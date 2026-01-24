México

"Fue gacho": Gaby Platas revela cómo está su relación con Adal Ramones tras cancelación de 'Enrollados'

La famosa explicó un poco más sobre todo lo acontecido con la polémica gira

Así será el regreso de Otro Rollo con Adal Ramones, Yordi Rosado, Lalo España, Gaby Platas y todo el elenco original. (Cortesía)

La cancelación definitiva de la gira “Enrollados”, que buscaba reunir al elenco original de “Otro Rollo”, ha generado inquietud no solo entre los seguidores, sino también en quienes formaban parte del proyecto.

Gaby Platas abordó públicamente la situación y expuso su preocupación por los compradores de boletos y el estado de la relación entre los integrantes, entre ellos Adal Ramones.

Gaby Platas responde a la prensa

Durante un reciente encuentro con medios, Gaby Platas fue consultada sobre su versión de los hechos y los motivos detrás de su salida de la gira.

“Pues lo que puse ahí. No, a mí me preocupa mucho, eh, que las personas que compraron y compramos, porque yo también compré, las personas que compramos boletos que, recuperemos el dinero que pagamos, ¿no?”, aseguró la actriz.

Gaby Platas denuncia irregularidades contractuales
Gaby Platas denuncia irregularidades contractuales y logísticas en la organización de ‘Enrollados’, generando preocupación entre los espectadores

Frente a las preguntas sobre la relación con Adal Ramones tras la cancelación y las versiones sobre contratos, Platas fue contundente:

“Pues mal, ¿no? O sea, sí, fue gacho, pero, pues ni modo, a apechugar”. Ante la insistencia de la prensa sobre si Ramones había firmado contrato, respondió: “Lo último que yo supe es que él no había firmado contrato y pues nosotros sí”.

Al referirse a los empresarios responsables de la gira, la actriz explicó que el elenco siempre estuvo contratado por una empresa y que las decisiones clave correspondían a la organización, no al grupo.

“Nosotros finalmente somos empleados, que una empresa nos contrata y pues ya la empresa decide cómo se hace la promoción, decide cuáles son las fechas, o sea, eso no nos corresponde a nosotros”.

Sigue el minuto a minuto del reality show de TV Azteca. (La Granja VIP / Facebook)

Sobre el impacto personal y colectivo, Platas reconoció el desencanto: “Para nosotros el reencontrarnos, el hacer una gira de un programa tan exitoso y el poder compartir con la gente, no a través de la televisión sino en vivo, pues era una ilusión muy grande y es muy triste que no lo vamos a hacer”.

La actriz negó que la relación de amistad entre los integrantes esté rota:

“No, pues ha habido una amistad de toda la vida… los que teníamos que platicar, ya platicamos y nuestra amistad está intacta”.

También descartó que el elenco tuviera responsabilidad en el conflicto: “No fue culpa de nosotros ni fue algo que hiciéramos nosotros como elenco, fue la gente que llevaba la organización de la gira”.

FOTO: Instagram/@gabyplatas

Platas enfatizó la importancia de los reembolsos y la falta de respuestas de los empresarios.

“Creo que hay más culpables y creo que lo más importante ahorita es enfocarnos en que los que compramos boletos se nos regrese el dinero, porque no están nada baratos… la gente hizo esfuerzo para trasladarse a los lugares donde iban a ser las fechas para comprar los boletos”, subrayó.

La controversia se intensificó cuando Gaby Platas reveló que los boletos alcanzaron precios de hasta 4,500 pesos y que esa fue una inquietud planteada a los empresarios, quienes no dieron respuesta al elenco. “Yo soy fan de The Cure y pensé: ‘Ni los de The Cure están tan caros’”, comentó la actriz.

Conflictos internos, fallas logísticas y la cancelación de Enrollados

La cancelación de la gira “Enrollados” fue anunciada oficialmente por Adal Ramones a través de un comunicado en redes sociales el 21 de enero.

Otro Rollo regresa con todo su elenco original: Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España promete un reencuentro explosivo.

El conductor atribuyó la decisión a “fallas logísticas y a la falta de publicidad”, problemas reconocidos por las empresas responsables del espectáculo, One y Music Vibe.

El proyecto, que buscaba reunir al elenco original de “Otro Rollo”, comenzó a mostrar señales de crisis tras la salida de Gaby Platas y Eduardo España.

Platas hizo pública su decisión luego de detectar irregularidades en la organización y una falta de comunicación efectiva con los responsables de la producción.

Adal Ramones volverá con Enrollados. (Cortesía)

La actriz señaló que la información sobre cambios de agenda se notificaba con escasa antelación y que había incertidumbre sobre los reembolsos a los compradores.

Por su parte, Eduardo España explicó que su contrato expiró y que la reprogramación de fechas hizo inviable su participación, sin que existieran conflictos personales con el grupo.

En ese contexto, Yordi Rosado también se manifestó públicamente, expresando respaldo a sus compañeros y pidiendo a sus abogados revisar el caso. “

