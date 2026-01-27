Aseguran que Yolanda Andrade se ve mucho mejor durante su regreso a “Montse & Joe”

Yolanda Andrade regresa a 'Montse & Joe' tras meses de ausencia por complicaciones de salud. (Instagram: Yolanda Andrade)

Yolanda Andrade sorprendió nuevamente a sus seguidores al darse a conocer su regreso al programa Montse & Joe tras varios meses de ausencia por complicaciones de salud.

A través de las redes sociales oficiales del programa, se dio a conocer que la presentadora volvió a los foros para grabar dos nuevos episodios del programa de Unicable.

En un principio, se creía que solo grabaría junto a Roxana Castellanos, pero de último momento llegó Montserrat Oliver, quien ha sido su compañera a lo largo de la historia del proyecto.

El regreso de Yolanda Andrade a la televisión genera entusiasmo entre los seguidores y usuarios de redes sociales. (Instagram: Yolanda Andrade)

El inesperado regreso de Yolanda Andrade a los foros de grabación

A través de un video publicado por la cuenta de Televisa Espectáculos, Andrade anunció su regreso a Montse & Joe y se mostró entusiasmada por volver a grabar con Oliver.

“Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade. Montserrat no está, pero va a estar y vamos a estar juntas, como siempre, aquí en ‘Montse & Joe’, besos”, compartió la presentadora.

Sin embargo, el medio dio a conocer que su compañera llegó justo a tiempo para comenzar la segunda grabación: “Cuando creyó que Montserrat Oliver no llegaba por estar varada en EU, le cayó a la 2a grabación", informó Televisa Espectáculos.

La conductora y Montserrat Oliver volvieron a compartir escenario en la grabación de dos nuevos episodios de Unicable. (Instagram: Yolanda Andrade)

Horas más tarde, la cuenta oficial del programa compartió un breve clip de los momentos de Andrade durante su regreso, en el que también estuvo acompañada de Olivia Collins y más invitados.

Reacción de los internautas al regreso de Yolanda Andrade a la televisión

Debido a que el regreso de Yolanda Andrade era uno de los más esperados en la televisión, los internautas llenaron las publicaciones de buenos deseos.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram son:

“Amo a esta mujer, es única y su energía hermosa”.

“Qué padre escuchar que tiene casi la misma voz que antes”.

“Qué bien se siente verte tan feliz y recuperada. Yolanda”.

“Qué bonito verte mucho mejor. Qué sigas recuperándote”.

“Me llena de alegría verla mucho mejor y haciendo lo que ama”.

Publicaciones en Instagram muestran los mensajes de apoyo y alegría de los fans ante la recuperación de Yolanda Andrade. (IG: @canalunicable)

El reencuentro de Yolanda Andrade con “Netas Divinas”

Antes de que Yolanda Andrade regresara formalmente a los foros de grabación se reunión con sus excompañeras de Netas Divinas, pues fue una pieza clave en temporadas anteriores.

A través de su cuenta personal de Instagram, la presentadora difundió un clip junto a personalidades como Consuelo Duval, Luz María Zetina y Alessandra Rosaldo.

El reencuentro acaparó la atención de sus seguidores, quienes se alegraron de que conductoras tan queridas del proyecto de Unicable sigan estando tan unidas como antes.

La conductora sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a sus excompañeras y recordar viejos tiempos en Unicable. Crédito: Instagram: Yolanda Andrade

“Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos para platicar y ponernos al tanto. Hay tantas cosas que compartimos cuando estábamos trabajando, con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo”, expresó Andrade.