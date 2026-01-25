México

Sheinbaum anuncia inversión en obras públicas en Tamaulipas, incluido el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México

La mandataria mexicana aseguró que sin corrupción en su administración alcanza para más

Guardar
Sheinbaum anunció inversión en obras
Sheinbaum anunció inversión en obras públicas en Tamaulipas.(Presidencia)

La tarde de este 24 de enero de 2026, desde Reynosa, Tamaulipas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó un robusto plan de obras y programas sociales que buscan beneficiar la vida de más de 800 mil personas en la entidad.

Impulso a la infraestructura y combate a la corrupción

Durante su intervención, Sheinbaum aseguró que la eliminación de la corrupción permite multiplicar los recursos disponibles para obras en todo el país. Destacó que, gracias a esta política, se están pavimentando 407 kilómetros de carreteras federales, se construyen nuevos planteles educativos y se avanza en la edificación de puentes y sistemas de agua.

La presidenta enfatizó el inicio de trabajos en el tramo Saltillo-Nuevo Laredo del Tren del Golfo de México, un proyecto que promete mejorar la conectividad y el desarrollo económico en la región. “Cuando no hay corrupción, alcanza para más”, remarcó la mandataria.

Programas sociales y obras prioritarias

Los Programas para el Bienestar alcanzan ya a 816 mil habitantes de Tamaulipas. De acuerdo con el subsecretario Jesús Valencia Guzmán, se destinan 23 mil millones de pesos a la entidad para apoyar a la población a través de iniciativas como Salud Casa por Casa y la próxima apertura de las Farmacias para el Bienestar.

(Presidencia)
(Presidencia)

En materia de infraestructura, el secretario Jesús Antonio Esteva Medina explicó que el MegaBachetón repavimentará de 407 kilómetros de la red federal, mientras avanzan nuevas escuelas y la ampliación de la carretera Ciudad Valles-Tampico. Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció inversiones por 10 mil millones de pesos en proyectos de abastecimiento y tecnificación agrícola.

Proyectos estratégicos y desarrollo regional

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, presentó cuatro proyectos clave para el desarrollo del estado. Entre ellos, destaca la reestructuración del sistema de transporte urbano en la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, así como la ampliación de la autopista Cadereyta-Reynosa:

  • Reestructuración del transporte urbano: corredor de 15,65 km, 33 estaciones y dos terminales en Tampico, Madero y Altamira, con inversión de 2 mil 600 millones de pesos.
  • Ampliación de autopista Cadereyta-Reynosa: de dos a cuatro carriles en 28 km, inversión estimada de 3 mil 950 millones de pesos, generando 900 empleos directos y 1.350 indirectos.
  • Corredor del Golfo de México: 514 km de vía, 11 entronques, 79 estructuras, un viaducto y un puente atirantado, con más de 35 mil millones de pesos de inversión y generación de 105 mil empleos directos.
  • Puentes internacionales Nuevo Laredo 4 y 5: proyectos en fase de análisis para fortalecer el intercambio fronterizo.

El gobernador Américo Villareal Anaya subrayó que la Cuarta Transformación ha sentado las bases de un verdadero estado de bienestar en el estado, por lo que destacó los programas implementados durante la administración de Sheinbaum.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumTamaulipasTren del Golfo de MéxicoInversiónObras Públicasmexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Julio Urías reaparece en público tras dos años y medio de su suspensión en Grandes Ligas

La imagen viral del exestrella de los Dodgers despertó interrogantes sobre su futuro en el béisbol

Julio Urías reaparece en público

Ayuno intermitente para diabéticos tipo 2: ¿cuánto tiempo puede pasar una persona con esta condición sin haber ingerido alimentos antes de correr peligro?

Las modificaciones en los hábitos alimenticios, como limitar el tiempo de ingesta, requieren evaluación individualizada ante la posibilidad de hipoglucemias, desajustes de medicamentos y otros efectos secundarios asociados

Ayuno intermitente para diabéticos tipo

INAH activó protocolos tras incendio en Catedral de Puebla: adelanta cuándo iniciará el proceso de restauración

El incidente tuvo lugar la madrugada del sábado 24 de enero de 2026

INAH activó protocolos tras incendio

Temblor en México hoy 24 de enero: se registra sismo de 4.3 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy 24

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Su líder, identificado como El Choko, fue detenido en septiembre de 2025

“Golden Roma”, la facción de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Golden Roma”, la facción de

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

Detienen a siete narcotraficantes en Cancún y Chetumal, mientras que una mujer fue liberada tras secuestro

Enfrentamiento armado entre civiles y elementos de seguridad deja 7 agresores detenidos en Tecate, Baja California

Localizan con vida a la tiktoker “La Nicholette” tras ser secuestrada en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

El concierto de Kanye West

El concierto de Kanye West será transmitido en México: dónde, cuándo y a qué hora

K-pop en México: las 10 canciones que dominan en iTunes

Mamá de Gala Montes comparte fuerte mensaje para su hija previo a su debut en el musical “Malinche”

¿Cuántos conciertos más podrían anunciar para BTS en el Estadio GNP Seguros?

José Ramón Berganza encarna a Eric en “El Inspector llama a la puerta” y cuenta todo sobre la obra

DEPORTES

México y Portugal estrenarían uniforme

México y Portugal estrenarían uniforme cuando se enfrenten en reapertura del Estadio Azteca

Julio Urías reaparece en público tras dos años y medio de su suspensión en Grandes Ligas

Esta sería la posible alineación de México para enfrentar a Bolivia en amistoso

Lorena Ramírez impone récord personal en Hong Kong 100 pese a frío extremo y sin luz

Javier Aguirre habla sobre Marcelo Flores y su decisión de no jugar con México: “Cero rencores”