Balacera en Zapopan, Jalisco, deja tres muertos y cuatro heridos: atacantes usaron armas de alto calibre

Una agresión armada directa contra los ocupantes de un Lamborghini Urus color naranja desató una intensa movilización policiaca la mañana de este 29 de diciembre en el municipio de Zapopan, Jalisco, con un saldo preliminar de tres personas muertas y cuatro más gravemente lesionadas, confirmaron autoridades locales.

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Topacio y calle Brillante, en las colonias Santa Eduwiges y Bosques de la Victoria, en los límites entre Zapopan y Guadalajara.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, hombres fuertemente armados descendieron de al menos dos camionetas para atacar de forma directa a los escoltas y ocupantes del vehículo de alta gama.

Por su parte, fuentes de seguridad confirmaron a Infobae México que entre las tres personas fallecidas se encuentra una menor de edad. Además, las cuatro personas lesionadas fueron identificadas como escoltas, sin embargo, se desconoce el nombre de las víctimas.

Ataque duró varios minutos y dejó más de 200 casquillos

De acuerdo con reportes policiacos, la balacera se prolongó entre 10 y 20 minutos, tiempo durante el cual se registraron ráfagas de armas de alto calibre.

Reportes preliminares informaron que en el lugar fueron localizados más de 200 casquillos percutidos de distintos calibres, esparcidos sobre la vía pública.

El Lamborghini Urus, cuyo valor supera los cinco millones de pesos, presenta daños severos en el parabrisas y la parte frontal, además de múltiples impactos de bala.

También resultaron dañados al menos cuatro vehículos, entre ellos tres camionetas tipo RAM, una de las cuales fue abandonada con impactos de arma de fuego, un cargador y un radio de comunicación.

Víctimas trasladadas en estado grave

Las autoridades también confirmaron a Infobae México que dos hombres de aproximadamente 40 años murieron en el sitio, la menor de edad murió en el hospital y las cuatro personas heridas, entre ellas una mujer y cuatro hombres fueron trasladados al hospital más cercano entre Zapopan y Guadalajara para ser atendidos.

Videos muestran a civiles armados durante el ataque

En redes sociales comenzaron a circular diversos videos en los que se observa a civiles con armas largas y chalecos antibalas resguardándose detrás de un vehículo blanco mientras continuaban las detonaciones, escenas que provocaron pánico entre vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones de Plaza del Sol.

Ante el riesgo, residentes de la zona fueron alertados para no salir de sus viviendas mientras se desarrollaba el operativo de seguridad.

Operativo y cierres viales en la zona

Al sitio acudieron elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Policía de Zapopan, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que se encargó del levantamiento de los indicios balísticos.

Además, un helicóptero “Titán” realizó sobrevuelos para intentar ubicar a los responsables, quienes lograron huir.

Las autoridades mantienen cierres viales totales en:

Avenida Topacio, entre Lapislázuli y Cruz del Sur

Cruce de Topacio y calle Brillante

Se recomienda a la ciudadanía evitar la zona y tomar rutas alternas, ya que las diligencias continuarán durante varias horas.

Sin identidades confirmadas

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad oficial de las personas atacadas.

En redes sociales circula la versión de que el objetivo del ataque podría ser un comerciante del Mercado de Abastos, conocido como “El Prieto” y su hija, sin embargo, se desconoce el nombre de ambas víctimas.

Las investigaciones continúan para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.