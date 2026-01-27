Ashley de Ha*Ash celebra su cumpleaños y estos fueron sus momentos más divertidos

Ashley Grace, integrante del dúo Ha*Ash, celebra este 27 de enero su cumpleaños número 39. Nacida en Lake Charles, Luisiana, es la menor de cuatro hermanos y una de las figuras más queridas del pop latino actual.
Junto a su hermana Hanna Nicole, forma parte de uno de los proyectos musicales más exitosos de México y América Latina, con presencia constante en escenarios de Sudamérica, España, Estados Unidos y territorio mexicano.
Más allá de su carrera, Ashley se ha ganado el cariño del público por su energía, sentido del humor y una personalidad espontánea que se refleja tanto en entrevistas como en conciertos.
Una artista con sello propio
Ashley se distingue por su potencia vocal, intensidad interpretativa y una vibra alegre que logra conectar de inmediato con sus seguidores. Esa autenticidad es una de las claves del éxito del dúo.
Además de cantar, es compositora y participa activamente en la creación musical de Ha*Ash. También toca instrumentos, lo que refuerza su perfil artístico dentro del proyecto que comparte con su hermana.
En el escenario, su presencia es dinámica y cercana, cualidades que han fortalecido el vínculo con el público a lo largo de los años.
Bromas, risas y momentos virales
Las hermanas son conocidas por las bromas constantes entre ellas, muchas de las cuales se han vuelto virales. Entre los momentos más divertidos de Ashley destacan:
• El pastelazo a Hanna durante un agradecimiento a fans.
• La ocasión en que le embarró comida en un programa de televisión.
• La venganza de Hanna, cuando empujó a Ashley a una alberca durante un en vivo previo a una gala.
• Un descuido en París cuando el viento levantó su vestido.
• Comentarios imprudentes en entrevistas y podcasts.
• Varias caídas provocadas por bromas o distracciones.
Estas situaciones han reforzado su imagen espontánea y cercana, sin perder la complicidad que existe entre ambas.
Canciones que nacen de experiencias reales
Más allá del humor, Ha*Ash también conecta con el público a través de letras basadas en vivencias personales. Ashley ha compartido que varias canciones surgen de experiencias sentimentales propias.
Temas como Te dejo en libertad y No fue lo que hiciste reflejan emociones reales que han resonado con miles de personas.
Esa mezcla de sinceridad, carisma y talento convierte a Ashley en una artista que trasciende el escenario y celebra su cumpleaños consolidada como una figura cercana y auténtica.