México

Clara Brugada reitera que el bienestar animal es prioridad y llama a la ciudadanía a sumar ideas

La jefa de Gobierno visitó las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal en donde se encuentran perros rescatados del Refugio Franciscano

Guardar
Clara Brugada declaró que el
Clara Brugada declaró que el bienestar animal es prioridad para su gobierno. Foto: (Jefatura de Gobierno)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, visitó las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), donde se encuentra el tercer albergue destinado para resguardar a perros rescatados del Refugio Franciscano, con el objetivo de constatar de manera directa el estado de salud y las condiciones en las que se encuentran los animales.

Durante el recorrido, la mandataria subrayó que el bienestar animal ha sido la prioridad desde el inicio de esta intervención y lamentó que el tema se haya “contaminado”, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía y a colectivos animalistas para sumar ideas en favor de esta causa.

Brugada Molina destacó que el espacio fue adecuado para albergar hasta 900 animales y cuenta con personal capacitado, infraestructura suficiente y condiciones óptimas para garantizar la atención integral de los perros, muchos de los cuales presentan afectaciones de salud previas al rescate.

Señaló que este albergue cumple con los cinco dominios establecidos en la Ley de Bienestar Animal: salud física y mental, alimentación adecuada, ambiente seguro y estímulos para mejorar su comportamiento.

La jefa de Gobierno lamentó
La jefa de Gobierno lamentó los hechos ocurridos en el Refugio Franciscano. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Respecto a los primeros 371 perros trasladados a la BVA, la Jefa de Gobierno informó que todos han sido identificados con collar y reciben atención veterinaria permanente, ya que ninguno llegó en condiciones óptimas de salud.

Asimismo, reconoció la labor que desde hace años realiza la Brigada de Vigilancia Animal en el rescate y cuidado no sólo de perros, sino también de gatos, aves y otras especies.

La mandataria capitalina reiteró que existe diálogo constante con integrantes del Refugio Franciscano, quienes han podido constatar las condiciones de los albergues, y reafirmó la apertura para que asociaciones animalistas realicen visitas ordenadas.

“No hay nada que esconder; siempre ayuda contar con ojos ciudadanos para cualquier acción de gobierno”, enfatizó.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez, detalló que de los 858 perros rescatados, 304 se encuentran en el Refugio del Ajusco, 183 en la Utopía GAM —como espacio temporal— y 371 en la Brigada de Vigilancia Animal.

Los animales permanecen bajo atención
Los animales permanecen bajo atención médica veterinaria para garantizar su bienestar. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Informó que se cuenta con un equipo de 60 médicos veterinarios que brindan atención las 24 horas, así como más de 110 personas dedicadas al cuidado, manejo y limpieza.

De acuerdo con las fichas clínicas, la población rescatada está conformada por 361 machos y 497 hembras, con predominio de perros adultos y geriátricos.

En cuanto a su estado de salud, 49 se encuentran estables, 638 en condición regular y 171 en estado delicado, estos últimos bajo tratamientos especializados o con traslados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Hasta el momento se han registrado seis decesos, atribuibles a padecimientos previos al rescate.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la BVA cuenta con módulos de más de 18 metros cuadrados, personal veterinario y de limpieza, y capacidad suficiente para continuar recibiendo animales conforme se realicen las evaluaciones clínicas necesarias.

Finalmente, autoridades coincidieron en que la siguiente etapa será avanzar hacia la rehabilitación y eventual adopción responsable de los perros rescatados, garantizando en todo momento su trato digno y conforme a derecho.

Temas Relacionados

Clara BrugadaRefugio FranciscanoCDMXAnimalesBrigada de Vigilancia AnimalBienestar animalmexico-noticias

Más Noticias

Mueren tres bomberos tras incendio en maquiladora Spellman en Matamoros

Autoridades y cuerpos de emergencia lamentaron el deceso de los elementos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber

Mueren tres bomberos tras incendio

Chispazo: todos los números ganadores del 23 de enero

El sorteo de Chispazo se hace dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Chispazo: todos los números ganadores

Se registra sismo en Cd Hidalgo, Chiapas

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Cd

Cómo determinan los hábitos diarios la salud de los adultos mayores

Factores como el autocuidado, el entorno social y la resiliencia inciden en el bienestar físico y emocional de las personas mayores

Cómo determinan los hábitos diarios

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

La exposición mediática y los retos del programa intensifican los desafíos personales y la evolución de la pareja

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan tres cabezas humanas dentro

Localizan tres cabezas humanas dentro de una bolsa en parque de Tijuana, Baja California

Procesan a “El Mantecas”, operador de los Beltrán Leyva detenido en Sinaloa

Detienen en Puebla a “El Ratón”, presunto integrante de la Familia Michoacana

Esposado y custodiado: así fue la llegada a EEUU de Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense vinculado al Cártel de Sinaloa

Por qué Ryan Wedding no podría ser comparado con Pablo Escobar y El Chapo, según un exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías

Mario Bezares asegura en ¿Apostarías por mí? que es una persona totalmente dependiente de su esposa

Lucero comenta sobre la incorporación de Angelique Boyer en Doménica Montero, nueva versión de Soy tu dueña

Fans de BTS exhiben supuestos revendedores en taquillas del Estadio GNP Seguros y denuncian fraude

Victoria Ruffo podría regresar a las telenovelas de la mano de “El Güero” Castro, revela José Eduardo Derbez

Miss Universo Fátima Bosch se quita los zapatos para jugar con los niños y es comparada con la princesa Diana

DEPORTES

Pumas anuncia el fallecimiento de

Pumas anuncia el fallecimiento de uno de sus goleadores históricos

¿Quién es Sebastián Rodríguez, el nuevo refuerzo de Rayados?

Este es el mensaje que envió Miguel Borja a la afición de Cruz Azul tras la caída de su fichaje

Brian Gutiérrez y Richard Ledezma son criticados en redes por no saberse el himno nacional

América ya habría alcanzado un acuerdo con Palmeiras por Raphael Veiga