Nezahualcóyotl: cómo obtener bonificación total en recargos y multas a partir del 5 de enero

Habitantes de Nezahualcóyotl podrán obtener hasta el 100% de bonificación en multas y recargos respecto al impuesto predial y derechos de agua potable. (Foto: @GobNeza)

A partir del próximo 5 de enero de 2026, Nezahualcóyotl implementará bonificaciones fiscales integrales que permitirán a los habitantes acceder a descuentos de hasta el 100% en recargos y multas relacionados con el impuesto predial y el suministro de agua potable. Esta iniciativa busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales y contribuir al fortalecimiento de los recursos públicos.

Beneficios fiscales para predial y agua potable en Neza

El gobierno municipal de Nezahualcóyotl, ubicado en el Estado de México, ha comunicado que a partir del 5 de enero de 2026 quienes regularicen su situación podrán recibir una bonificación de hasta el 100% en recargos y multas de predial y derechos de agua potable.

Según el presidente municipal, Adolfo Cerqueda Rebollo, cumplir de manera puntual con estas obligaciones permitirá fortalecer las finanzas municipales y enfocar los recursos en proyectos prioritarios, especialmente en infraestructura hidráulica, lo cual contribuirá progresivamente a mejorar el abasto de agua en los hogares del municipio.

Además, Cerqueda Rebollo afirmó que la colaboración ciudadana resulta esencial para complementar el Plan Maestro del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que contempla obras hidráulicas para la zona oriente del Estado de México, incluida Nezahualcóyotl. El edil subrayó que la participación económica local acelerará la llegada de los beneficios a la población.

Descuentos escalonados y atención a grupos vulnerables

Durante el mes de enero, quienes realicen el pago del impuesto predial podrán recibir un descuento de hasta el 16%, cifra que descenderá hasta el 12% en febrero y el 6% en marzo. Para los sectores clasificados como grupos vulnerables, el beneficio puede alcanzar hasta el 34% de descuento, facilitando el acceso a quienes más lo requieren.

Nezahualcóyotl otorgará distintos beneficios escalonados en enero, febrero y marzo, en pagos de predial y agua. (Imagen: @GobNeza)

En el caso de los derechos de agua potable, las bonificaciones serán de hasta el 12% en enero, 8% en febrero y 4% en marzo, mientras que los grupos vulnerables podrán obtener hasta un 38% de descuento.

De acuerdo con lo informado por el gobierno municipal, quienes se pongan al corriente en sus pagos no solo recibirán los descuentos disponibles, sino que también obtendrán un kit de artículos como reconocimiento a su responsabilidad y compromiso con el desarrollo de la comunidad.

Receptorías y puntos de pago disponibles

Para acceder a estos beneficios, los pagos podrán realizarse en la receptoría más cercana o en el estacionamiento del Palacio Municipal, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y sábados de 9:00 a 13:00 horas.

El municipio ha dispuesto varias receptorías distribuidas estratégicamente, entre ellas: la Receptoría Águilas en Calle 9 número 159, colonia Las Águilas; la Receptoría Benito Juárez en Avenida Gustavo Baz número 42, colonia Benito Juárez; la Receptoría Pavón en Calle Óscar número 3, colonia Pavón; y la Receptoría Esperanza en Calle Gloria de Castilla sin número, colonia Esperanza.

Otras opciones incluyen el Palacio Municipal (Avenida Chimalhuacán sin número, colonia Benito Juárez), la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl (antes La Bola), las oficinas de ODAPAS en Avenida Bordo de Xochiaca sin número, colonia Estado de México, así como diversas receptorías en las colonias Estado de México, Jardines de Guadalupe, Metropolitana tercera sección, Ejidos de San Agustín, Benito Juárez y Bosques de Aragón.

Para quienes deseen obtener información adicional, el gobierno municipal ha habilitado el teléfono 55 5716 9070, con extensiones 1519, 1520, 1521 y 1524. Las autoridades recuerdan que la aplicación de los descuentos está sujeta a restricciones específicas.

Información destacada sobre los beneficios fiscales en Nezahualcóyotl

Desde el 5 de enero de 2026, Nezahualcóyotl ofrecerá descuentos de hasta el 100% en recargos y multas de predial y agua potable. Habrá descuentos escalonados en enero, febrero y marzo para predial y agua; los grupos vulnerables recibirán rebajas mayores. El objetivo es que más personas paguen sus impuestos y así mejorar los recursos del municipio, sobre todo para obras de agua. Quienes se pongan al corriente recibirán también un kit de reconocimiento. Los pagos podrán hacerse en varias oficinas municipales y hay un número de teléfono para consultas; los descuentos tienen ciertas restricciones.