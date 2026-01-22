“Es un símbolo”: Sheinbaum destaca visita de reyes de España a stand de México en la FITUR 2026

Sheinbaum informó que los reyes de España visitaron el stand de México en la FITUR 2026. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que esta mañana los reyes de España, Felipe IV y Letizia Ortiz, visitaron el stand de México en la Feria Internacional de Turismo 2026 (FITUR), que se realiza en Madrid.

La mandataria indicó que le informaron sobre la visita de los reyes de España en la FITUR previo a su conferencia mañanera de hoy, que encabezó desde Puebla de Zaragoza.

Detalló que en el stand de México participan representantes de los pueblos originarios, por lo que consideró la reunión “un símbolo”.

Esto último en el contexto de la petición que realizó el gobierno mexicano desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que España se disculpe por los actos cometidos contra la población mexicana durante ‘La Conquista’.

“Nos comentaron hace un ratito de que los reyes de España llegaron a la FITUR, al stand de México, están con los pueblos originarios, es un símbolo”, dijo en conferencia matutina, desde Puebla.

“La derecha española tiene una visión muy atrasada”

Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las declaraciones de la legisladora española, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ayer dijo que México debería “agradecer La Conquista”, al considerar que impulsó el avance de la civilización en América.

Ante esto, la mandataria respondió que el movimiento de derecha, principalmente en España, “tiene una visión muy atrasada” sobre lo que significó este periodo de la historia, señalando que a nivel internacional, “la visión de los pueblos indígenas no tiene que ver con aquella visión del siglo XVI, de que llegaban a los territorios a civilizar”.

Recalcó que “en México hubo civilizaciones extraordinarias”, desde la Olmeca hasta la Mexica, recordando que durante cientos de años desarrollaron su gastronomía, cultura y agricultura, “que permitieron generar una visión comunitaria, muy distinta a la visión individualista”.

En este contexto, reiteró que su gobierno sostiene la visión de que España invadió México y que “‘La Conquista’ fue muy violenta”, recordando las matanzas que encabezaron en ese periodo, destacando la ocurrida en Cholula y en Templo Mayor.

Asimismo, recordó así el renombramiento de la fecha conocida como “La noche triste”, que cuando fue jefa de Gobierno de a Ciudad de México rebautizó como “La noche victoriosa”.

“Aquí en Puebla hubo la matanza de Cholula, que arrasaron con la población completa o aquella de Pedro de Alvarado en Templo Mayor, donde se estaba celebrando una fiesta y los españoles arrasaron con la población, a partir de eso viene una toma de los grandes guerreros mexicas y expulsan los españoles en aquello que ellos llamaron la noche triste y que nosotros rebautizamos como la noche victoriosa”, mencionó.