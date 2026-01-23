México

Sheinbaum abre posibilidad de invitar a Felipe IV a México tras encuentro de reyes de España con indígenas mexicanos en la FITUR

La presidenta consideró “un primer símbolo importante” la conversación entre los monarcas y los pobladores indígenas

Sheinbaum dijo que la conversación
Sheinbaum dijo que la conversación entre los reyes de España y representantes indígenas fue "muy importante". | Jovani Pérez

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad a invitar a los reyes de España, Felipe IV y Letizia Ortiz, a visitar México, luego de que los monarcas tuvieron un breve encuentro con representantes de pueblos indígenas mexicanos en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, que se realiza en Madrid.

La mandataria reiteró que consideró “un símbolo” que los reyes de España se acercaron al stand de México en dicho evento y conversaron con integrantes de pueblos indígenas mexicanos, lo cual calificó como “importante”.

“Como lo dije ayer es un símbolo que los reyes de España se hayan acercado a los stand de México en la FITUR y que hayan platicado conversado con integrantes indígenas, mexicanos mexicanas, pues esta conversación es importante”, dijo en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo, que encabezó desde Veracruz.

Al ser cuestionada sobre si invitaría a los reyes de España a México, Sheinbaum Pardo respondió que “ya vamos a ver”, insistiendo en la importancia del encuentro entre los monarcas y pobladores indígenas.

-“¿Los invitaría a México?"

“Pues ya vamos a ver, primer símbolo importante”, respondió.

Ayer, Sheinbaum Pardo informó que esa mañana los reyes de España visitaron el stand de México en la FITUR 2026, lo cual consideró un símbolo, dado que en el stand participan representantes de pueblos originarios.

Esto en el contexto de la petición que realizó el gobierno mexicano desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que España se disculpe por los actos cometidos contra la población mexicana durante ‘La Conquista’.

Sheinbaum respondió a las declaraciones de la legisladora española, Cayetana Álvarez de Toledo, quien sostuvo que México debería “agradecer La Conquista”, asegurando que esto impulsó el avance de la civilización en América.

La mandataria consideró esto como una muestra de que el movimiento de derecha en España mantiene “una visión muy atrasada” sobre ese periodo histórico y afirmó que la perspectiva de los pueblos indígenas no coincide con la idea del siglo XVI de que los europeos llegaban a “civilizar” los territorios americanos.

Sheinbaum destacó que en México existieron civilizaciones extraordinarias, desde la Olmeca hasta la Mexica, que durante siglos desarrollaron gastronomía, cultura y agricultura, configurando una visión comunitaria opuesta al individualismo.

Remarcó que su gobierno sostiene que España invadió México y que la Conquista fue un proceso violento, con episodios como las matanzas en Cholula y en el Templo Mayor.

Asimismo, recordó que, siendo jefa de Gobierno de la Ciudad de México, rebautizó la fecha conocida como “La noche triste” como “La noche victoriosa”, en referencia a la expulsión temporal de los españoles por los guerreros mexicas. Sheinbaum subrayó que hechos como la matanza de Cholula y la perpetrada en el Templo Mayor marcaron el carácter violento de la Conquista.

