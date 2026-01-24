Clara Brugada reitera que el bienestar animal es prioridad y llama a la ciudadanía a sumar ideas

Clara Brugada declaró que el bienestar animal es prioridad para su gobierno. Foto: (Jefatura de Gobierno)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, visitó las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), donde se encuentra el tercer albergue destinado para resguardar a perros rescatados del Refugio Franciscano, con el objetivo de constatar de manera directa el estado de salud y las condiciones en las que se encuentran los animales.

Durante el recorrido, la mandataria subrayó que el bienestar animal ha sido la prioridad desde el inicio de esta intervención y lamentó que el tema se haya “contaminado”, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía y a colectivos animalistas para sumar ideas en favor de esta causa.

Brugada Molina destacó que el espacio fue adecuado para albergar hasta 900 animales y cuenta con personal capacitado, infraestructura suficiente y condiciones óptimas para garantizar la atención integral de los perros, muchos de los cuales presentan afectaciones de salud previas al rescate.

Señaló que este albergue cumple con los cinco dominios establecidos en la Ley de Bienestar Animal: salud física y mental, alimentación adecuada, ambiente seguro y estímulos para mejorar su comportamiento.

La jefa de Gobierno lamentó los hechos ocurridos en el Refugio Franciscano. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Respecto a los primeros 371 perros trasladados a la BVA, la Jefa de Gobierno informó que todos han sido identificados con collar y reciben atención veterinaria permanente, ya que ninguno llegó en condiciones óptimas de salud.

Asimismo, reconoció la labor que desde hace años realiza la Brigada de Vigilancia Animal en el rescate y cuidado no sólo de perros, sino también de gatos, aves y otras especies.

La mandataria capitalina reiteró que existe diálogo constante con integrantes del Refugio Franciscano, quienes han podido constatar las condiciones de los albergues, y reafirmó la apertura para que asociaciones animalistas realicen visitas ordenadas.

“No hay nada que esconder; siempre ayuda contar con ojos ciudadanos para cualquier acción de gobierno”, enfatizó.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza Ramírez, detalló que de los 858 perros rescatados, 304 se encuentran en el Refugio del Ajusco, 183 en la Utopía GAM —como espacio temporal— y 371 en la Brigada de Vigilancia Animal.

Los animales permanecen bajo atención médica veterinaria para garantizar su bienestar. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Informó que se cuenta con un equipo de 60 médicos veterinarios que brindan atención las 24 horas, así como más de 110 personas dedicadas al cuidado, manejo y limpieza.

De acuerdo con las fichas clínicas, la población rescatada está conformada por 361 machos y 497 hembras, con predominio de perros adultos y geriátricos.

En cuanto a su estado de salud, 49 se encuentran estables, 638 en condición regular y 171 en estado delicado, estos últimos bajo tratamientos especializados o con traslados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México. Hasta el momento se han registrado seis decesos, atribuibles a padecimientos previos al rescate.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que la BVA cuenta con módulos de más de 18 metros cuadrados, personal veterinario y de limpieza, y capacidad suficiente para continuar recibiendo animales conforme se realicen las evaluaciones clínicas necesarias.

Finalmente, autoridades coincidieron en que la siguiente etapa será avanzar hacia la rehabilitación y eventual adopción responsable de los perros rescatados, garantizando en todo momento su trato digno y conforme a derecho.