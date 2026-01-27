México

Ashley de Ha*Ash celebra su cumpleaños y estos fueron sus momentos más divertidos

La cantante festeja un año más de vida y es por eso que recordamos algunas anécdotas que muestran su carisma, humor y conexión con el público

Guardar
Ashley Grace, integrante de Ha*Ash,
Ashley Grace, integrante de Ha*Ash, cumple 39 años como una de las figuras más queridas del pop latino. - (Jovani Pérez/ Infobae)

Ashley Grace, integrante del dúo Ha*Ash, celebra este 27 de enero su cumpleaños número 39. Nacida en Lake Charles, Luisiana, es la menor de cuatro hermanos y una de las figuras más queridas del pop latino actual.

Junto a su hermana Hanna Nicole, forma parte de uno de los proyectos musicales más exitosos de México y América Latina, con presencia constante en escenarios de Sudamérica, España, Estados Unidos y territorio mexicano.

Más allá de su carrera, Ashley se ha ganado el cariño del público por su energía, sentido del humor y una personalidad espontánea que se refleja tanto en entrevistas como en conciertos.

Una artista con sello propio

El dúo Ha*Ash, formado por
El dúo Ha*Ash, formado por las hermanas Ashley y Hanna, destaca por su éxito en México, Sudamérica, España y Estados Unidos. (Instagram/@haashoficial)

Ashley se distingue por su potencia vocal, intensidad interpretativa y una vibra alegre que logra conectar de inmediato con sus seguidores. Esa autenticidad es una de las claves del éxito del dúo.

Además de cantar, es compositora y participa activamente en la creación musical de Ha*Ash. También toca instrumentos, lo que refuerza su perfil artístico dentro del proyecto que comparte con su hermana.

En el escenario, su presencia es dinámica y cercana, cualidades que han fortalecido el vínculo con el público a lo largo de los años.

Bromas, risas y momentos virales

Los videos compartidos por las hermanas cuentan con múltiples visualizaciones, likes, reacciones y comentarios. (TikTok/@haashoficial)

Las hermanas son conocidas por las bromas constantes entre ellas, muchas de las cuales se han vuelto virales. Entre los momentos más divertidos de Ashley destacan:

• El pastelazo a Hanna durante un agradecimiento a fans.

• La ocasión en que le embarró comida en un programa de televisión.

• La venganza de Hanna, cuando empujó a Ashley a una alberca durante un en vivo previo a una gala.

• Un descuido en París cuando el viento levantó su vestido.

• Comentarios imprudentes en entrevistas y podcasts.

• Varias caídas provocadas por bromas o distracciones.

Estas situaciones han reforzado su imagen espontánea y cercana, sin perder la complicidad que existe entre ambas.

Canciones que nacen de experiencias reales

Ashley se distingue por su
Ashley se distingue por su potencia vocal, su intensidad interpretativa y una vibra alegre en cada concierto de Ha*Ash.- (Youtube/Ha*Ash)

Más allá del humor, Ha*Ash también conecta con el público a través de letras basadas en vivencias personales. Ashley ha compartido que varias canciones surgen de experiencias sentimentales propias.

Temas como Te dejo en libertad y No fue lo que hiciste reflejan emociones reales que han resonado con miles de personas.

Esa mezcla de sinceridad, carisma y talento convierte a Ashley en una artista que trasciende el escenario y celebra su cumpleaños consolidada como una figura cercana y auténtica.

Temas Relacionados

AshleyAshley GraceHa*AshCumpleañosmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Valor de cierre del dólar en México este 27 de enero de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Se le relaciona con delitos de alto impacto en tres entidades del país

Cae “El Seven” en Edomex,

“Galería del horror”: estudio registra 4,783 atrocidades en México durante 2025, entre tortura, mutilaciones y fosas clandestinas

El informe reportó 13 hechos de extrema violencia y 18 víctimas diarias en promedio, con la mayor incidencia en los estados de Sinaloa, Guanajuato y Guerrero

“Galería del horror”: estudio registra

INEGI reporta aumento en práctica de actividad física en México, pero continúa brecha de género

El instituto indicó que seis de cada 10 mexicanos realizan al menos un tipo de actividad física

INEGI reporta aumento en práctica

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo inician las inscripciones?

El apoyo educativo para familias con hijas e hijos en educación básica ya tiene calendario, requisitos y esquema de pagos definidos

Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae “El Seven” en Edomex,

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

Fiscalía de Michoacán descartó que asesinato de familia de intérpretes de LSM esté vinculado al narco

Sheinbaum niega que foto de Ryan Wedding frente a embajda de EEUU haya sido creada con IA

Desde prisión, ‘El Marro’ seguiría dirigiendo al Cártel Santa Rosa de Lima

ENTRETENIMIENTO

Esto opinó Kalimba sobre los

Esto opinó Kalimba sobre los “poperos” y el tipo de show que ofrecen en vivo

Edén Muñoz, Yuridia y Belinda encabezan cartelera del Carnaval de Mazatlán 2026

Luis Carlos Origel reacciona a críticas por su romance con Andrea Legarreta y revela cómo es su relación con Erik Rubín

Señora reacciona a su actuación en ‘Acércate a Rocío’ y revela cuánto le pagaron por aparecer en el show

Alfredo Adame vs Carlos Trejo: cuándo y dónde ver la pelea más esperada de la televisión mexicana

DEPORTES

Cadillac lanza nueva playera de

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

Anuncian nuevo documental sobre Canelo Álvarez: “Llevar en alto el nombre del boxeo mexicano ”

PSG vs Newcastle United: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México

Mundial 2026: estos son los futbolistas lesionados que ponen en riesgo su convocatoria a la Selección Mexicana

Shakur Stevenson vs Teófimo López: dónde y cuándo ver la pelea de box en vivo