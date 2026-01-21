Sheinbaum justifica nombramiento de Francisco Garduño en la SEP: “No es un perfil cualquiera”

Sheinbaum afirmó que ya no hay ningún proceso abierto en contra de Francisco Garduño. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el nombramiento de Francisco Garduño Yáñez, extitular del Instituto Nacional de Migración (INM), como director general de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ante las críticas que se generaron sobre el tema.

Esto último, por la relación del funcionario federal con el incendio del centro de migrantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, que ocurrió en marzo del 2023 y dejó un saldo de 40 personas fallecidas.

En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que Garduño Yáñez tiene el grado de Doctor en Derechos, por lo que no lo considera “un perfil cualquiera”.

“Él viene desde hace mucho tiempo trabajando. Él es doctor en derechos, eso es importante, no es un perfil cualquiera. Él siguió un proceso y salió en libertad, ya no está bajo proceso de ningún tipo. Y se analizaron distintos perfiles para particularmente ese puesto y se tomó esa consideración

“Que es polémico por que la oposición siempre va decir que... Pero el terminó su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico y con Mario se tomó esa decisión”, dijo en Palacio Nacional.

