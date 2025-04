Noroña cierra abruptamente conferencia en el CIDE luego de que estudiantes lo increparan por caso Teuchitlán

Gerardo Fernández Noroña ha sido criticado por sus declaraciones sobre los hallazgos en el Rancho Izaguirre (Reuters/Cuartoscuro)

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado, finalizó una conferencia en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) luego de que un grupo de estudiantes encaminó una protesta en la sala donde transcurrió el acto. Los manifestantes reprocharon sus declaraciones sobre los hallazgos en el Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco.

Este lunes 31 de marzo de 2025, Gerardo Fernández Noroña acudió al CIDE para impartir la conferencia magistral “Las reformas desde la izquierda” ante la comunidad estudiantil. No obstante, el legislador fue recibido entre pancartas y zapatos, en alusión al caso de Teuchitlán. La situación derivó en un diálogo que finalizó de manera abrupta tras una hora.

“¿En qué momento dije que no están desparecidos. Ustedes sostienen que el campo de Teuchitlán era un campo de exterminio, que era el Auschwitz mexicano, que por lo menos 200 personas ahí fueron exterminadas. Yo sostengo que eso que ustedes dicen no se ha probado. Eso es lo que estamos diciendo en este momento (...) Así como dije que el diálogo había sido respetuoso, digo en este momento que no tiene sentido continuar. Están faltando a la verdad”, mencionó en respuesta a la última pregunta del conversatorio.

El presidente de la mesa directiva del Senado fue increpado por un grupo de estudiantes que cuestionaron su postura en torno a los hallazgos en el Rancho Izaguirre (Facebook/Gerardo Fernández Noroña)

Una hora antes, con un auditorio lleno y sin la presencia de medios de comunicación, Noroña se refirió a la protesta encaminada por estudiantes que colocaron una serie de zapatos frente al presídium. Al respecto, aseguró que el acto fue movilizado “por desinformación”.

“No voy a evadir la protesta que, desde mi punto de vista, está presentándose por desinformación y tergiversación de declaraciones que yo hice. Ahí están mis zapatos y esos no son de un desaparecido. Aquí estoy haciendo frente a esta reunión”, mencionó antes de continuar con su conferencia.

Después de volver a posicionarse sobre el caso de Teuchitlán, los asistentes comenzaron a realizar preguntas sobre diversos temas, aunque destacaron las relacionadas con el hallazgo en el Rancho Izaguirre. Fue ahí cuando reiteró que no debe ser llamado “campo de exterminio” y culpó a la derecha por haber hecho “una campaña canalla con el tema”.

Noroña negó que el Rancho Izaguirre sea un campo de exterminio (REUTERS/Ivan Arias/File Photo)

Información en desarrollo*