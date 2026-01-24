Sheinbaum entrega 200 viviendas de Infonavit en Veracruz: destaca avances de este programa

Claudia Sheinbaum encabezó el evento donde se entregaron 20 viviendas del Infonavit.(Foto: presidencia)

Este 23 de enero de 2026, durante un evento en Veracruz la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reafirmó el compromiso de su gobierno con la justicia social y el acceso digno a la vivienda para quienes más lo necesitan.

Avance en el programa Vivienda para el Bienestar

La presidenta Claudia Sheinbaum lideró en Veracruz la entrega de 200 casas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en el marco del programa Vivienda para el Bienestar.

Este programa proyecta la construcción de 1.8 millones de viviendas durante el sexenio, dirigidas especialmente a quienes perciben hasta dos salarios mínimos. Según Sheinbaum, nunca antes se había garantizado el derecho de propiedad a quienes construyen sus propias viviendas: “¿Cuándo se había visto eso? Nunca.”

La mandataria subrayó que el objetivo es apoyar a quienes históricamente no han tenido acceso a una vivienda. Explicó que, además de los beneficiarios directos, otros trabajadores pueden acceder a créditos tradicionales de Infonavit, así como a los créditos Mejoravit para mejorar viviendas existentes.

Impacto en Veracruz y metas locales

Durante la ceremonia, la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, detalló que la meta en Veracruz es de 102 mil viviendas, con 40 mil ya en proceso.

En 2025 Infonavit redujo los requisitos para acceder a una vivienda.

Además, en este evento se otorgaron beneficios adicionales: 20 ajustes de crédito, 20 liberaciones, 500 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y 500 constancias de liquidación del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste).

El director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, informó que en Veracruz hay una meta de 60 mil viviendas, de las cuales 40 mil ya están en marcha a través de 21 proyectos en diferentes municipios.

Actualmente, 17 mil 300 viviendas están en construcción, lo que representa un avance del 43%. Para el primer semestre de este año, se prevé iniciar el resto de las obras, alcanzando así el 93% de la meta sexenal para la entidad.

Reestructuración de créditos y apoyo a jóvenes

La presidenta Sheinbaum recordó que el programa también incluyó la reestructuración de 4.8 millones de créditos impagables a nivel nacional. De estos, 201 mil corresponden a Veracruz: 140 mil recibieron quitas y reducción de intereses y saldo; 52 mil, reducción de saldo; y 9 mil, liquidaciones totales. Estos ajustes han permitido a muchas familias regularizar su situación sin afectar las finanzas del Infonavit.

En el desarrollo Bosques de Río Medio, donde se proyectan mil 40 viviendas, se entregaron 200 de las 280 ya terminadas. Romero Oropeza indicó que el 75% de las viviendas entregadas ha sido para jóvenes con al menos seis meses cotizando en Infonavit. Además, se han liberado siete mil hipotecas en beneficio de familias veracruzanas y se prevé otorgar 67 mil créditos de mejoramiento de vivienda hasta 2026.

Puntos más destacados de la entrega de vivienda en Veracruz

Se entregaron 200 viviendas en el desarrollo Bosques de Río Medio, parte de un total proyectado de mil 40 unidades.

En el sexenio se prevé construir 1.8 millones de viviendas en todo el país, priorizando a quienes ganan hasta dos salarios mínimos.

En Veracruz, la meta local es de 102 mil viviendas, con 40 mil en proceso y 17 mil 300 ya en construcción.

El programa permitió reestructurar 4.8 millones de créditos impagables a nivel nacional, de los cuales 201 mil corresponden a Veracruz.

Se han liberado siete mil hipotecas y se planea otorgar hasta 67 mil créditos de mejoramiento de vivienda en el estado.