Vicente Fernández Jr. impacta con 17 kilos menos a sus 62 años antes de ser papá por quinta vez

En vísperas de la llegada de su quinta hija, Vicente Fernández Jr. exhibe un cambio de imagen notable tras perder 17 kilos con la ayuda de especialistas y a partir de un régimen alimenticio riguroso.

Este logro físico se presenta en el marco del lujoso baby shower celebrado junto a su esposa Mariana González, donde la pareja anticipó la bienvenida de su primera hija en común, Isabella, consolidando así la unión de ambas familias y poniendo en evidencia las transformaciones personales y familiares que acompañan esta nueva etapa.

Al término del evento, celebrado en el icónico rancho Los Tres Potrillos, la ausencia de algunos miembros clave de la familia Fernández captó la atención tanto de los asistentes como de quienes siguen de cerca los acontecimientos de la familia.

Entre la larga lista de invitados destacó la presencia de doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, infaltable en cada evento de su hijo y nuera. (Vicente Fernández Jr. / Instagram)

La ausencia de integrantes de la familia Fernández

Solo doña Cuquita, madre de Vicente Fernández Jr., y otros allegados estuvieron presentes, mientras que la inasistencia de sus hermanos Gerardo, Alejandro y Alejandra Fernández resultó notoria, debido en parte a cuestiones de salud en la descendencia de Alejandro.

El entorno cercano de la pareja indicó que el nacimiento de Isabella está previsto para la segunda semana de febrero.

La pareja celebró el acontecimiento con una fiesta temática titulada “El Circo de Isabella”, que incluyó una carpa decorada en tonos pastel, elementos circenses y un pastel adornado con animales, destacando el color rosa como símbolo de la nueva integrante de la dinastía.

El rosa, símbolo de la futura integrante de la dinastía, imperó en cada aspecto de la decoración. (Vicente Fernández Jr. / Instagram)

Las imágenes difundidas por Vicente Fernández Jr. y Mariana González en redes sociales exhibieron una atmósfera de lujo y exclusividad para celebrar la llegada de la niña.

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, celebró especialmente la llegada de Isabella, considerándola su duodécima nieta y la primera hija de Vicente Fernández Jr. en 29 años, desde el nacimiento de Ramón.

Los otros hijos del músico, Vicente III, Sissy, Fernanda y Ramón, no asistieron a la celebración.

Una transformación a poco de convertirse de nuevo en papá

Antes de la celebración, el cantante inició un exhaustivo proceso de transformación física bajo la orientación del doctor David García Pérez y la doctora Suhail J. Luna, quienes lo acompañaron en su ruta de pérdida de peso.

La doctora Suhail J. Luna y el doctor David García Pérez acompañaron el proceso de pérdida de peso de Vicente Fernández Jr., enfatizando la importancia de la disciplina y hábitos saludables (IG)

El propio García Pérez compartió a través de un mensaje, resaltando la disciplina demostrada por el artista, que “Son el resultado de disciplina, constancia, buenos hábitos y decisión. Nada de atajos, nada de milagros. Trabajo real = resultados reales. Esto es lo que pasa cuando te comprometes con tu salud y confías en un programa bien estructurado”.

Él mismo anticipó que el proceso no ha concluido, ya que manifestó en su comunicación: “vamos por los últimos kilos”.

El cantante, empresario y figura pública exhibió imágenes comparativas de su estado antes y después de perder 17 kilos, lo que generó un impacto positivo en el público.

Vicente Fernández Jr. muestra una transformación física notable tras perder 17 kilos bajo supervisión médica y dieta personalizada (IG)

Su primer bebé con Mariana llega a más de dos años de su matrimonio

Mariana González, reconocida como la “Kardashian Mexicana”, oficializó su matrimonio con Fernández Jr. el 18 de noviembre de 2023 durante una ceremonia celebrada en la Hacienda Benazuza en Zapopan, Jalisco, a la que siguió un festejo en el rancho familiar.

El embarazo de González ocurrió mediante un proceso de fecundación in vitro, dado que Vicente Fernández Jr. tenía una vasectomía. La familia extendida resultante suma cuatro hijos de los matrimonios previos del cantante y dos hijos previos de Mariana González.