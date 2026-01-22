México

“Es un símbolo”: Sheinbaum destaca visita de reyes de España a stand de México en la FITUR 2026

La presidenta detalló que en la FITUR participan representantes de los pueblos originarios

Guardar
Sheinbaum informó que los reyes
Sheinbaum informó que los reyes de España visitaron el stand de México en la FITUR 2026. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta mañana los reyes de España, Felipe IV y Letizia Ortiz, visitaron el stand de México en la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR), que se realiza en Madrid.

La mandataria indicó que le informaron sobre la visita de los reyes de España en la FITUR previo a su conferencia mañanera de hoy, que encabezó desde Puebla de Zaragoza.

Detalló que en el stand de México participan representantes de los pueblos originarios, por lo que consideró la reunión “un símbolo”.

Esto último en el contexto de la petición que realizó el gobierno mexicano desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que España se disculpe por los actos cometidos contra la población mexicana durante ‘La Conquista’.

“Nos comentaron hace un ratito de que los reyes de España llegaron a la FITUR, al stand de México, están con los pueblos originarios, es un símbolo”, dijo en conferencia matutina, desde Puebla.

“La derecha española tiene una visión muy atrasada”

Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las declaraciones de la legisladora española, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ayer dijo que México debería “agradecer La Conquista”, al considerar que impulsó el avance de la civilización en América.

Ante esto, la mandataria respondió que el movimiento de derecha, principalmente en España, “tiene una visión muy atrasada” sobre lo que significó este periodo de la historia, señalando que a nivel internacional, “la visión de los pueblos indígenas no tiene que ver con aquella visión del siglo XVI, de que llegaban a los territorios a civilizar”.

Recalcó que “en México hubo civilizaciones extraordinarias”, desde la Olmeca hasta la Mexica, recordando que durante cientos de años desarrollaron su gastronomía, cultura y agricultura, “que permitieron generar una visión comunitaria, muy distinta a la visión individualista”.

En este contexto, reiteró que su gobierno sostiene la visión de que España invadió México y que “‘La Conquista’ fue muy violenta”, recordando las matanzas que encabezaron en ese periodo, destacando la ocurrida en Cholula y en Templo Mayor.

Asimismo, recordó así el renombramiento de la fecha conocida como “La noche triste”, que cuando fue jefa de Gobierno de a Ciudad de México rebautizó como “La noche victoriosa”.

“Aquí en Puebla hubo la matanza de Cholula, que arrasaron con la población completa o aquella de Pedro de Alvarado en Templo Mayor, donde se estaba celebrando una fiesta y los españoles arrasaron con la población, a partir de eso viene una toma de los grandes guerreros mexicas y expulsan los españoles en aquello que ellos llamaron la noche triste y que nosotros rebautizamos como la noche victoriosa”, mencionó.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumEspañaFITUR 2026La Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Popocatépetl registró 37 emisiones este 22 de enero

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes de alto riesgo detectados por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Popocatépetl registró 37 emisiones este

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

El actor mexicano volverá a interpretar a ‘Aurelio Casillas’ y su imagen contrasta con cómo lucía cuando se estrenó el proyecto hace más de 10 años

“El Señor de los Cielos”

¿Debes esperar 72 horas para denunciar una desaparición? La Fiscalía del Edomex responde

Ante esta situación, muchas familias dudan sobre cuándo acuidar a las autoridades, por lo se que aclara el procedimiento

¿Debes esperar 72 horas para

Gertz Manero comparece ante legisladores por nombramiento como embajador de México en Reino Unido

El exfiscal agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su designación

Gertz Manero comparece ante legisladores

Metro CDMX y Metrobús hoy 22 de enero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Botox: quiénes son la

El Botox: quiénes son la mujer y los dos hombres que fueron detenidos con el líder de Los Blancos de Troya

Policía municipal es hallado sin vida frente al Congreso de Sinaloa; cuerpo presentaba huellas de violencia y un mensaje

Jornada violenta en Sinaloa: narcomensajes, un oficial desaparecido y dos cuerpos sin vida

Captura de “El Bótox” provocó bloqueos en carreteras de Michoacán

Sheinbaum exige acción local contra extorsión en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

“El Señor de los Cielos”

“El Señor de los Cielos” regresa: Rafael Amaya anuncia nueva temporada

Premios Oscar 2026: fecha, hora y canales para ver la ceremonia en México

Le quitan el Oscar 2026 como Mejor Director a Guillermo del Toro

Premios Oscar 2026: los mexicanos poco conocidos que están nominados al galardón de este año

Conciertos Harry Styles en México: fechas, sede, preventa, y venta de su gira 2026

DEPORTES

Hinchas de la Real Sociedad

Hinchas de la Real Sociedad recuerdan a Carlos Vela y su paso por LaLiga: “El mejor extranjero que ha venido”

‘Fórmula 1: Drive to Survive’ regresa: cuándo se estrena la nueva temporada en México

¿Vas al Mundial 2026? Así funciona el FIFA PASS para agilizar la visa estadounidense

Santi Gimenez revela la curiosa anécdota que vivió con Luka Modric: “Es un tipazo”

Felipe Baloy asegura que murió el ‘Gigante de Concacaf’: “México dejó de ser ese equipo al que le tenían miedo”