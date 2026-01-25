Sheinbaum anuncia inversión en obras públicas en Tamaulipas, incluido el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México

Sheinbaum anunció inversión en obras públicas en Tamaulipas.(Presidencia)

La tarde de este 24 de enero de 2026, desde Reynosa, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un robusto plan de obras y programas sociales que buscan beneficiar la vida de más de 800 mil personas en la entidad.

Impulso a la infraestructura y combate a la corrupción

Durante su intervención, Sheinbaum aseguró que la eliminación de la corrupción permite multiplicar los recursos disponibles para obras en todo el país. Destacó que, gracias a esta política, se están pavimentando 407 kilómetros de carreteras federales, se construyen nuevos planteles educativos y se avanza en la edificación de puentes y sistemas de agua.

La presidenta enfatizó el inicio de trabajos en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México, un proyecto que promete mejorar la conectividad y el desarrollo económico en la región. “Cuando no hay corrupción, alcanza para más”, remarcó la mandataria.

Programas sociales y obras prioritarias

Los Programas para el Bienestar alcanzan ya a 816 mil habitantes de Tamaulipas. De acuerdo con el subsecretario Jesús Valencia Guzmán, se destinan 23 mil millones de pesos a la entidad para apoyar a la población a través de iniciativas como Salud Casa por Casa y la próxima apertura de las Farmacias para el Bienestar.

En materia de infraestructura, el secretario Jesús Antonio Esteva Medina explicó que el MegaBachetón repavimentará de 407 kilómetros de la red federal, mientras avanzan nuevas escuelas y la ampliación de la carretera Ciudad Valles-Tampico. Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció inversiones por 10 mil millones de pesos en proyectos de abastecimiento y tecnificación agrícola.

Proyectos estratégicos y desarrollo regional

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, presentó cuatro proyectos clave para el desarrollo del estado. Entre ellos, destaca la reestructuración del sistema de transporte urbano en la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, así como la ampliación de la autopista Cadereyta-Reynosa:

Reestructuración del transporte urbano : corredor de 15,65 km, 33 estaciones y dos terminales en Tampico, Madero y Altamira, con inversión de 2 mil 600 millones de pesos.

Ampliación de autopista Cadereyta-Reynosa : de dos a cuatro carriles en 28 km, inversión estimada de 3 mil 950 millones de pesos, generando 900 empleos directos y 1.350 indirectos.

Corredor del Golfo de México : 514 km de vía, 11 entronques, 79 estructuras, un viaducto y un puente atirantado, con más de 35 mil millones de pesos de inversión y generación de 105 mil empleos directos.

Puentes internacionales Nuevo Laredo 4 y 5: proyectos en fase de análisis para fortalecer el intercambio fronterizo.

El gobernador Américo Villareal Anaya subrayó que la Cuarta Transformación ha sentado las bases de un verdadero estado de bienestar en el estado, por lo que destacó los programas implementados durante la administración de Sheinbaum.