Mamá de Vadhir Derbez sostiene que Eugenio no fue buen padre y asegura que tiene más talento su hijo que el papá

Silvana Prince habló sobre los rasgos de Vadhir Derbez y aseguró que se parece más a su lado de la familia que al famoso comediante

Silvana Prince, madre de Vadhir
Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez, aseguró que Eugenio Derbez no fue un buen padre durante la infancia de su hijo (IG/Silvana Prince/Cuartoscuro)

En recientes declaraciones, Silvana Prince, madre de Vadhir Derbez, afirmó que Eugenio Derbez no fue un buen padre para su hijo durante su infancia.

Las palabras de la ex modelo mexicana generaron repercusión al recordar que, en su momento, la relación con el actor terminó poco después del nacimiento de Vadhir, alimentando versiones sobre una posible infidelidad con Victoria Ruffo.

La paternidad de Eugenio Derbez ha sido previamente señalada por otras madres de sus hijos, incluyendo a la propia Victoria Ruffo, quien mencionó en varias entrevistas el mismo comportamiento distante hacia José Eduardo Derbez.

En su testimonio, Silvana Prince señaló cambios recientes en el vínculo, señalando: “Pues está mejorando, o sea en su momento no lo fue, digo eso ya se sabe, no lo fue, pero pues ha cambiado, digo a la edad, los años no pasan en balde, y bueno no sé, lo ven, hablan bien con él”.

Las declaraciones de Silvana Prince
Las declaraciones de Silvana Prince reavivaron las polémicas sobre la paternidad y conducta de Eugenio Derbez con sus hijos (Foto: Getty Images)

Agregó que considera que Vadhir heredó más rasgos de su propia familia que del comediante y subrayó: “Creo que en el caso de Vadhir tiene mucha genética de mi familia, es el menos parecido a Eugenio”.

La figura pública de Eugenio Derbez ha vuelto a estar bajo análisis a raíz de estos comentarios, mientras el actor continúa desarrollando nuevos proyectos.

Eugenio y su relación con Silvana Prince

Eugenio Derbez y Silvana Prince iniciaron una relación sentimental a comienzos de los años noventa. Se conocieron en un certamen de belleza en Puebla y, tras la insistencia de Eugenio, comenzaron un noviazgo que duró cerca de cuatro años. De esa relación nació su hijo Vadhir Derbez en 1991.

El vínculo entre Eugenio Derbez
El vínculo entre Eugenio Derbez y Vadhir mejoró recientemente, según comentó la madre del joven actor

La relación terminó poco después del nacimiento de Vadhir. Según Silvana Prince, el motivo de la ruptura fue una infidelidad de Eugenio Derbez con Victoria Ruffo, quien quedó embarazada de José Eduardo Derbez cuando Vadhir tenía cinco meses.

Al enterarse de la situación, Silvana decidió terminar el vínculo con Eugenio Derbez.

Con el paso de los años, ambos lograron mantener una relación cordial, sobre todo en lo relacionado con la crianza de su hijo. Silvana ha comentado que la relación con Eugenio y su esposa Alessandra Rosaldo es buena y que incluso han compartido festividades. Sin embargo, no mantiene contacto con Victoria Ruffo.

Silvana Prince habría disuelto su
Silvana Prince habría disuelto su relación con Eugenio tras presunta infidelidad del actor con Victoria Ruffo (Foto: Cuartoscuro - Vadhir Derbez/Youtube captura de pantalla - Cuartoscuro)

Vadhir, una infancia lejos de su papá

La relación de Vadhir con su padre durante su infancia fue distante. El actor y cantante creció principalmente bajo el cuidado de su madre y Eugenio estuvo ausente durante varios años importantes de su niñez.

El propio Vadhir ha contado en entrevistas que veía poco a su padre y que el vínculo entre ambos se fortaleció hasta que él fue mayor.

Eugenio Derbez ha reconocido públicamente que no estuvo presente en la primera etapa de la vida de Vadhir y que su relación se volvió más cercana cuando Vadhir era adolescente.

La mamá de Vadhir bromeó
La mamá de Vadhir bromeó sobre el parecido físico de su hijo, mencionando que tiene más genética de su lado y dejando en claro que pocas personas notan la conexión con el comediante mexicano

Ambos han trabajado juntos en diversos proyectos como el reality ‘De Viaje con los Derbez’, y, con el tiempo, han construido una relación más sólida, aunque en la infancia de Vadhir el contacto fue esporádico.

