México

¿Listos para decir “sí, acepto”? Neza celebra el amor con bodas y regalos, te décimos en qué consiste

Nezahualcóyotl busca que las parejas del municipio regularicen su situación civil en el mes de febrero

Guardar
Nezahualcóyotl llevará a cabo el
Nezahualcóyotl llevará a cabo el 14 de febrero bodas comunitarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 14 de febrero, la explanada principal de Nezahualcóyotl se transformará en el escenario de una jornada que promete unir a decenas de parejas bajo un mismo propósito: regularizar su situación civil y celebrar el amor en comunidad. La convocatoria, impulsada por el Gobierno Municipal, busca fortalecer los lazos familiares y reconocer la diversidad de quienes deciden compartir su vida.

Unión civil sin costo: una apuesta por la igualdad

El municipio de Nezahualcóyotl ha anunciado que las Bodas Comunitarias 2026 permitirán a todas las parejas residentes casarse de manera gratuita, eliminando así barreras económicas y promoviendo el respeto a los derechos humanos. Autoridades locales han resaltado que este acto se enmarca en el compromiso institucional por la igualdad y la diversidad.

El evento se realizará en la Explanada del Palacio Municipal a las 13:00. El ambiente festivo incluirá un homenaje a los nuevos matrimonios y a quienes asistan a la celebración, con el objetivo de que nadie quede excluido de este día especial.

Premios y festejos: una ceremonia para recordar

Los nuevos matrimonios no solo accederán a la formalización legal de su unión. Quienes den el “sí, acepto” ese día participarán en una rifa con viajes todo pagado, electrodomésticos y otras sorpresas. Según informó el gobierno local, la intención es que la jornada se convierta en un recuerdo imborrable tanto para las parejas como para sus familias.

Tras la ceremonia, los asistentes podrán disfrutar de un festejo colectivo dedicado a las y los contrayentes, así como a todos los presentes que celebran el amor y la amistad.

Los certificados médicos para casarse
Los certificados médicos para casarse por el civil en Neza tendrán un costo especial. (Foto: Nezahualcóyotl)

Requisitos y facilidades para registrarse

Para sumarse a esta iniciativa, las parejas deben cumplir con algunos requisitos: ser mayores de edad, residir en Nezahualcóyotl y presentar documentación oficial como identificación, acta de nacimiento, CURP y certificados médicos prenupciales. El registro debe realizarse antes del 14 de febrero en la Oficialía del Registro Civil más cercana.

Los certificados médicos prenupciales tendrán un costo especial de 240 pesos y podrán obtenerse en el DIF Municipal, ubicado en Calle Aviación Civil s/n, colonia Vicente Villada. De esta manera, la autoridad facilita el acceso y simplifica el trámite para quienes desean casarse.

Todo lo que debes saber sobre las Bodas Comunitarias 2026

  • Nezahualcóyotl realizará una ceremonia gratuita para todas las parejas del municipio que deseen casarse por el civil.
  • Evento principal el 14 de febrero en la Explanada del Palacio Municipal a las 13:00.
  • De manera adicional realizará una rifa de premios que incluye viajes y electrodomésticos.
  • Entre los documentos requeridos se encuentran: identificación, acta de nacimiento, CURP y certificados médicos prenupciales.
  • Certificados médicos tendrán un costo especial de $240 pesos y se realizarán en el DIF Municipal, ubicadas en Calle Aviación Civil s/n, colonia Vicente Villada.

Temas Relacionados

NezahualcóyotlEstado de MéxicoBodas colectivas Neza14 de febreroSan ValentínMatrimoniosRegistro CivilDía del Amor y la Amistadmexico-noticias

Más Noticias

El mayor órgano de Latinoamérica volverá a sonar en el Auditorio Nacional

Tras una restauración, el Órgano Monumental del Auditorio Nacional se escuchará de nuevo en un concierto el 1 de marzo

El mayor órgano de Latinoamérica

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Con cuatro encuentros transmitidos por televisión abierta, millones de aficionados disfrutarán de la emoción futbolera este fin de semana

Tigres vs Toluca: dónde y

Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito en CDMX

La mujer fue detenida junto a cuatro de sus presuntos colaboradores

Capturan a “La Mane”, líder

El frente frío número 29 dejará fuertes heladas en estas regiones de México

Las bajas temperaturas marcarán el clima de este día y del fin de semana

El frente frío número 29

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿En dónde se respira el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “La Mane”, líder

Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito en CDMX

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

Del Cártel de Nuevo Imperio a Los Beltrán Leyva: las detenciones más destacadas que presentó Harfuch en Edomex

Harfuch niega expansión del Tren de Aragua en México, revela alianza con grupos delictivos de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Majo Aguilar desata rumores de un nuevo romance a casi un año de terminar su relación con Gil Cerezo

Anuncian conciertos de Julieta Venegas en México: sedes, preventas, ventas y más

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 16 de enero

DEPORTES

Tigres vs Toluca: dónde y

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán

Pachuca vs América: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014