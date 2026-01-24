México

Detuvieron en Ecatepec a Nancy N, presunta operadora de la célula Golden Roma, ligada a ‘La Chokiza’

La detenida está relacionada con los préstamos ‘gota a gota’

Detención Ecatepec Edomex Marina La
Detención Ecatepec Edomex Marina La Chokiza Narco crimen organizado Nancy N (Especial)

La detención de Nancy Palomo Taborda, conocida como Valeria y de nacionalidad colombiana, marcó un nuevo golpe contra las estructuras delictivas que operan en el Estado de México. Autoridades federales y locales informaron sobre la captura de una presunta integrante de la célula criminal 'Golden Roma’, vinculada al grupo La Chokiza, durante un operativo en el municipio de Ecatepec.

Esta acción, realizada tras labores de inteligencia, involucró a la Secretaría de Marina, la policía municipal de Ecatepec, la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La mujer de 52 años habría asumido un puesto clave en la estructura delictiva, luego de la captura de Zulma Yanet Santa, alias La Güera.

Las investigaciones oficiales señalan que la organización se especializaba en extorsión bajo la modalidad de “préstamo gota a gota”, así como en actividades de homicidio y secuestro, extendiendo su influencia en varias zonas del Estado de México.

Según el reporte oficial, Golden Roma funciona como una facción subordinada a la organización La Chokiza, cuyo líder, Alejandro ‘N’, alias El Choko, fue capturado en septiembre de 2025 y está detenido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 El Altiplano, se espera que su investigación complementaria dure cinco meses.

Tras la detención de El Choko, el grupo mantuvo operaciones ilícitas enfocadas en el financiamiento ilegal y el cobro violento de préstamos informales.

Aseguran narcóticos y armas

Durante la intervención, las autoridades localizaron en poder de Palomo Taborda diversas dosis de narcóticos destinadas a su comercialización, así como cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada, materiales para los cuales no contaba con el permiso correspondiente.

Los elementos asegurados fueron trasladados junto con la detenida para su análisis pericial y para integrarlos como evidencia en la investigación criminal.

Elementos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada destacaron que, tras el aseguramiento, a la ciudadana extranjera se le ofreció comunicación con la representación consular de Colombia, propuesta que fue rechazada, según consta en el parte oficial.

Tanto la mujer como los indicios decomisados permanecen bajo resguardo en las instalaciones de la fiscalía federal, a la espera de la determinación de su situación jurídica.

Operativos coordinados seguirán

Las autoridades subrayaron que la operación respondió a trabajos coordinados de inteligencia que permitieron ubicar a la presunta líder.

“El despliegue se realizó sin incidentes y bajo estrictos protocolos de seguridad”. La coordinación entre las distintas instancias busca desarticular las redes de financiamiento y extorsión que afectan a comerciantes y ciudadanos en el Estado de México.

El esquema delictivo conocido como “préstamo gota a gota” consiste en la entrega de pequeñas sumas de dinero a comerciantes y personas en situación vulnerable, generalmente bajo condiciones de devolución extremadamente onerosas y con amenazas de violencia física ante el menor retraso en los pagos.

La detención de Palomo Taborda representa un avance en la desarticulación de estructuras delictivas transnacionales que operan en México y Ecatepec, uno de los municipios más inseguros del Edomex, que gobierna Azucena Cisneros, alcaldesa que tambipen se le ha vinculado a ‘La Chokiza’.

Hasta el momento, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada no ha precisado los cargos exactos que se imputarán a la detenida, aunque las fuentes consultadas anticipan que podría enfrentar acusaciones por delitos contra la salud, portación ilegal de armas y delincuencia organizada.

El proceso legal continuará conforme avancen las investigaciones y se definan los vínculos de la detenida con otros miembros de la organización.

Las autoridades federales no descartan que haya otras detenciones como parte de las pesquisas abiertas contra las células de La Chokiza y sus ramificaciones.

