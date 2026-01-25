México

Vinculan a proceso a 7 integrantes de “Los Rugrats” detenidos en bodega con metanfetamina, fentanilo y armas en Culiacán

Los siete hombres fueron detenidos el pasado 8 de enero por elementos de la Marina en colaboración con la SSPC

Los siete imputados fueron detenidos
Los siete imputados fueron detenidos en una presunta narcobodega en Las Tranquitas, Culiacán. Crédito: FGR

La Fiscalía General de la República (FGR) logró la vinculación a proceso de siete personas identificadas respectivamente como Floricel “N”, Efraín “N”, Rigoberto “N”, Alonso “N”, Marco “N”, Daniel “N” y Jonathan “N”, quienes presuntamente formarían parte de un grupo criminal conocido como “Los Rugrats”.

Estos hombres fueron detenidos por elementos de la Marina el pasado 8 de enero de 2026 en una presunta narcobodega ubicada en la localidad de Las Tranquitas, municipio de Culiacán.

Antes de inhabilitar el sitio donde fueron detenidos, autoridades desmantelaron un narcolaboratorio en Cosalá, el cual estaría ligado al mismo grupo criminal.

Los acusados enfrentan problemas por su probable participación en delitos federales, como violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de delitos contra la salud.

A los implicados se les atribuye la producción de metanfetamina y fentanilo, sustancias ilícitas consideradas de alto impacto.

La investigación incluye la agravante de actuar en pandilla, lo que podría incrementar las sanciones en caso de que un tribunal determine su responsabilidad.

Registros previos realizados por Infobae México señalan que “Los Rugrats” serían una célula delincuencial afín a la facción de “Los Mayitos”, del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, registros de inteligencia recientemente obtenidos por este medio han detallado que actualmente se encontrarían trabajando con “Los Chapitos”, célula comandada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Detención y aseguramiento en Las Tranquitas, Culiacán

En operativos en Cosalá y Culiacán, fuerzas navales desactivaron un laboratorio de drogas sintéticas y una bodega con mil kilos de metanfetamina, deteniendo a siete integrantes del brazo armado “Los Rugrats”.

En el operativo realizado en Las Tranquitas, Culiacán, las autoridades localizaron una bodega empleada para almacenar drogas sintéticas y precursores.

El despliegue estuvo a cargo de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dentro de este recinto, las fuerzas federales aseguraron los siguientes indicios:

  • Armas de fuego tipo fusil
  • Cargadores
  • Cartuchos
  • 1 vehículo
  • Básculas
  • 1 centrifugadora
  • 851 kilos y tres gramos de clorhidrato de metanfetamina
  • 25 kilos y 703 gramos de fentanilo
  • 400 litros de acetona

Según los reportes, la acción en Las Tranquitas permitió neutralizar un punto clave para el almacenamiento y posible distribución de drogas sintéticas vinculadas a organizaciones criminales en la región.

Proceso judicial: audiencia, medidas cautelares y plazos de investigación

Algunos de los indicios asegurados
Algunos de los indicios asegurados en la narcobodega. Crédito: FGR

Tras la detención en Las Tranquitas, los siete implicados fueron presentados ante el juez en una audiencia inicial.

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los elementos de prueba recabados por las autoridades ministeriales.

El juez determinó la vinculación a proceso para cada uno de los detenidos, con base en los indicios presentados.

Además, decretó la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, por lo que los imputados permanecen en el Centro Federal de Readaptación Social número 8 (CEFERESO 8), ubicado en Guasave, Sinaloa.

Para la siguiente etapa procesal, el juez concedió un plazo de cuatro meses destinado a la investigación complementaria, periodo en el que las partes podrán aportar nuevos elementos a la causa penal.

Quiénes son “Los Rugrats”

Algunos de los lujos que
Algunos de los lujos que pertenecerían a miembros de la organización criminal. Foto: @siete_letras

Según reportes, “Los Rugrats” es un brazo armado que opera principalmente en la zona sur de Culiacán, identificado como un grupo de perfil bajo dentro del Cártel de Sinaloa.

Originalmente se les relacionaba con la facción de “Los Mayitos”, pero registros de inteligencia más recientes señalan que ahora trabajan para “Los Chapitos”, comandados por Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

El grupo se asociaba, en particular, con Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada, considerado uno de los líderes históricos del cártel que actualmente se encuentra en espera de su sentencia en EEUU.

El liderazgo de “Los Rugrats” estaría a cargo de un sujeto conocido como “Carlitos”.

Su figura es emblemática para la célula, pues utilizan la imagen del personaje de caricatura “Carlitos” (de la serie estadounidense Rugrats) en armas, mantas y emblemas.

