Chispazo: números ganadores

Flor de jamaica: beneficios medicinales y su papel clave en la cocina mexicana

Más allá de su sabor intenso, este ingrediente tradicional destaca por sus aportes nutricionales, usos versátiles y respaldo de instituciones especializadas

Flor de jamaica: beneficios medicinales
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mundial 2026 en México: las

Mundial 2026 en México: las 8 actividades ilícitas con las que el crimen organizado podría lucrar, según experto

Masacre en Salamanca deja al descubierto extorsiones a ligas de futbol amateur

Abogados de narcos enviados a EEUU denuncian traición a la patria ante la FGR

Vinculan a proceso a “Bravo”, presunto jefe de plaza del CJNG en Guadalajara

Quién era Charly Moreno, músico de la banda Reencuentro Norteño que murió en ataque armado en Salamanca

ENTRETENIMIENTO

Muerte de Alexis Ortega: a

Muerte de Alexis Ortega: a qué personajes dio voz el actor además de Spider-Man de Tom Holland

Guillermo del Toro sorprende en Sundance 2026 al cantar con mariachi

¿De qué murió Alexis Ortega? Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland

El TRI celebrará 57 años con un histórico concierto en el Palacio de los Deportes

Kunno propone tregua: Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar deberían aplaudirse si coinciden en Premio Lo Nuestro 2026

DEPORTES

Barcelona vs Copenhague: cuándo y

Barcelona vs Copenhague: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México

Qué se sabe de Henry Martín y el supuesto interés de Cruz Azul para ficharlo este Clausura 2026

Canelo Álvarez “esta viejo” para seguir boxeando, asegura ex campeón del CMB

Así reaccionó Julio César Chávez a la victoria de su hijo Junior por nocaut en su regreso al boxeo

Por qué Christian Martinoli no narró el México vs Bolivia