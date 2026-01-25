Fuga de gas provoca cierre total de la autopista México-Pachuca: GN, Sedena y SSPH trabajan en la colonia Plazas, Tizayuca

Autoridades reportan fuga de gas en Tizayuca, incidente provoca cierre de carretera México-Pachuca en ambos sentidos. (@SSP_Hidalgo)

La tarde de este 24 de enero de 2026 autoridades han reportado una fuga de gas natural sobre la carretera México-Pachuca, específicamente en el kilómetro 55+200, en las inmediaciones de la colonia Plazas del municipio de Tizayuca, como medida preventiva se realizó el cierre total de la circulación.

Autoridades estatales y federales trabajan en la zona

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo (SSPH) implementaron de inmediato los protocolos correspondientes, procediendo a asegurar la autopista en ambos sentidos y efectuar el cierre preventivo de la vialidad con el propósito de proteger la integridad de la población.

Las labores para controlar el incidente se realizan de manera coordinada entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), quienes participan en los trabajos junto con la SSPH.

Por fuga de gas cierran ambos sentidos de la México-Pachuca.

Mientras continúan las acciones para contener la fuga, las autoridades exhortan a la ciudadanía a evitar la zona afectada, emplear rutas alternas y permanecer atenta a la información que se difunda a través de canales oficiales.

Información en desarrollo...