Ashley de Ha*Ash celebra su cumpleaños y estos fueron sus momentos más divertidos

Ashley Grace, integrante de Ha*Ash, cumple 39 años como una de las figuras más queridas del pop latino. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Ashley Grace, integrante del dúo Ha*Ash, celebra este 27 de enero su cumpleaños número 39. Nacida en Lake Charles, Luisiana, es la menor de cuatro hermanos y una de las figuras más queridas del pop latino actual.

Junto a su hermana Hanna Nicole, forma parte de uno de los proyectos musicales más exitosos de México y América Latina, con presencia constante en escenarios de Sudamérica, España, Estados Unidos y territorio mexicano.

Más allá de su carrera, Ashley se ha ganado el cariño del público por su energía, sentido del humor y una personalidad espontánea que se refleja tanto en entrevistas como en conciertos.

Una artista con sello propio

El dúo Ha*Ash, formado por las hermanas Ashley y Hanna, destaca por su éxito en México, Sudamérica, España y Estados Unidos. (Instagram/@haashoficial)

Ashley se distingue por su potencia vocal, intensidad interpretativa y una vibra alegre que logra conectar de inmediato con sus seguidores. Esa autenticidad es una de las claves del éxito del dúo.

Además de cantar, es compositora y participa activamente en la creación musical de Ha*Ash. También toca instrumentos, lo que refuerza su perfil artístico dentro del proyecto que comparte con su hermana.

En el escenario, su presencia es dinámica y cercana, cualidades que han fortalecido el vínculo con el público a lo largo de los años.

Bromas, risas y momentos virales

Los videos compartidos por las hermanas cuentan con múltiples visualizaciones, likes, reacciones y comentarios. (TikTok/@haashoficial)

Las hermanas son conocidas por las bromas constantes entre ellas, muchas de las cuales se han vuelto virales. Entre los momentos más divertidos de Ashley destacan:

• El pastelazo a Hanna durante un agradecimiento a fans.

• La ocasión en que le embarró comida en un programa de televisión.

• La venganza de Hanna, cuando empujó a Ashley a una alberca durante un en vivo previo a una gala.

• Un descuido en París cuando el viento levantó su vestido.

• Comentarios imprudentes en entrevistas y podcasts.

• Varias caídas provocadas por bromas o distracciones.

Estas situaciones han reforzado su imagen espontánea y cercana, sin perder la complicidad que existe entre ambas.

Canciones que nacen de experiencias reales

Ashley se distingue por su potencia vocal, su intensidad interpretativa y una vibra alegre en cada concierto de Ha*Ash.- (Youtube/Ha*Ash)

Más allá del humor, Ha*Ash también conecta con el público a través de letras basadas en vivencias personales. Ashley ha compartido que varias canciones surgen de experiencias sentimentales propias.

Temas como Te dejo en libertad y No fue lo que hiciste reflejan emociones reales que han resonado con miles de personas.

Esa mezcla de sinceridad, carisma y talento convierte a Ashley en una artista que trasciende el escenario y celebra su cumpleaños consolidada como una figura cercana y auténtica.