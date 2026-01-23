Video capta presunto secuestro armado en la autopista México-Querétaro tras violento cierre vehicular

Secuestro en la autopista México-Querétaro, Edomex (especial)

Una cámara de seguridad captó el momento en que sujetos armados, a bordo de al menos dos vehículos, interceptan a un automóvil particular, realizan disparos para obligar a descender a sus ocupantes y se los llevan por la fuerza, en un hecho que apunta a un aparente secuestro ocurrido sobre la autopista México-Querétaro.

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales, muestran a un vehículo desplazándose con normalidad cuando, de manera repentina, una camioneta y otro automóvil le cierran el paso de forma coordinada.

En el video se escuchan gritos de advertencia —“párate, párate”— al tiempo que se perciben detonaciones de arma de fuego, lo que eleva de inmediato el nivel de riesgo para los ocupantes.

Ante la agresión, el conductor del automóvil interceptado intenta evadir el ataque dando marcha atrás. Sin embargo, los agresores responden con la misma maniobra: persiguen al vehículo en reversa, incluso con una de las puertas abiertas, lo que sugiere una acción planeada y ejecutada con rapidez.

En paralelo, una tercera unidad, de color rojo, permanece detenida estratégicamente para bloquear la vía y formar un “muro de contención”, impidiendo cualquier ruta de escape.

Detención con balazos

Durante varios segundos, las detonaciones continúan mientras los ocupantes del automóvil buscan resguardarse dentro de la unidad.

El sonido de los disparos y la coordinación entre los vehículos agresores refuerzan la hipótesis de un ataque premeditado. Finalmente, los sujetos armados logran aproximarse, se escuchan nuevas órdenes para que las víctimas desciendan y, visiblemente aterradas, obedecen.

Una vez fuera del vehículo, las dos personas son subidas a las unidades de los agresores, quienes se retiran del lugar. La secuencia completa —desde el cierre, los disparos, la persecución en reversa y la extracción forzada— queda registrada por la cámara, convirtiéndose en una pieza clave para la investigación, aunque hasta ahora no se ha informado de acciones oficiales.

Medios locales han señalado que los hechos ocurrieron sobre la autopista México-Querétaro, una de las vías más transitadas del país y que ha sido escenario recurrente de delitos de alto impacto. No obstante, se precisó que se habría registrado en el municipio de Teoloyucan, lo que ha generado incertidumbre entre usuarios de la carretera y habitantes de la zona.

Hasta el momento, se desconoce el estado de salud de las personas privadas de la libertad, así como su paradero. Tampoco hay información confirmada sobre si resultaron lesionadas durante el ataque armado. La ausencia de datos oficiales ha incrementado la preocupación, especialmente porque el video evidencia el uso de armas de fuego en plena vía rápida, con el consiguiente riesgo para terceros.

Por su parte, autoridades locales y estatales no se han pronunciado públicamente sobre estos hechos. No se ha informado de operativos de búsqueda, detenciones ni del inicio formal de una carpeta de investigación, lo que ha provocado críticas en redes sociales y llamados ciudadanos para reforzar la seguridad en ese tramo carretero.

Mientras tanto, el video continúa circulando como testimonio de un ataque que, hasta ahora, permanece sin explicación oficial y con víctimas cuyo destino sigue siendo desconocido.