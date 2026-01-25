México

Fabiola Campomanes y Silvia Navarro reviven anécdota sobre su amistad y se vuelve viral

Un clip volvió a circular en redes y mostró, entre risas, una historia poco conocida que revela la complicidad entre dos actrices

La amistad entre Silvia Navarro y Fabiola Campomanes volvió a colocarse en el centro de la conversación digital gracias a un video que resurgió recientemente en redes sociales. El clip pertenece a una emisión de Montse y Joe, el programa conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade, grabado en 2020 y retomado ahora por plataformas oficiales.

La charla, que también incluyó a Oliver y Andrade, destacó por su tono relajado y espontáneo. Más allá del humor, el intercambio permitió ver la cercanía, confianza y lealtad que existe entre ambas, una relación que ha trascendido los años y los reflectores.

El fragmento viral llamó la atención por una anécdota en particular: una experiencia relacionada con un restaurante que Silvia Navarro tuvo en el pasado y en la que Fabiola Campomanes jugó un papel inesperado.

El restaurante y una lección inesperada

Durante la conversación, Silvia Navarro recordó su etapa como empresaria restaurantera con el proyecto llamado Sabor Amor.

Fue en ese contexto donde surgió la historia que detonó risas entre las conductoras y el público. Navarro explicó que, en medio de las dificultades, sus amigas estuvieron cerca y aportaron desde su propia experiencia.

Ahí apareció Fabiola Campomanes, quien no solo intentó ayudar, sino que compartió conocimientos prácticos adquiridos antes de dedicarse por completo a la actuación.

Fabiola Campomanes y su pasado como mesera

En el clip, Campomanes recordó que antes de ser actriz trabajó como mesera, lo que le permitió identificar dinámicas internas de ese tipo de negocios. Esa experiencia fue clave cuando aconsejó a Navarro sobre cómo manejar ciertas situaciones dentro del restaurante.

Silvia relató que Fabiola incluso le explicó posibles riesgos y detalles operativos que podían afectar la administración diaria. Aquella charla fue suficiente para que Navarro entendiera que no era un terreno sencillo de controlar.

La anécdota, contada con humor, mostró una faceta poco conocida de ambas y reforzó la idea de una amistad basada en apoyo real, más allá de lo emocional.

Un video que conecta con el público

El resurgimiento del clip ocurrió después de que el canal Unicable lo compartiera nuevamente en sus plataformas digitales. A partir de ahí, usuarios comenzaron a replicarlo, provocando una ola de comentarios positivos.

Las reacciones destacaron la naturalidad del grupo, el cariño entre ellas y la frescura de una charla que, pese al paso del tiempo, sigue conectando con nuevas audiencias.

Más allá de la anécdota, el video dejó claro por qué la amistad entre Silvia Navarro y Fabiola Campomanes continúa siendo tan cercana como entrañable, incluso fuera del foro y las cámaras.

