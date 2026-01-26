Detienen a mando policiaco de Poza Rica, Veracruz, por extorsión agravada

El oficial fue detenido al interior de la corporación. (Foto: SSP Poza Rica)

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó este lunes 26 de enero la detención de Efigenio “N”, señalado como excomandante de la policía municipal de Poza Rica por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

La orden de aprehensión fue ejecutada por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

La autoridad identificó al exservidor como Efigenio “N”, quien respondería al nombre de Efigenio Jiménez Bernabé, señalado en medios locales como exdirector de seguridad municipal y también excomandante de la policía municipal de Poza Rica.

Efigenio "N" es señalado por el delito de extorsión agravada. Crédito: FGE Veracruz

Según datos corroborados por Infobae México mediante el Registro Nacional de Detenciones, la detención fue realizada al interior de las instalaciones de la Policía Municipal de Poza Rica.

Las autoridades han detallado que aún se mantenía en activo, sin embargo, no estaría en un rango alto.

La ficha de detención refiere que la captura fue realizada a las 6:57 de la mañana de este 26 de enero, cuando Jiménez portaba el uniforme de la corporación.

Operativo y proceso judicial

Las autoridades señalaron que Efigenio “N” ocupaba un cargo público municipal en Poza Rica al momento de los hechos.

La operación contó con la colaboración de fuerzas estatales y federales, lo que permitió cumplir la orden judicial sin incidentes reportados.

La Fiscalía General del Estado precisó que el detenido será presentado ante el órgano jurisdiccional competente, donde se determinará su situación jurídica conforme al proceso legal.

Efigenio fue detenido portando el uniforme de la policía municipal de Poza Rica, compuesto por una camisola y pantalón azul marino, gorra del mismo color y botas tácticas negras. El exfuncionario, de aproximadamente 1.65 metros de altura y tez moreno claro, se encontraba vestido con este equipo al momento de su detención.

Ficha de la detención de Efigenio Jiménez. Crédito: Registro Nacional de Detenciones.

Hasta el momento, no se han detallado las circunstancias de la extorsión ni se ha dado información adicional sobre las víctimas, debido a la reserva legal.

La dependencia indicó que el procedimiento se realizó bajo respeto a los derechos humanos y al debido proceso, y reiteró el compromiso de combatir delitos como la extorsión agravada mediante la coordinación entre instancias de seguridad y procuración de justicia.

Quién es Efigenio “N”

Según reportes de medios locales, Efigenio Jiménez Bernabé se desempeñó como Director de Seguridad Municipal en Poza Rica, Veracruz.

Posteriormente, en julio del año 2025, asumió el cargo de comandante de la policía en ese mismo municipio, sin embargo, actualmente se encontraría en un rango más bajo.

En redes sociales circulan diversas entrevistas al hoy detenido, en las cuales informaba a los medios de comunicación las acciones que se llevaban a cabo desde la policía del municipio para pacificar la región.