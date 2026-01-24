México

Se registra fuerte incendio en bodega de químicos en Xalostoc, Ecatepec

La columna de humo y las llamas se extendieron rápidamente, por lo que autoridades colaboran para poner a salvo a la población

Las llamas levantaron una larga columna de humo. Foto: (Redes sociales)

La noche del viernes 23 de enero de 2026 se registró un incendio de grandes proporciones en una bodega dedicada al almacenamiento y manejo de químicos y solventes, ubicada en la calle 14, en la colonia San Pedro Xalostoc, municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.

El siniestro provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia municipales, estatales y federales, debido al alto riesgo que representaban los materiales inflamables almacenados en el inmueble.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, una fuerte explosión se escuchó en la zona minutos antes de que se iniciara el incendio, el cual se propagó rápidamente y consumió una superficie aproximada de 600 metros cuadrados.

Las llamas alcanzaron alturas superiores a los 10 metros y generaron una densa columna de humo negro que se elevó a más de 40 metros, visible desde diversos puntos del Valle de México, lo que alertó a la población y a las autoridades.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX acudió al punto. Foto: (Jefe Vulcano)

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ecatepec, quienes solicitaron apoyo de corporaciones de municipios vecinos como Coacalco, Nezahualcóyotl, Chalco y Valle de Chalco, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

En total, decenas de elementos y unidades especializadas, incluyendo motobombas, pipas de agua y equipo con espumógeno, participaron en las labores para controlar la conflagración y evitar que el fuego se propagara a instalaciones industriales y viviendas cercanas.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros, acudió al sitio para supervisar las acciones de emergencia y exhortó a la población a mantener puertas y ventanas cerradas para reducir el riesgo por inhalación de humo y partículas tóxicas.

Asimismo, pidió a la ciudadanía liberar las vialidades aledañas para facilitar el ingreso y desplazamiento de los cuerpos de auxilio. Como medida preventiva, las autoridades desalojaron aproximadamente a 130 personas que habitan en las inmediaciones del predio afectado.

Debido a la peligrosidad de los químicos y solventes involucrados, los trabajos de los bomberos se concentraron en el confinamiento del incendio, el enfriamiento de estructuras y la prevención de explosiones secundarias.

Cuerpos de emergencia se movilizaron para contener y sofocar el siniestro. Foto: (Jefe Vulcano)

La zona fue acordonada en un perímetro de al menos 19 calles, con apoyo de la Policía Municipal, Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Marina, quienes resguardan el área y controlan el tránsito.

Hasta el cierre de este reporte, las autoridades informaron que no se registran personas lesionadas ni víctimas mortales. Sin embargo, señalaron que las causas del siniestro aún no han sido determinadas y permanecen bajo investigación.

Personal especializado realiza evaluaciones para determinar los daños materiales y posibles afectaciones ambientales derivadas de la quema de sustancias químicas.

Las autoridades del Estado de México reiteraron el llamado a la población para evitar acercarse a la zona del incendio y mantenerse informada a través de canales oficiales, mientras continúan las labores de extinción, enfriamiento y monitoreo para garantizar la seguridad de los habitantes de Ecatepec y municipios colindantes.

