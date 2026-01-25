Cuál es el mejor momento del día para tomar té verde y facilitar la regeneración del hígado o cuidado de los riñones

La elección del momento en el que se consume té verde puede influir en la capacidad del cuerpo para aprovechar sus antioxidantes y respaldar la función del hígado y los riñones.
Según información de la revista estadounidense Healthline, el horario de consumo es clave para potenciar sus beneficios y evitar posibles molestias.
Por qué el té verde destaca entre las infusiones
El té verde se elabora a partir de las hojas de la planta Camellia sinensis y se caracteriza por un procesamiento mínimo, lo que permite conservar una alta concentración de antioxidantes y nutrientes. Entre sus componentes más relevantes destacan los polifenoles, especialmente las catequinas y la epigalocatequina galato (EGCG), asociadas con efectos positivos sobre la salud hepática.
Además, contiene una cantidad moderada de cafeína, teanina y vitaminas como la A, C y E, junto con minerales como zinc y potasio. El consumo regular de esta bebida en Asia tiene una larga tradición tanto por su sabor como por su uso en prácticas de bienestar y meditación.
De acuerdo con la revista especializada estadunidense, el té verde puede colaborar con los procesos de desintoxicación y regeneración celular gracias a su aporte de antioxidantes.
Cuándo tomar té verde para maximizar sus beneficios
El mejor momento para consumir té verde, con el objetivo de potenciar la regeneración del hígado y cuidar la función renal, es a media mañana o a media tarde, preferiblemente entre una y dos horas después de las comidas principales.
Así lo recomienda Healthline tras revisar investigaciones sobre la interacción de los compuestos del té verde con la función digestiva y metabólica.
Esta estrategia se debe a varios factores:
- Evita molestias gástricas: Consumir té verde en ayunas puede irritar el revestimiento del estómago debido a su acidez y la potencia de sus antioxidantes.
- Favorece la absorción de nutrientes: Tomarlo lejos de las comidas principales reduce la interferencia de sus taninos con la absorción de hierro y otros minerales esenciales.
- Optimiza la actividad hepática: El hígado aprovecha mejor los antioxidantes si el consumo ocurre durante la fase activa del metabolismo, que suele coincidir con la media mañana y la media tarde.
Según el reporte de Healthline, los mejores horarios para beneficiarse del té verde son:
- Entre las 10:00 y las 11:00 AM (una o dos horas después del desayuno).
- Entre la 1:00 y las 4:00 PM (una o dos horas después del almuerzo).
Recomendaciones prácticas para el consumo y regenerar tu hígado
Especialistas consultados por dicha publicación sugieren seguir estas pautas para obtener el máximo provecho del té verde:
- Evitar tomarlo en ayunas: Consumir té verde con el estómago vacío puede provocar acidez, náuseas o molestias gástricas.
- No beberlo junto con las comidas principales: Sus taninos pueden dificultar la absorción de hierro y otros nutrientes.
- Elegir media mañana o media tarde: Estos momentos facilitan la digestión y permiten al organismo procesar mejor los antioxidantes.
- No consumirlo antes de dormir: La cafeína y la teanina pueden alterar el sueño, sobre todo en personas sensibles.
- Mantener una cantidad moderada: Dos a tres tazas al día son suficientes para respaldar la función hepática y renal, sin riesgo de efectos adversos.
- Acompañar con agua: Beber suficiente agua durante el día ayuda a los riñones a procesar y eliminar toxinas.
Beneficios y precauciones sobre esta bebida naturista
El té verde ofrece beneficios como la mejora de la digestión, el apoyo a la regeneración hepática y la protección renal, según la información revisada por dicho sitio. Sus antioxidantes pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo y apoyar las enzimas desintoxicantes del hígado.
Sin embargo, el consumo excesivo puede tener efectos indeseados. Una ingesta superior a tres tazas diarias puede provocar insomnio, molestias estomacales o, en casos excepcionales, sobrecarga hepática. Las personas con enfermedades hepáticas preexistentes deben consultar a un especialista antes de aumentar su consumo.
Formas de incorporar el té verde en la rutina diaria
- Tomar una taza a media mañana, después del desayuno, y otra a media tarde, tras el almuerzo.
- Evitar añadir azúcar o endulzantes para no alterar sus propiedades antioxidantes.
- Alternar su consumo con otras bebidas naturales para mantener la hidratación.
La importancia de adaptar el consumo a las necesidades y tolerancia individuales, priorizando siempre la moderación y el seguimiento de recomendaciones médicas en caso de condiciones de salud particulares.