Esta es la fecha para el primer simulacro sísmico de 2026 en la Ciudad de México

La Ciudad de México realizará el primer simulacro sísmico de 2026 el 18 de febrero a las 11:00 horas para fortalecer la prevención. (Especial) Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México se alista para el primer simulacro sísmico de 2026 el 18 de febrero a las 11:00 horas. Esta jornada, anunciada por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, busca fortalecer la cultura de la prevención y poner a prueba los protocolos de protección civil.

De acuerdo con la administración local, la hipótesis del ejercicio será un sismo y se activará la alerta sísmica en toda la capital. Brugada Molina recalcó la importancia de mantener a la población informada sobre rutas de evacuación, zonas seguras y la correcta reacción ante emergencias.

Las autoridades locales implementarán una jornada de prevención que busca medir tiempos de reacción y fomentar la participación ciudadana en escenarios de riesgo asociados a sismos. Crédito: Cuartoscuro.

El simulacro será exclusivo para la capital mexicana y permitirá medir los tiempos de evacuación, la reacción social y la coordinación entre autoridades e instituciones. Estrategia anual y continuidad de la prevención

¿Cuántos simulacros habrá en el 2026?

La iniciativa forma parte de una política permanente de prevención que contempla tres simulacros sísmicos a lo largo de 2026.

El gobierno capitalino informó que las fechas de los siguientes ejercicios se anunciarán en los próximos meses, apostando por la constancia en la capacitación social.

La política de prevención contempla tres simulacros sísmicos a lo largo de 2026 para mejorar la capacitación social.- crédito Idiger

Las autoridades explicaron que estos ejercicios permiten identificar áreas de mejora en protocolos y procedimientos internos, así como fortalecer la comunicación entre dependencias y la ciudadanía.

Participación ciudadana y recomendaciones

El gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a la población para sumarse de manera activa a los simulacros. El objetivo es que cada sector, desde hogares hasta escuelas y centros laborales, cuente con un plan actualizado y probado.

La coordinación entre instituciones y la participación ciudadana resultan esenciales para actuar con eficacia en caso de un sismo real.

Las autoridades recomiendan preparar una mochila de emergencia y revisar la seguridad de los inmuebles tras cada simulacro sísmico. Foto: (Clara Brugada/Infobae)

La administración recomendó preparar un plan familiar de protección civil, identificar rutas de evacuación y contar con una mochila de emergencia con artículos básicos y documentación importante.

El día del ejercicio, las autoridades sugieren mantener la calma al escuchar la alerta sísmica, dirigirse a zonas seguras y evitar el uso de elevadores y escaleras. Tras el simulacro, se aconseja revisar el estado del inmueble y mantenerse atento a las indicaciones oficiales.

Tecnología de alerta y alcance del simulacro

Por otro lado, en días previos la Agencia Digital de Innovación Pública informó que la alerta sísmica se emite automáticamente en teléfonos móviles configurados para recibir notificaciones de emergencia, sin necesidad de conexión a internet o saldo.

El sistema de alertamiento cubre la capital y otros estados, de acuerdo con el polígono definido por el Servicio de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

El sistema de alerta sísmica en teléfonos móviles ha transformado la respuesta ante emergencias en la Ciudad de México. (Imagen: Jesús Aviles)

La administración nacional reiteró que la continuidad de estos ejercicios durante 2026 permitirá mantener vigente la organización social, la prevención y la capacidad de respuesta ante fenómenos naturales.