¿Listos para decir “sí, acepto”? Neza celebra el amor con bodas y regalos, te décimos en qué consiste

Nezahualcóyotl llevará a cabo el 14 de febrero bodas comunitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 14 de febrero, la explanada principal de Nezahualcóyotl se transformará en el escenario de una jornada que promete unir a decenas de parejas bajo un mismo propósito: regularizar su situación civil y celebrar el amor en comunidad. La convocatoria, impulsada por el Gobierno Municipal, busca fortalecer los lazos familiares y reconocer la diversidad de quienes deciden compartir su vida.

Unión civil sin costo: una apuesta por la igualdad

El municipio de Nezahualcóyotl ha anunciado que las Bodas Comunitarias 2026 permitirán a todas las parejas residentes casarse de manera gratuita, eliminando así barreras económicas y promoviendo el respeto a los derechos humanos. Autoridades locales han resaltado que este acto se enmarca en el compromiso institucional por la igualdad y la diversidad.

El evento se realizará en la Explanada del Palacio Municipal a las 13:00. El ambiente festivo incluirá un homenaje a los nuevos matrimonios y a quienes asistan a la celebración, con el objetivo de que nadie quede excluido de este día especial.

Premios y festejos: una ceremonia para recordar

Los nuevos matrimonios no solo accederán a la formalización legal de su unión. Quienes den el “sí, acepto” ese día participarán en una rifa con viajes todo pagado, electrodomésticos y otras sorpresas. Según informó el gobierno local, la intención es que la jornada se convierta en un recuerdo imborrable tanto para las parejas como para sus familias.

Tras la ceremonia, los asistentes podrán disfrutar de un festejo colectivo dedicado a las y los contrayentes, así como a todos los presentes que celebran el amor y la amistad.

Los certificados médicos para casarse por el civil en Neza tendrán un costo especial. (Foto: Nezahualcóyotl)

Requisitos y facilidades para registrarse

Para sumarse a esta iniciativa, las parejas deben cumplir con algunos requisitos: ser mayores de edad, residir en Nezahualcóyotl y presentar documentación oficial como identificación, acta de nacimiento, CURP y certificados médicos prenupciales. El registro debe realizarse antes del 14 de febrero en la Oficialía del Registro Civil más cercana.

Los certificados médicos prenupciales tendrán un costo especial de 240 pesos y podrán obtenerse en el DIF Municipal, ubicado en Calle Aviación Civil s/n, colonia Vicente Villada. De esta manera, la autoridad facilita el acceso y simplifica el trámite para quienes desean casarse.

Todo lo que debes saber sobre las Bodas Comunitarias 2026

Nezahualcóyotl realizará una ceremonia gratuita para todas las parejas del municipio que deseen casarse por el civil.

Evento principal el 14 de febrero en la Explanada del Palacio Municipal a las 13:00.

De manera adicional realizará una rifa de premios que incluye viajes y electrodomésticos.

Entre los documentos requeridos se encuentran: identificación, acta de nacimiento, CURP y certificados médicos prenupciales .

Certificados médicos tendrán un costo especial de $240 pesos y se realizarán en el DIF Municipal, ubicadas en Calle Aviación Civil s/n, colonia Vicente Villada.