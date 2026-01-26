México

Melatonina y salud: los riesgos de su consumo advertidos por expertos

Aliada para tratar problemas de sueño, la hormona también ha estado bajo análisis por los efectos de su consumo a largo plazo

Guardar
La melatonina se usa para
La melatonina se usa para regular el ciclo sueño-vigilia (AdobeStock)

Ante los problemas de insomnio asociados al ritmo de vida moderno, la melatonina se ha convertido en una gran aliada para regular el ciclo sueño-vigilia.

Consumida por millones de personas en todo el mundo, la hormona también ha sido objeto de estudio sobre sus posibles efectos secundarios.

¿Por qué tomar melatonina de manera prolongada podría causarte enfermedades?

El uso extendido de melatonina en suplementos ha generado inquietud en la comunidad médica y científica. Una investigación presentada en las sesiones científicas de la American Heart Association (AHA) en 2025 observó que las personas con insomnio que consumieron melatonina durante al menos un año presentan un riesgo 90% mayor de desarrollar insuficiencia cardíaca en comparación con quienes no la utilizan.

De acuerdo con la AHA, los usuarios prolongados de melatonina resultaron 3.5 veces más propensos a requerir hospitalización por insuficiencia cardíaca y casi el doble de probabilidades de fallecer por cualquier causa durante un periodo de cinco años.

El uso de la melatonina
El uso de la melatonina entre adultos para tratar trastornos de sueño se ha incrementado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, citado por el American College of Cardiology, aclara que se trata de una investigación observacional, por lo que no puede establecerse una relación causal directa entre el consumo prolongado de melatonina y estos desenlaces adversos, aunque sí advierte sobre la necesidad de mayor precaución.

¿Qué efectos negativos tiene la melatonina?

La melatonina suele considerarse segura cuando se emplea a corto plazo, pero su uso prolongado puede asociarse a efectos adversos. Según la Mayo Clinic, se han reportado los siguientes efectos negativos:

  • Efectos neurológicos: mareos, dolores de cabeza y somnolencia diurna.
  • Trastornos gastrointestinales: náuseas, diarrea y dolor abdominal.
  • Alteraciones hormonales: posibles interferencias con el equilibrio hormonal, especialmente preocupantes en adolescentes debido al posible impacto en la pubertad y el desarrollo.
  • Riesgos cardiovasculares: como advirtió la American Heart Association, se ha detectado una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca.

El medio Time cita a expertos que recomiendan optar por alternativas no farmacológicas para el tratamiento del insomnio, como la terapia cognitivo-conductual, antes de recurrir a la melatonina de forma prolongada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuánto tiempo es solamente recomendado tomar melatonina?

La seguridad de la melatonina a largo plazo no está respaldada por evidencia suficiente.

La Mayo Clinic señala que el suplemento se considera seguro para la mayoría de adultos cuando se usa por períodos cortos, habitualmente no mayores a tres meses.

Los expertos consultados por Time y la American Heart Association recomiendan consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier suplementación y evitar el consumo crónico sin supervisión médica.

Datos clave sobre la melatonina

  • El uso prolongado de melatonina puede aumentar el riesgo de insuficiencia cardíaca, según la American Heart Association (American College of Cardiology).
  • Entre los efectos secundarios más reportados se encuentran mareos, somnolencia, náuseas y desequilibrios hormonales (Mayo Clinic).
  • Las autoridades médicas recomiendan limitar el uso de melatonina a periodos breves y bajo control profesional (Time).
  • Las terapias no farmacológicas, como la terapia cognitivo-conductual, se consideran la primera opción para tratar el insomnio.

Temas Relacionados

melatoninainsomnioriesgosmexico-noticias

Más Noticias

Ratifican a Salomón Jara como gobernador de Oaxaca; consulta alcanza 29% de participación

La diferencia favorable a la continuidad de la administración fue de 21 puntos porcentuales

Ratifican a Salomón Jara como

Restauran el Templo de San Miguel Tixá en Oaxaca tras daños por sismos

La comunidad recibió asesoría para proteger el patrimonio ante futuros eventos naturales

Restauran el Templo de San

Esto advertía el Gobierno de México sobre el virus Nipah hace cinco años

El virus Nipah preocupa a la OMS por su alta letalidad, con tasas que varían entre el 40% y el 75% en los brotes registrados

Esto advertía el Gobierno de

La Casa de los Famosos 6 de Telemundo: dónde, cómo y a qué hora ver el reality show desde México

El popular reality show, que reúne a celebridades bajo un mismo techo, en un formato que ha captado la atención de millones de espectadores en América Latina y Estados Unidos

La Casa de los Famosos

Los errores que cometes al cuidar tu piel y aceleran el envejecimiento

Aunque muchas conductas son aprendidas, siempre hay espacio para poder modificar nuestros hábitos en pro de mejorar la salud

Los errores que cometes al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Salamanca: así operan el Cártel

Salamanca: así operan el Cártel de Santa Rosa de Lima y el CJNG donde fueron asesinadas 11 personas

Detienen a dos integrantes de ‘Los Malportados’ en Iztapalapa por homicidio de dos personas

Asesinan a peleador de la MMA en Azcapotzalco, se presume fue atacado por un sicario de ‘Los Malportados’ en CDMX

Violencia en Guanajuato: ataques armados dejan un saldo de 20 muertos el fin de semana

FGE Guanajuato confirma 11 muertos y seis heridos tras ataque en cancha de futbol en Salamanca

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos 6 de Telemundo: dónde, cómo y a qué hora ver el reality show desde México

El noble gesto de Galilea Montijo: así apoyó a los residentes de La Casa del Actor

Esta es la razón por la que Bárbara de Regil no quiere volver a ser mamá

Hija de Carmen Salinas confiesa que no existe una ‘herencia millonaria’ como aseguran: “No dejó todo el dineral”

‘El Maestro Shifu’ respalda a su hermana Samadhi Zendejas en la pelea con Alana Flores en el Supernova 2026

DEPORTES

New England Patriots vs Seattle

New England Patriots vs Seattle Seahawks: cuándo y dónde ver el Super Bowl 60 en México

Así fue la vez que Carlos Hermosillo supo que tenía cáncer de tiroides

5 datos curiosos de Checo Pérez para celebrar su cumpleaños 36

NFL Pro Bowl Games 2026: cuándo y dónde ver en México

Alan Pulido se va de Guadalajara y da pistas sobre cuál sería su próximo destino futbolístico en la Liga MX