Policías de Ecatepec auxiliaron a bebé que se encontraba encerrado y en condiciones insalubres dentro de un asentamiento irregular

Los hechos ocurrieron en un asentamiento irregular de la colonia El Chamizal". Crédito: DGSCTM Ecatepec de Morelos

Un operativo realizado por elementos de la Policía de Ecatepec, en colaboración con la Fiscalía del Estado de México, permitió el rescate de un bebé de un año y tres meses.

El menor fue localizado en un asentamiento irregular de la colonia El Chamizal, donde se encontraba completamente solo dentro de una choza improvisada señalada como insalubre.

Los policías, asignados al Sector 9 del municipio, efectuaban un patrullaje a pie cuando escucharon el llanto del niño.

Estas acciones fueron informadas por la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec (DGSCTE), mediante los canales oficiales de la institución.

Condiciones en las que se encontraba el menor y procedimiento de rescate

Según los reportes emitidos por las autoridades municipales, el hallazgo del bebé ocurrió en una situación de extrema vulnerabilidad, debido a que menor permanecía solo, dentro de una choza hecha con lámina, cartón y madera, ubicada en un asentamiento irregular de la colonia El Chamizal.

La situación llamó la atención de los efectivos y, al acercarse al lugar, comprobaron que la vivienda estaba cerrada con candado y no recibieron respuesta al tocar la puerta.

Las autoridades ingresaron a la fuerza por el bebé. Crédito: DGSCTM Ecatepec de Morelos.

Frente a la ausencia de un adulto responsable y ante la urgencia de la situación, los policías optaron por entrar al sitio.

Su principal objetivo, según detallaron mediante un comunicado, fue salvaguardar la integridad física del niño, dadas las circunstancias en que lo encontraron.

En el lugar también se contó con apoyo de la Secretaría de Marina, institución que suele realizar acciones en el perímetro de las zonas donde trabajan autoridades municipales y estatales para garantizar el bienestar.

Las condiciones insalubres del lugar evidenciaban la precariedad en la que vivía el niño.

Atención médica y resguardo del menor tras el operativo

Tras el rescate, el bebé recibió atención inmediata por parte de paramédicos de Protección Civil.

Los especialistas evaluaron al menor y confirmaron que presentaba signos vitales estables, lo que permitió descartar daños inmediatos a su salud en ese momento.

Posteriormente, personal de la Unidad de Atención a Víctimas y un equipo multidisciplinario del DIF municipal intervinieron para ofrecer cuidados adicionales.

En un primer momento el niño quedó bajo resguardo de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizando así que se mantuviera en un entorno seguro mientras se definía su situación.

Las autoridades informaron que las acciones coordinadas entre las distintas áreas municipales aseguraron que el menor recibiera atención integral, acorde con los protocolos de protección infantil establecidos en el municipio.

Intervención del presunto padre y situación legal del menor

El padre de menor acudió al sitio tras las acciones de las autoridades. Crédito: DGSCTM Ecatepec de Morelos.

Posterior al rescate, un hombre se presentó en el lugar del operativo y acreditó ser el padre del menor.

Las autoridades le informaron que, al dejar solo al bebé, habría incurrido en un posible caso de abandono de incapaz.

Por esa razón, el niño permaneció bajo el resguardo del DIF municipal, que inició las investigaciones necesarias para determinar la situación jurídica del menor.

El caso quedó en manos de los organismos pertinentes, quienes analizarán las circunstancias del abandono y definirán el futuro legal del niño conforme a la normativa de protección a la infancia vigente en el Estado de México.

Qué es un asentamiento irregular

Un asentamiento irregular es un grupo de viviendas que se establece en un terreno sin contar con los permisos ni la documentación legal necesarios por parte de la autoridad.

En estos lugares, las personas suelen construir por su cuenta y vivir sin servicios básicos garantizados, porque los lotes no fueron autorizados ni revisados para uso habitacional.

Según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), estos asentamientos surgen cuando se ocupa un terreno, ya sea por invasión o por ventas informales, y no existe un aval legal sobre la propiedad.

Las causas principales para que las personas habiten de forma irregular pueden ser las siguientes:

Falta de vivienda accesible

Especulación de terrenos

Ausencia de control oficial

Necesidad urgente de las familias de tener un lugar donde vivir

En México hay millones de predios en esta situación, sobre todo en zonas urbanas con alta demanda de vivienda.