Se registra fuego al interior de Cinema Tlatelolco, edificio abandonado

(SGIRPC_CDMX)

Los servicios de emergencia de Bomberos de la CDMX atendieron un connato de incendio en Cinema Tlatelolco en la colonia Nonoalco.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, el fuego se produjo por la quema de basura en gran cantidad.

Las autoridades reportaron saldo blanco después del fuego.

“En Eje 2 Norte y Lerdo, col. Nonoalco Tlatelolco, @AlcCuauhtemocMx, al interior del Cinema Tlatelolco, que se encuentra abandonado, se registró un incendio de basura en gran cantidad.

@Bomberos_CDMX sofocaron el fuego y realizaron el enfriamiento. Sin reporte de lesionados", se pudo leer.

Incendio en el Bordo de Xochiaca

Una columna de humo negro y gris cubrió parte de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán el 25 de enero, luego de que un incendio de gran magnitud, provocado por la quema fuera de control de un pastizal, se extendiera rápidamente en las inmediaciones del Bordo de Xochiaca.

Aunque el fuego fue finalmente controlado después de las 16:30 horas, las autoridades locales no han reportado hasta ahora personas lesionadas ni daños materiales, y aún investigan si el origen fue la quema intencional para cosecha o la quema de residuos, según informó el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl.

Tras la sofocación del incendio, solo permanecía humo blanco en la zona, mientras los equipos de emergencia evaluaban la situación.

Las llamas fueron perceptibles en una zona habitacional que colinda con pastizales : Foto Facebook

El siniestro avanzó hacia terrenos de cultivo y áreas pertenecientes al municipio vecino, generando preocupación entre los habitantes por la magnitud de la columna de humo, visible a varios kilómetros de distancia.

El Bordo de Xochiaca guarda una larga historia ligada al manejo de residuos sólidos en la zona metropolitana del Valle de México. Desde 1975, la llegada de maquinaria pesada transformó el paisaje cuando inició operaciones uno de los vertederos de basura más extensos de la región.

A lo largo de más de tres décadas, se acumularon hasta 16 toneladas de basura por cada metro cuadrado, creando enormes montañas de desechos que caracterizaron a la zona y afectaron la vida de los habitantes.

En 2024, el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, encabezado por Adolfo Cerqueda, anunció el cierre definitivo del tiradero Neza III.

Cerqueda insistió en que este cierre exige “realizar un saneamiento adecuado del tiradero Neza III para garantizar el cierre definitivo” y destacó que el municipio trabajará junto al gobierno del Estado de México para perfeccionar la recolección, separación y reciclaje de los residuos.

Hasta su cierre, el vertedero Neza III recibió diariamente más de 2.500 toneladas de desechos, un flujo que implicó un reto ambiental y operacional de gran escala, según datos oficiales del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl. Esta situación llevó a que en 2020 debiera retirarse más de un millón de toneladas de basura del sitio, como confirmaron las autoridades municipales. La alternativa de procesar residuos a nivel local surgió como respuesta a la acumulación y al alto costo de trasladar la basura a rellenos privados, como el de Ixtapaluca.