México

Aseguran que Yolanda Andrade se ve mucho mejor durante su regreso a “Montse & Joe”

La conductora se volvió a reunir con Montserrat Oliver tras meses de ausencia en el programa de Unicable

Guardar
Yolanda Andrade regresa a 'Montse
Yolanda Andrade regresa a 'Montse & Joe' tras meses de ausencia por complicaciones de salud. (Instagram: Yolanda Andrade)

Yolanda Andrade sorprendió nuevamente a sus seguidores al darse a conocer su regreso al programa Montse & Joe tras varios meses de ausencia por complicaciones de salud.

A través de las redes sociales oficiales del programa, se dio a conocer que la presentadora volvió a los foros para grabar dos nuevos episodios del programa de Unicable.

En un principio, se creía que solo grabaría junto a Roxana Castellanos, pero de último momento llegó Montserrat Oliver, quien ha sido su compañera a lo largo de la historia del proyecto.

El regreso de Yolanda Andrade
El regreso de Yolanda Andrade a la televisión genera entusiasmo entre los seguidores y usuarios de redes sociales. (Instagram: Yolanda Andrade)

El inesperado regreso de Yolanda Andrade a los foros de grabación

A través de un video publicado por la cuenta de Televisa Espectáculos, Andrade anunció su regreso a Montse & Joe y se mostró entusiasmada por volver a grabar con Oliver.

“Querido público conocedor, yo soy Yolanda Andrade. Montserrat no está, pero va a estar y vamos a estar juntas, como siempre, aquí en ‘Montse & Joe’, besos”, compartió la presentadora.

Sin embargo, el medio dio a conocer que su compañera llegó justo a tiempo para comenzar la segunda grabación: “Cuando creyó que Montserrat Oliver no llegaba por estar varada en EU, le cayó a la 2a grabación", informó Televisa Espectáculos.

La conductora y Montserrat Oliver
La conductora y Montserrat Oliver volvieron a compartir escenario en la grabación de dos nuevos episodios de Unicable. (Instagram: Yolanda Andrade)

Horas más tarde, la cuenta oficial del programa compartió un breve clip de los momentos de Andrade durante su regreso, en el que también estuvo acompañada de Olivia Collins y más invitados.

Reacción de los internautas al regreso de Yolanda Andrade a la televisión

Debido a que el regreso de Yolanda Andrade era uno de los más esperados en la televisión, los internautas llenaron las publicaciones de buenos deseos.

Hasta ahora, algunos de los comentarios que se pueden leer en Instagram son:

  • “Amo a esta mujer, es única y su energía hermosa”.
  • “Qué padre escuchar que tiene casi la misma voz que antes”.
  • “Qué bien se siente verte tan feliz y recuperada. Yolanda”.
  • “Qué bonito verte mucho mejor. Qué sigas recuperándote”.
  • “Me llena de alegría verla mucho mejor y haciendo lo que ama”.
Publicaciones en Instagram muestran los
Publicaciones en Instagram muestran los mensajes de apoyo y alegría de los fans ante la recuperación de Yolanda Andrade. (IG: @canalunicable)

El reencuentro de Yolanda Andrade con “Netas Divinas”

Antes de que Yolanda Andrade regresara formalmente a los foros de grabación se reunión con sus excompañeras de Netas Divinas, pues fue una pieza clave en temporadas anteriores.

A través de su cuenta personal de Instagram, la presentadora difundió un clip junto a personalidades como Consuelo Duval, Luz María Zetina y Alessandra Rosaldo.

El reencuentro acaparó la atención de sus seguidores, quienes se alegraron de que conductoras tan queridas del proyecto de Unicable sigan estando tan unidas como antes.

La conductora sorprendió a propios y extraños al aparecer junto a sus excompañeras y recordar viejos tiempos en Unicable. Crédito: Instagram: Yolanda Andrade

“Este momento tan hermoso de juntarnos, de disfrutarnos para platicar y ponernos al tanto. Hay tantas cosas que compartimos cuando estábamos trabajando, con una mirada nos conocíamos y nos decíamos todo”, expresó Andrade.

Temas Relacionados

Yolanda AndradeMontse & JoeMontserrat OliverUnicableRegreso a los forosmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Nueva especie de dinosaurio descubierta en Coahuila es nombrada en honor a académico de la UNAM

Este hallazgo paleontológico mexicano se une al descubrimiento de otras especies, labor que ha sido impulsada por el científico que hoy le da su nombre

Nueva especie de dinosaurio descubierta

El ranking de lo más visto en Disney+ México para disfrutar acompañado

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Disney+ para estar a la altura de la competencia

El ranking de lo más

Línea B del Metro continuará con obras de mantenimiento: ¿Habrá cierre de estaciones?

Adrián Rubalcava, director del STC, informó que continuarán con los trabajos para mejorar las estaciones de la ruta Buenavista - Ciudad Azteca

Línea B del Metro continuará

“Austeridad hipócrita”: Acosta Naranjo reta a Noroña y Gutiérrez Luna a debate

El exdiputado perredista cuestiona la coherencia entre el mensaje de moderación y el estilo de vida de algunos legisladores

“Austeridad hipócrita”: Acosta Naranjo reta

Cuánto cuesta el boleto más barato para Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

El interés por los conciertos del artista británico en la Ciudad de México ha superado las expectativas, impulsado por la exclusividad de la gira

Cuánto cuesta el boleto más
MÁS NOTICIAS

NARCO

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja

Balacera en Zapopan, Jalisco, deja cinco personas heridas y una fallecida

Ejército mexicano aseguró nacolaboratorio inactivo y 7 zonas de almacenamiento de precursores químicos en Sinaloa

Cae “El Seven” en Edomex, líder de una facción de la Familia Michoacana

Detención de El Botox se dio luego de sobrevuelos de aeronaves estadounidenses en territorio mexicano, asegura De Mauleón

Fiscalía de Michoacán descartó que asesinato de familia de intérpretes de LSM esté vinculado al narco

ENTRETENIMIENTO

Cuánto cuesta el boleto más

Cuánto cuesta el boleto más barato para Harry Styles en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Guillermo Del Toro es ignorado en las nominaciones de los Premios BAFTA

Estos son los podcast mas escuchados de Spotify México hoy

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 27 de enero

Andrea Legarreta le canta en vivo a su novio Luis Carlos Origel en pleno programa Hoy

DEPORTES

Sebastián Córdova habla de su

Sebastián Córdova habla de su salida de Tigres y envía mensaje a la afición de Toluca"

Cadillac lanza nueva playera de Checo Pérez: precio y cuándo sale a la venta

Anuncian nuevo documental sobre Canelo Álvarez: “Llevar en alto el nombre del boxeo mexicano ”

PSG vs Newcastle United: cuándo y dónde ver el juego de la UEFA Champions League en México

Mundial 2026: estos son los futbolistas lesionados que ponen en riesgo su convocatoria a la Selección Mexicana