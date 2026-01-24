México

Localizan tres cabezas humanas dentro de una bolsa en parque de Tijuana, Baja California

El reporte se realizó cuando un grupo de personas percibió olores fétidos

Foto: Rede sociales
Foto: Rede sociales

Tres cabezas humanas fueron localizadas al interior de una bolsa de plástico junto a un parque de la colonia Mariano Matamoros, en Tijuana, Baja California.

De acuerdo con reportes del Semanario Zeta, fue alrededor de las 13:41 horas de este viernes 23 de enero que un grupo de personas alertó sobre la presencia de una bolsa con posibles restos humanos.

El reporte señalaba que se encontraban en una bolsa negra que estaba tirada sobre la acera de un parque, ubicado en la calle Chichén Itzá y Ruta Matamoros.

Cuando los elementos de seguridad municipal arribaron al sitio, localizaron la bolsa con olor fétido, por lo que procedieron a revisar su contenido y confirmaron que se trataba de tres cabezas humanas.

Tras los hechos, agentes de la Fiscalía General del Estado se desplegaron a la zona para iniciar las diligencias correspondientes.

El medio antes citado informó que este viernes también se localizó un cuerpo calcinado en la canalización del Río Tijuana, a la altura de la calle Mulegé.

FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM
FOTO: OMAR MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

Este jueves también se registró la localización de dos cuerpos sin vida en distintos puntos del municipio de Tecate, de los cuales uno estaba decapitado.

En uno de los sitios se encontró una manta con mensajes amenazantes, de los cuales no se logró conocer el contenido.

Al respecto, José Luis Sarmiento Monje, director de la Policía Municipal, informó que se trata de una pugna entre grupos criminales luego de que una célula se dividió.

“Digamos que un cártel se dividió, y una facción de esas se subdividió, entonces es una lucha que traen esas células”, explicó.

Además, señaló que este conflicto criminal también ha provocado hechos violentos en la ciudad de Tijuana.

Hallan cuerpo colgado en puente de Tijuana con mensaje del CJNG y restos humanos

El cuerpo fue encontrado en
El cuerpo fue encontrado en un puente de Tijuana. (X @MxBajanews)

Un hecho similar se registró el pasado miércoles 14 de enero, cuando se localizó el cuerpo sin vida de un hombre que colgaba desde un puente en el Valle de San Pedro, en Tijuana.

De acuerdo con reportes, el cadáver estaba acompañado por una manta con un mensaje firmado presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según información del diario digital local Zeta.

El hallazgo se registró a las 06:40 horas de la mañana, en el puente ubicado sobre la carretera libre Tijuana - Tecate y Paseo San Pedro, donde se localizó el cuerpo.

A escasos 100 metros del lugar, en dirección a la colonia Ojo de Agua, agentes estatales hallaron una caja de plástico negra con tapa amarilla que en su interior contenía restos humanos.

El área fue delimitada para las primeras diligencias, mientras se desplegó un operativo policial y se iniciaron las investigaciones.

(X @MxBajanews)
(X @MxBajanews)

El mensaje en la manta, dirigida a un sujeto apodado “Cabezón”, incluía una amenaza textual:

“Que onda pu*o... aquí te sigo dejando a tu gente ‘Cabezón’!!! La que mandas con tu ranchero ATTE: CJNG” (sic)“.

En las últimas semanas los hechos violentos en distintos puntos de la capital han comenzado a incrementarse, lo que se atribuye a una disputa criminal.

