Galilea Montijo hace ‘Galy Fest’ rodeada de famosos, sería grabado para su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’

La popular conductora estaría grabando un programa que mostraría detalles inéditos de su vida personal y celebraciones, con invitados especiales desde la plataforma VIX de Televisa

La conductora compartió imágenes exclusivas
La conductora compartió imágenes exclusivas de la 'Galy Fest', donde asistieron celebridades como Wendy Guevara y Olivia Collins (IG)

La posibilidad de que Galilea Montijo esté desarrollando un reality show personal ha cobrado fuerza luego de que la conductora compartió imágenes junto a su hijo en una reciente fiesta, dejando ver el ambiente festivo, los invitados especiales y algunos momentos de las grabaciones realizadas durante el evento.

Este proyecto, cuya transmisión se prevé en la plataforma VIX de Televisa, podría mostrar aspectos inéditos de su vida privada, sus celebraciones y la participación de diversas figuras públicas, conforme detalló la locutora y creadora de contenido Chamonic en su cuenta de Instagram.

El formato del reality se
El formato del reality se asemejaría al de ‘Keeping Up With The Kardashians’ y ‘Soy Georgina’, alejándose del género docuserie tradicional (IG)

El reciente ‘Galy Fest’ sería parte del nuevo <i>reality </i>de la conductora

En el tramo final del fin de semana, Galilea Montijo y su hijo Mateo difundieron a través de sus redes sociales fotografías y videos de la llamada “Galy Fest”, en la que convivieron personalidades como Wendy Guevara, Olivia Collins, Aarón Mercury, Dalilah Polanco y otros ex participantes de La Casa de los Famosos México.

La presencia de Isaac Moreno,
La presencia de Isaac Moreno, hijo Mateo Reina y el empresario Oso Trava resalta el ambiente íntimo y mediático del evento familiar (IG)

Las publicaciones no confirmaron explícitamente el formato del programa, pero sí exhibieron el detrás de cámaras y la dinámica familiar y social característica de la conductora.

Galilea Montijo también mostró la presencia de su novio Isaac Moreno, su hijo Mateo Reina y el empresario Oso Trava, con lo que resaltó el carácter íntimo y a la vez mediático de la reunión.

Según la información difundida por Chamonic, el nuevo proyecto tendría una orientación similar al formato de ‘Keeping Up With The Kardashians’ o a Soy Georgina de Netflix, alejándose del esquema tradicional de docuserie y acercándose al reality protagonizado por figuras y sus relaciones personales.

Chamonic, comunicadora y creadora de
Chamonic, comunicadora y creadora de contenido, anticipó la participación de varias figuras públicas en las grabaciones del proyecto (IG)

Un <i>reality </i>al más puro estilo Kardashian

Chamonic explicó: “Galilea Montijo hoy hizo una fiesta ‘Galy fest’, con varios de los participantes de LCDLFMX y amigos pues les cuento que ha estado grabando partes de lo que será su Docuserie, aunque me comentan que más que Docuserie será un reality tipo Las Kardashian. Mostrará parte de su día a día, será transmitido por la plataforma digital de Televisa o sea VIX.”

Detalló además que serán varias las figuras públicas que participarán en la grabación de esta producción, uno de los esfuerzos más recientes con el que Televisa impulsa su plataforma digital.

La fiesta 'Galy Fest' reunió
La fiesta 'Galy Fest' reunió a ex participantes de La Casa de los Famosos México y a figuras públicas del medio del espectáculo (IG)

Hasta el momento, ni Galilea Montijo ni los involucrados han emitido declaraciones oficiales que confirmen o desmientan la realización del reality.

La conductora de 52 años, reconocida por su paso como ganadora en la primera edición de Big Brother VIP México y su liderazgo como anfitriona en las tres ediciones de La Casa de los Famosos México, se mantiene como una de las personalidades más relevantes de la televisión abierta y de los contenidos en streaming de Televisa, consolidando así su influencia en formatos de telerrealidad.

