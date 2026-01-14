Camión de carga volteado en carriles de la autopista México-Querétaro ocasiona caos vial rumbo a la CDMX

accidente Perinorte Izcalli Edomex (Gob. Izcalli)

La mañana de este día se registró la volcadura de un camión utilizado en trabajos de repavimentación sobre los carriles centrales de la autopista México–Querétaro, a la altura de Perinorte, en dirección a la Ciudad de México, lo que generó importantes afectaciones a la circulación vehicular en uno de los tramos con mayor afluencia del Valle de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en inmediaciones de Plaza Estado de México, en la colonia Hacienda del Parque, donde la pesada unidad presentó una falla mecánica mientras realizaba labores en la zona.

La pérdida de control provocó que el camión terminara volcado sobre los carriles centrales, bloqueando por completo el paso vehicular.

Derivado del percance, autoridades viales implementaron de inmediato un operativo para cerrar los carriles centrales y desviar el tránsito hacia los carriles laterales, con el objetivo de reducir riesgos para los automovilistas y permitir las maniobras de atención a la emergencia.

No obstante, la volcadura generó congestionamiento vial considerable, principalmente durante las primeras horas de la mañana.

Equipos de emergencia laboran para retirar unidad

accidente Perinorte Izcalli Edomex (Gob. C. Izcalli/FB)

Elementos de Tránsito, así como personal de servicios de emergencia, acudieron al sitio para asegurar la zona, brindar apoyo preventivo y coordinar las labores necesarias para el retiro de la unidad siniestrada.

Hasta el momento, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, aunque las autoridades mantienen el monitoreo constante del área.

A través de redes sociales oficiales, el municipio informó que el percance vehicular ocurrió sobre la autopista México–Querétaro, en dirección a la Ciudad de México, confirmando que se trató de un camión que realizaba trabajos en la vialidad y que la volcadura fue consecuencia de una falla mecánica. Asimismo, se reiteró que el cierre de carriles centrales fue necesario para garantizar la seguridad de conductores y personal operativo.

Por lo cual, ya hay personal operativo especializado en el lugar realizando las maniobras correspondientes para el retiro del camión y el restablecimiento de la vialidad, labores que incluyen el uso de grúas de gran tonelaje y la limpieza de la carpeta asfáltica para evitar nuevos incidentes.

Autoridades exhortaron a las y los automovilistas a extremar precauciones al circular por la zona, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones del personal de tránsito. También recomendaron considerar vías alternas para evitar retrasos, especialmente durante las horas pico, ya que la reducción de carriles puede prolongarse mientras concluyen los trabajos.

Este incidente vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la revisión mecánica constante de las unidades que operan en vialidades de alta velocidad, así como la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos durante trabajos de mantenimiento y repavimentación, con el fin de prevenir accidentes que pongan en riesgo a trabajadores y usuarios de la autopista.

Las autoridades señalaron que continuarán informando sobre la reapertura total de los carriles centrales conforme avancen las labores de retiro y normalización del tránsito, mientras se mantiene el llamado a la ciudadanía para manejar con responsabilidad y paciencia ante las afectaciones viales.

Recomendaciones a automovilistas:

Manejar con precaución

Respetar los señalamientos viales

Considerar rutas alternas