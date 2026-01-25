La CNTE califica como una “farsa política” la revocación de mandato de Salomón Jara

La jornada de Revocación de Mandato que se lleva a cabo este domingo 25 de enero de 2026 en Oaxaca, en la que la ciudadanía está decidiendo si el gobernador Salomón Jara Cruz continúa al frente del Ejecutivo o su mandato se revoca por pérdida de confianza, ha sido objeto de críticas por parte de agrupaciones magisteriales y sectores sociales.

En una conferencia ofrecida horas antes de la consulta, dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) calificaron el ejercicio como un proceso manipulado políticamente en favor del gobernador, al que describieron como una “farsa democrática”. Denunciaron que los recursos destinados a la organización del proceso podrían haberse utilizado en atender necesidades públicas como salud, educación o seguridad.

Las y los representantes de la CNTE expresaron que su organización no participará como bloque en la consulta y que involucrarse sería legitimar un proceso que, a su juicio, no responde a las demandas reales de la población. A pesar de ello, recordaron que cada docente puede decidir individualmente su participación.

Además de cuestionar la naturaleza del proceso, desde este sector se han planteado movilizaciones posteriores, incluida la posibilidad de paros laborales de mayor duración, como parte de una estrategia más amplia para demandar cambios estructurales en áreas como la educación pública y la política laboral para el magisterio.

Este ejercicio es el primero de su tipo a nivel estatal en México y forma parte de un mecanismo constitucional que permite que la ciudadanía decida de forma directa sobre la continuidad en el cargo del gobernador. Para que los resultados sean vinculantes, se requiere la participación de al menos el 40 % de las y los electores inscritos en la lista nominal, cifra difícil de alcanzar según estimaciones preliminares.