Desde Reynosa Sheinbaum reitera independencia de México durante entrega de viviendas del Infonavit

Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de viviendas del Infonavit en Tamaulipas. (Presidencia)

Este 24 de enero de 2026 durante la ceremonia de entrega de viviendas en Reynosa, Tamaulipas, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que México seguirá siendo un país libre e independiente y profundizó en una visión de justicia social, donde el derecho a la vivienda se coloca en el centro de las políticas públicas.

Vivienda como derecho, no mercancía

En su intervención, Claudia Sheinbaum subrayó la transformación que ha vivido el país en materia de vivienda. Para la presidenta, el acceso a un hogar propio representa certidumbre para las familias mexicanas, alejando este derecho de la lógica mercantil. “Antes de que llegara la Cuarta Transformación, la vivienda se había vuelto un negocio cuando debe ser un derecho”, expresó la mandataria nacional.

La entrega de 44 viviendas en el desarrollo Florencia del Infonavit simboliza este cambio, según la titular del Ejecutivo. La presidenta enfatizó que la lucha actual es por garantizar salarios justos, educación gratuita desde preescolar hasta la universidad y acceso a salud y vivienda para todas y todos, como parte del sueño colectivo que define a la actual administración.

Durante su visita en Tamaulipas, Sheinbaum encabezó el evento donde se entregaron 44 viviendas. (Presidencia)

Justicia social y bienestar como principios rectores

El programa Vivienda para el Bienestar fue presentado como una muestra tangible de la política social del gobierno federal. La mandataria destacó la reestructuración de 4.8 millones de créditos con deudas impagables que se originaron en etapas anteriores.

“Por eso son viviendas para el bienestar, por eso los Programas para el Bienestar, por eso aumentamos el salario mínimo para el bienestar del pueblo de México”, afirmó la presidenta.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que Tamaulipas será escenario de una inversión de 50 mil millones de pesos, para la construcción de más de 84 mil viviendas durante el sexenio. Esta iniciativa proyecta la generación de 252 mil empleos directos y 378 mil indirectos, beneficiando a más de 302 mil tamaulipecos.

Impulso de la vivienda en Tamaulipas

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que ya se han contratado 42 mil viviendas en 32 proyectos distribuidos en distintos municipios del estado. En Reynosa, la construcción avanza con 2 mil 4 viviendas previstas, de las cuales ya se concluyeron 348 y se entregarán cerca de 140 viviendas cada mes hasta abril de 2027.

La meta del gobierno de Claudia Sheinbaum busca realizar durante su sexenio 84 mil viviendas en Tamaulipas. (Presidencia)

Además, se entregaron constancias de liquidación del Fovissste y escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), ampliando el alcance de los beneficios. En materia de créditos, se han reestructurado 288 mil en Tamaulipas, y se prevé la liberación de 67 mil hipotecas adicionales en los próximos meses.

En su discurso, Sheinbaum reafirmó la independencia y soberanía del país. La mandataria recordó que su gobierno mantiene principios claros y que México seguirá siendo un país libre. Previamente, realizó una supervisión en el Hospital General de Tampico del ISSSTE.

Garantizan vivienda en Tamaulipas

Entrega de 44 viviendas en el desarrollo Florencia de Reynosa a derechohabientes del Infonavit .

Claudia Sheinbaum reiteró el compromiso con la independencia, la justicia social y el acceso universal a la vivienda.

Más de 84 mil viviendas proyectadas en Tamaulipas durante el sexenio, con una inversión de 50 mil millones de pesos.

Reestructuración de 4.8 millones de créditos a nivel nacional, con 288 mil beneficiarios en Tamaulipas.

Programa Vivienda para el Bienestar enfocado en trabajadores con ingresos bajos, acceso a salud, educación y vivienda digna.