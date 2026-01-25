México

La CNTE califica como una “farsa política” la revocación de mandato de Salomón Jara

La sección 22 del sindicato magisterial cuestionó el uso de recursos públicos y advirtió posibles movilizaciones

Guardar

La jornada de Revocación de Mandato que se lleva a cabo este domingo 25 de enero de 2026 en Oaxaca, en la que la ciudadanía está decidiendo si el gobernador Salomón Jara Cruz continúa al frente del Ejecutivo o su mandato se revoca por pérdida de confianza, ha sido objeto de críticas por parte de agrupaciones magisteriales y sectores sociales.

En una conferencia ofrecida horas antes de la consulta, dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificaron el ejercicio como un proceso manipulado políticamente en favor del gobernador, al que describieron como una “farsa democrática”. Denunciaron que los recursos destinados a la organización del proceso podrían haberse utilizado en atender necesidades públicas como salud, educación o seguridad.

Las y los representantes de la CNTE expresaron que su organización no participará como bloque en la consulta y que involucrarse sería legitimar un proceso que, a su juicio, no responde a las demandas reales de la población. A pesar de ello, recordaron que cada docente puede decidir individualmente su participación.

Además de cuestionar la naturaleza del proceso, desde este sector se han planteado movilizaciones posteriores, incluida la posibilidad de paros laborales de mayor duración, como parte de una estrategia más amplia para demandar cambios estructurales en áreas como la educación pública y la política laboral para el magisterio.

Este ejercicio es el primero de su tipo a nivel estatal en México y forma parte de un mecanismo constitucional que permite que la ciudadanía decida de forma directa sobre la continuidad en el cargo del gobernador. Para que los resultados sean vinculantes, se requiere la participación de al menos el 40 % de las y los electores inscritos en la lista nominal, cifra difícil de alcanzar según estimaciones preliminares.

Temas Relacionados

Salomon JaraCNTERevocación de mandatoRevocaciónOaxacaPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

SRE informó que Brasil asumió representación diplomática de México en Perú tras conflicto

A inicios de noviembre de 2025, Perú rompió relaciones diplomáticas con México tras el asilo otorgado a la ex primera ministra Betssy Chávez, condenada por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo

SRE informó que Brasil asumió

Buscan instaurar el Día Internacional contra la LGTBlfobia en el deporte en CDMX

La legisladora Diana Sánchez Barrios impulsa un proyecto orientado a fortalecer la protección de personas de la diversidad sexual y de género

Buscan instaurar el Día Internacional

Víctor García lanzará nuevo disco y ofrecerá concierto en el Auditorio Nacional

El cantante apuesta por canciones clásicas y prepara un espectáculo especial en su debut en uno de los recintos más importantes de México

Víctor García lanzará nuevo disco

Guía rápida para leer etiquetas nutricionales y evitar ingredientes críticos

El sistema de etiquetado nutricional facilita a los consumidores tomar decisiones informadas al momento de comprar alimentos y bebidas

Guía rápida para leer etiquetas

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 25 de enero

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Metrobús CDMX: líneas, costo y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Delitos por huachicoleo, electorales y

Delitos por huachicoleo, electorales y cometidos por servidores públicos: el total de casos reportados por la SSPC

Cuáles son las células de Barrio 18 y la Mara Salvatrucha ligadas al CJNG y al Cártel de Sinaloa en la frontera con Guatemala

Procesan al presunto jefe de plaza de una célula ligada al CJNG y dedicada al robo de combustible en Oaxaca

“Golden Roma”, la facción de La Chokiza dedicada a los préstamos gota a gota

Amenazan con narcomanta a mandos policiacos en Mexicali, Baja California: estaba firmada por el CJNG

ENTRETENIMIENTO

Víctor García lanzará nuevo disco

Víctor García lanzará nuevo disco y ofrecerá concierto en el Auditorio Nacional

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro reviven anécdota sobre su amistad y se vuelve viral

Gala Montes sigue considerando peligrosas las declaraciones de Adrián Marcelo, tras retarla a una pelea

Descubre las 10 producciones que todos están viendo este fin de semana en Disney+ México

Cómo ver nuevos episodios de la telenovela ‘Doménica Montero’ que aún no han sido estrenados en televisión

DEPORTES

México vs. Bolivia: tarjeta amarilla

México vs. Bolivia: tarjeta amarilla para Erik Lira, cambios en la cancha

Se encienden las alarmas: lesión de Edson Álvarez preocupa a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Serie del Caribe 2026: un repaso por los equipos mexicanos que han sido campeones del torneo

Terremoto, cancelaciones y ‘la mano de Dios’: así fue como México salvó el Mundial de 1986

FMF investiga a la Liga Premier MX de la tercera división por supuesto amaño de partido