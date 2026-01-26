Melatonina y salud: los riesgos de su consumo advertidos por expertos

La melatonina se usa para regular el ciclo sueño-vigilia (AdobeStock)

Ante los problemas de insomnio asociados al ritmo de vida moderno, la melatonina se ha convertido en una gran aliada para regular el ciclo sueño-vigilia.

Consumida por millones de personas en todo el mundo, la hormona también ha sido objeto de estudio sobre sus posibles efectos secundarios.

¿Por qué tomar melatonina de manera prolongada podría causarte enfermedades?

El uso extendido de melatonina en suplementos ha generado inquietud en la comunidad médica y científica. Una investigación presentada en las sesiones científicas de la American Heart Association (AHA) en 2025 observó que las personas con insomnio que consumieron melatonina durante al menos un año presentan un riesgo 90% mayor de desarrollar insuficiencia cardíaca en comparación con quienes no la utilizan.

De acuerdo con la AHA, los usuarios prolongados de melatonina resultaron 3.5 veces más propensos a requerir hospitalización por insuficiencia cardíaca y casi el doble de probabilidades de fallecer por cualquier causa durante un periodo de cinco años.

El uso de la melatonina entre adultos para tratar trastornos de sueño se ha incrementado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, citado por el American College of Cardiology, aclara que se trata de una investigación observacional, por lo que no puede establecerse una relación causal directa entre el consumo prolongado de melatonina y estos desenlaces adversos, aunque sí advierte sobre la necesidad de mayor precaución.

¿Qué efectos negativos tiene la melatonina?

La melatonina suele considerarse segura cuando se emplea a corto plazo, pero su uso prolongado puede asociarse a efectos adversos. Según la Mayo Clinic, se han reportado los siguientes efectos negativos:

Efectos neurológicos: mareos, dolores de cabeza y somnolencia diurna.

Trastornos gastrointestinales: náuseas, diarrea y dolor abdominal.

Alteraciones hormonales: posibles interferencias con el equilibrio hormonal, especialmente preocupantes en adolescentes debido al posible impacto en la pubertad y el desarrollo.

Riesgos cardiovasculares: como advirtió la American Heart Association, se ha detectado una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca.

El medio Time cita a expertos que recomiendan optar por alternativas no farmacológicas para el tratamiento del insomnio, como la terapia cognitivo-conductual, antes de recurrir a la melatonina de forma prolongada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo es solamente recomendado tomar melatonina?

La seguridad de la melatonina a largo plazo no está respaldada por evidencia suficiente.

La Mayo Clinic señala que el suplemento se considera seguro para la mayoría de adultos cuando se usa por períodos cortos, habitualmente no mayores a tres meses.

Los expertos consultados por Time y la American Heart Association recomiendan consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación y evitar el consumo crónico sin supervisión médica.

Datos clave sobre la melatonina

American Heart Association ( El uso prolongado de melatonina puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, según la American College of Cardiology ).

Entre los efectos secundarios más reportados se encuentran mareos, somnolencia, náuseas y desequilibrios hormonales ( Mayo Clinic ).

Las autoridades médicas recomiendan limitar el uso de melatonina a periodos breves y bajo control profesional (Time).

Las terapias no farmacológicas, como la terapia cognitivo-conductual, se consideran la primera opción para tratar el insomnio