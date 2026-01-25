Gala Montes conquista al público en su debut en La Malinche, musical de Nacho Cano

La actriz participa en funciones especiales en Malinche el Musical, consolidando su presencia en una de las producciones teatrales más comentadas en lo que val del año - (Instagram/@galamontes)

Gala Montes, considerada una de las actrices más destacadas de su generación, debutó en Malinche el Musical, la ambiciosa puesta en escena creada por Nacho Cano.

Desde su primera escena, la actriz se entregó por completo a la función, lo que se reflejó en los aplausos y muestras de entusiasmo de los asistentes. La recepción fue positiva y constante, consolidando su participación como uno de los momentos más comentados de la noche.

Además de las funciones del día sábado, Gala Montes también participará en las funciones dobles del domingo 25 de enero, como parte de una serie de apariciones especiales dentro del musical, que actualmente se mantiene entre los más comentados del ámbito teatral por su historia y su nivel de producción, de acuerdo con la percepción del público asistente.

Un estreno marcado por el agradecimiento

A partir de mayo, Gala Montes interpretará a La Malinche, uno de los roles principales del musical, consolidando su proyección escénica. (Instagram/@galamontes)

Al finalizar la función, Gala Montes dirigió unas palabras al público, visiblemente emocionada por la respuesta recibida. “Agradecerles mucho por venir y pedirles que recomienden mucho a Malinche. Espero que les haya gustado. Y nada, agradecerles a todos ustedes. Qué bárbaro, qué honor estar aquí con ustedes”, expresó desde el escenario.

La cercanía con los asistentes fue uno de los elementos que marcó su debut. La actriz se mostró agradecida y consciente del significado que representa formar parte de una producción de esta magnitud, rodeada de un equipo consolidado y un público entregado.

Ese vínculo directo con los espectadores reforzó la experiencia teatral del día, convirtiendo su estreno en un momento emotivo y significativo dentro de la temporada del musical.

El respaldo de Nacho Cano y un momento personal clave

El público responde con entusiasmo al debut de Gala Montes, quien agradece desde el escenario y refuerza su vínculo con los espectadores del musical. - (Instagram/@galamontes)

En una entrevista concedida a Radio Fórmula, semanas atrás, Gala Montes manifestó lo que significó para ella integrarse a Malinche el Musical. “Me siento super agradecida. Fue como un apapacho de verdad al corazón”.

La actriz reconoció que el año previo fue complicado en distintos sentidos, por lo que la invitación del productor Nacho Cano tuvo un valor especial. Destacó que el hecho de que se fijaran en su talento vocal representó un reconocimiento importante dentro de su carrera artística.

Por lo que se encuentra en un momento personal y profesional que atraviesa la intérprete, quien ve en este proyecto una oportunidad de crecimiento y consolidación sobre el escenario.

Proyecciones dentro del musical y nuevos lanzamientos

El respaldo de Nacho Cano y el reconocimiento a su talento vocal impulsan el crecimiento profesional de Gala Montes en el ámbito teatral. - (Captura de pantalla Facebook Gala Montes)

Días antes de su debut, Gala Montes confirmó en distintos espacios que formará parte de Malinche el Musical a partir del mes de mayo, etapa en la que interpretará al personaje de La Malinche, uno de los roles centrales de la historia.

Paralelamente, Nacho Cano produjo la canción Mujer contra mujer en la versión interpretada por Gala Montes, la cual ya se encuentra disponible en plataformas digitales, ampliando así la colaboración artística entre ambos.

Esta participación musical refuerza su faceta como cantante y complementa su presencia en el escenario teatral, sumando un nuevo logro a su trayectoria.

Gala Montes y su presente en la televisión

Simultáneamente al teatro, Gala Montes graba la telenovela Corazón de oro, donde interpreta a una villana y el tema principal, reafirmando su versatilidad artística. - (IG/@galamontes)

De manera simultánea a su trabajo en el teatro, Gala Montes se encuentra grabando el proyecto televisivo Corazón de oro, en el cual dará vida a una de las villanas principales de la historia.

En esta producción comparte créditos con figuras como Mayrín Villanueva y Gabriel Soto, además de ser la intérprete del tema principal del melodrama, lo que amplía su participación creativa dentro del proyecto.

Con teatro, música y televisión en marcha, la actriz atraviesa una etapa de intensa actividad profesional, consolidándose como una figura versátil dentro del panorama artístico actual.