Preocupa repentina ausencia de Christian Martinoli en el partido de la Selección Mexicana

El partido entre México y Bolivia pasó a segundo plano cuando la voz icónica de Christian Martinoli por Azteca 7 no apareció, llevando el misterio a ser tema principal de conversación y memes en redes

Christian Martinoli empezó un podcast
Christian Martinoli empezó un podcast con el Doctor García en YouTube (IG/ @cmartinolimx)

La inesperada ausencia de Christian Martinoli marcó el inicio de la transmisión del partido amistoso entre Bolivia y México en la señal Azteca 7, luego de que el propio narrador confirmara horas antes en redes sociales su participación.

La narración principal recayó en Jesús Joel Fuentes Sandoval, acompañado por Luis García, Jorge Campos y Zague. Entre las teorías que dominaron las redes sociales, los aficionados especularon sobre una posible emergencia de salud o asuntos personales, aunque algunos insinuaron a modo de broma que el narrador habría decidido ver la final de la Conferencia Americana en vez del encuentro.

El hashtag #MiSeleccionAzteca escaló rápidamente entre las tendencias en X, mostrando mensajes de preocupación y molestia, como “¿Dónde está Martinoli? Esto no se siente igual”, así como expresiones de apoyo y dudas sobre su estado.

El experimentado Gallardo es una
El experimentado Gallardo es una de las piezas más recurrentes en el cuadro de Aguirre. (TW Selección Mexicana)

Sin noticias de Martinoli

Hasta ahora, TV Azteca no ha emitido ningún comunicado oficial que aclare las razones detrás del ausente narrador.

Tras el arranque del segundo tiempo, la incógnita permanece y la audiencia continúa esperando una explicación, al tiempo que en redes sociales se repite la consigna: “Sin Martinoli no hay Selección Azteca”.

La Selección Mexicana se encuentra jugando su segundo partido de preparación rumbo al Mundial 2026 este domingo 25 de enero, visitando a Boliviaa las 13:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Ramón Aguilera Costas.

Los dirigidos por Javier Aguirre tendrá su segundo encuentro de preparación del 2026 este domingo en territorio sudamericano.

Al momento la selección Mexicana va a la cabeza con el gol que anotó Germán Berterame.

El narrador ha estado ausente
El narrador ha estado ausente en la transmisión de Azteca 7, lo que dio pie a especulaciones en redes sociales (Foto: @cmartinolimx, Instagram)

La trayectoria de Martinoli, emblema de TV Azteca

Christian Martinoli es narrador y periodista deportivo, conocido principalmente por su trabajo en TV Azteca. Nació en Argentina y se trasladó a México durante su infancia.

Inició su carrera en radio como narrador de partidos del Toluca y más tarde trabajó para cadenas internacionales. En 1998 ingresó a TV Azteca, donde debutó como conductor del programa El Club junto a Sandra Chaín.

En TV Azteca, Martinoli se consolidó como narrador principal de partidos de la Primera División de México, la UEFA Champions League y la selección mexicana.

Su estilo directo y pasional lo convirtió en una figura emblemática de las transmisiones deportivas en México. Suele compartir la cabina con exfutbolistas como Luis García, Jorge Campos y Luis Roberto Alves “Zague”.

Martinoli había confirmado su presencia
Martinoli había confirmado su presencia en la narración del México VS Bolivia por Azteca 7 (X)

Ha cubierto seis Copas Mundiales de la FIFA consecutivas, desde Corea-Japón 2002 hasta Catar 2022. También ha narrado la Copa América, la Copa Oro de la Concacaf, la Eurocopa y la Copa FIFA Confederaciones.

En 2012 recibió un reconocimiento de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión y en 2014 fue incluido en el top 10 de relatores latinos más populares de la Copa Mundial.

En 2023 celebró 25 años de carrera en TV Azteca y ha confirmado que tiene contrato hasta 2026. Martinoli ha manifestado que planea retirarse después de los mundiales de 2026, 2030 y 2034.

