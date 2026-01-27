Alfredo Adame vs Carlos Trejo: cuándo y dónde ver la pelea más esperada de la televisión mexicana

Durante años los mexicanos esperaron esta pelea. (Jovani Pérez / Infobae México)

El esperado enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo ya tiene fecha y escenario. Ambos personajes, conocidos por una rivalidad mediática que se remonta a dos décadas, se encontrarán en una pelea de box que medirá quién de los dos es mejor arriba del ring.

El anuncio de la pelea pone fin a años de rumores y desafíos no concretados. Tanto el actor y conductor Adame como el autodenominado cazafantasmas Trejo confirmaron su participación, lo que incrementa la expectativa para el evento, impulsado por el influencer Poncho de Nigris.

La animadversión entre Adame y Trejo surgió en programas de Televisa, donde discutieron temas paranormales por el libro “Cañitas”, obra que dio fama al cazafantasmas. A lo largo de este tiempo, desacuerdos públicos, retos fallidos y varios intentos por concretar una pelea mantuvieron el interés de sus seguidores.

Lanzan amenazas antes de la pelea

En fechas recientes, Adame reiteró que su intención es vencer a Trejo dentro del ring. El conductor aseguró: “Al cara de memela enfrijolada lo voy a sembrar ahí en el ring… esto no es show ni nada, esto es de verdad. Lo he correteado cuatro veces para romperle la boquita y lo he retado cinco veces y se ha rajado. Dos veces me dejó colgado, dos veces no se presentó… Dicen los productores que ahora sí ya lo convencieron, entonces ya está”.

Por su parte, Trejo apareció junto a Poncho de Nigris y lanzó una advertencia al confirmar su presencia: “No se la va a acabar”, asegurando que en esta ocasión sí se llevará a cabo el ansiado encuentro.

¿Cuándo y dónde será la pelea?

El flamante duelo se llevará a cabo el próximo domingo 15 de marzo en la Arena Monterrey, como parte del espectáculo Ring Royal. Esta sería la primera vez que estas dos figuras públicas se verían las caras en una pelea formal.

La función Ring Royal contempla otros cruces destacados entre figuras del espectáculo, deporte y redes sociales, varios de ellos ya con una historia de conflictos. Entre ellos, los duelos entre:

Karely Ruíz y Marcela Mistral

Aldo de Nigris frente a Nicola Porcella

Abelito contra Bull Terrie

Alberto ‘El Patrón’ ante Chuy Almada

La Kyliezz y Georgina frente a Alexis Mvgler y Velvetine

RC contra Guetto Living

Azuky y Aczino con una batalla de freestyle

Todo indica que el intercambio entre Adame y Trejo será el platillo principal de la noche y uno de los combates más seguidos del año. El ambiente previo sugiere que ninguno de los dos dará un paso atrás antes de subir al ring.