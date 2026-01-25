Cuál es el tipo de café que se recomienda tomar si se padece gastritis, colitis o estómago sensible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo y un elemento esencial en la rutina matutina de millones de personas.

Sin embargo, quienes padecen gastritis, colitis o tienen un estómago sensible suelen preguntarse si es posible disfrutar de una taza sin agravar sus síntomas.

Especialistas de Banner Health analizaron los efectos del café en el sistema digestivo y compartieron recomendaciones para quienes buscan minimizar las molestias.

Café y estómago sensible: ¿dónde está el problema?

La principal preocupación con el café en casos de sensibilidad estomacal no está ligada únicamente a la acidez, sino a la cafeína. Esta sustancia actúa como un potente estimulante del sistema nervioso y puede tener efectos directos en el tracto digestivo, entre ellos:

Estimulación de la producción de ácido gástrico, lo que puede agravar la acidez y el reflujo.

Aceleración del tránsito intestinal, que puede provocar diarrea o heces blandas.

Potencial irritación de la mucosa gástrica, especialmente en personas con gastritis o colitis.

A pesar de estos efectos, el café también aporta beneficios para la salud, como la reducción del riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes, siempre que se consuma con moderación.

¿La acidez del café es el verdadero problema?

Muchas marcas promocionan alternativas de café “bajo en acidez” para personas con estómagos delicados. Sin embargo, según la nutricionista Cindy Peñaranda, de Banner Health, la diferencia entre el café tradicional y el de baja acidez es mínima. El café negro suele tener un pH de alrededor de 5,2; el café bajo en acidez, cerca de 5,7, y el café preparado en frío, aproximadamente 5,1. Estas variaciones no son significativas frente a los ácidos gástricos presentes en el estómago, cuyo pH varía entre 1 y 3.

Peñaranda señala que la acidez del café no es el principal desencadenante de los problemas digestivos en la mayoría de los casos. La clave está en la cantidad de cafeína y la forma de preparación.

Consejos para disfrutar café con estómago sensible

No es necesario renunciar por completo al café si se padece gastritis, colitis o sensibilidad gástrica. Existen alternativas y modificaciones que pueden ayudar a reducir las molestias:

1. Elige café de tueste oscuro Los granos de café de tueste oscuro suelen ser menos ácidos que los de tueste claro. Esta opción puede ser más tolerable para personas con estómagos sensibles.

2. Añade leche o bebidas vegetales Incorporar un poco de leche, bebida de avena o almendra puede ayudar a neutralizar la acidez, suavizando el impacto en el estómago.

3. Usa filtro de papel Preparar café con filtro de papel permite retener parte de los aceites y compuestos ácidos, lo que reduce la irritación gástrica.

4. Considera el café frío El café preparado en frío (“cold brew”) contiene ligeramente menos ácido y puede resultar menos irritante.

5. Agrega una pizca de bicarbonato de sodio Añadir 1/4 de cucharadita de bicarbonato a la taza puede ayudar a neutralizar la acidez sin afectar el sabor.

6. Mantén la moderación Limita el consumo a una o dos tazas al día y evita el café en ayunas para disminuir el riesgo de molestias.

Qué evitar y cuándo consultar al médico

Evita el café si tu médico lo ha contraindicado de manera expresa.

No recurras a bebidas energéticas, gaseosas o deportivas con alto contenido de cafeína, ya que pueden empeorar los síntomas.

Si persisten las molestias, consulta con un especialista para descartar otras causas subyacentes.

La nutricionista Peñaranda recomienda, además, acompañar el consumo de café con una alimentación balanceada, rica en frutas, verduras y carnes magras.

Claves para un café más amigable con el sistema digestivo

Prefiere café de tueste oscuro.

Añade leche o bebidas vegetales si lo toleras mejor.

Usa filtro de papel para su preparación.

Modera la cantidad diaria.

Consulta siempre con tu médico si tienes dudas o síntomas persistentes.

Aunque no existe un café ideal para todos los casos de gastritis, colitis o estómagos sensibles, adaptar la preparación y el consumo puede permitir disfrutar de esta popular bebida con menos riesgos para la salud digestiva.