Ryan Wedding se declaró no culpable por los delitos de narcotráfico y homicidio en EEUU

El exatleta olímpico Ryan Wedding (FBI/REUTERS)

El exatleta olímpico Ryan James Wedding se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico y homicidio durante una audiencia realizada este lunes en Los Ángeles, Estados Unidos.

La Fiscalía Federal lo acusa de liderar una red internacional dedicada al tráfico de drogas y de estar vinculado al asesinato de un testigo en Medellín, Colombia.

El abogado defensor, Anthony Colombo, declaró que es muy pronto en el proceso de su cliente.

Como escucharon hoy, el señor Wedding presentó una declaración de no culpabilidad a ambas acusaciones de las que se le imputa.

“Las acusaciones no son pruebas, solo son una imputación”, afirmó.

Así es como funciona nuestro sistema: es acusatorio, no inquisitivo. Así que presentó una declaración de no culpabilidad a ambas acusaciones. Anticipo que, durante el litigio, surgirán más datos sobre este caso en particular.

Pero, por ahora, él ha declarado que no es culpable de esas dos acusaciones”.

Sobre versiones difundidas en México acerca de una supuesta entrega voluntaria de Wedding, Colombo fue enfático, señalando que “no se entregó, fue detenido, fue arrestado”.

Además declaró que cualquier versión que el gobierno de México esté difundiendo sobre que él se entregó es incorrecta.

“Creo que si hay alguien en posición de saber cómo fue su arresto y detención, es su abogado. Esos informes sobre lo que pasó, de que se entregó, son completamente falsos”, señaló el defensor.

La defensa consideró que las declaraciones oficiales de México podrían estar motivadas por la tensión diplomática generada tras la detención.

Colombo subrayó que su cliente ejercerá su derecho a un juicio justo y que espera que, a medida que avance el proceso, los hechos se esclarezcan.

Información en desarrollo...