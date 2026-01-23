¡Hasta 120 mil pesos por boleto! Reportan altos costos en reventa de entradas para BTS en México

La banda vendrá a México este 2026 (Jovani Pérez/Infobae)

La fiebre por los conciertos de BTS en la Ciudad de México ha alcanzado niveles inéditos no solo en la venta oficial, sino también en el mercado de reventa.

Tras agotarse las entradas en preventa para varias fechas, los precios en plataformas secundarias y no autorizadas se han disparado, alcanzando cifras que superan los 100 mil pesos por boleto.

El fenómeno evidencia la alta demanda y el impacto del grupo surcoreano en el país.

¿Cuánto cuesta un boleto en reventa? Los precios que se reportan en Viagogo

En sitios de reventa como Viagogo, los precios para ver a BTS el 7 de mayo han llegado a niveles exorbitantes. Algunos ejemplos publicados este 23 de enero incluyen:

Sección 9,: $121,992 MXN

Sección 21: $59,679 MXN y hasta $121,992 MXN

Sección VE10: $49,732 MXN

Sección NA11A: $34,121 MXN

Sección NA13C: $28,418 MXN

Sitios no oficiales comenzaron a revender tickets para BTS (Captura de pantalla/Viagogo)

Estas cifras superan por amplio margen los precios oficiales y evidencian la especulación que rodea la reventa de entradas para eventos de alto perfil como el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

¿Cuánto costaban realmente los boletos oficiales?

De acuerdo con OCESA y Ticketmaster, los precios oficiales para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX quedaron fijados en los siguientes rangos:

$1,767 MXN

$2,840 MXN

$4,476 MXN

$4,948 MXN

$8,010 MXN

$8,482 MXN

$8,953 MXN

$13,330 MXN (con cargos incluidos)

Boletos VIP: hasta $17,782 MXN

Todos los boletos oficiales estaban sujetos a disponibilidad y únicamente podían adquirirse en la plataforma de Ticketmaster, con cargos de servicio transparentes.

Los famosos darán conciertos en México (Jovani Pérez/Infobae)

La diferencia entre los costos reales y los precios en reventa ha generado debate en redes, donde fans y usuarios piden medidas más estrictas para frenar la reventa no autorizada y proteger a los consumidores.

La expectativa por BTS en México, sumada a la escasez de boletos, ha convertido la búsqueda de entradas en un verdadero desafío financiero para muchos seguidores.

¡Cuídate de la reventa y de las estafas!

Recuerda que la Ley Para la Celebración de Espectáculos Públicos de la CDMX menciona en su Artículo 33 que la ‘reventa está prohibida’.

Además, si como fan estás pensando en este tipo de opciones para adquir una entrada, debes tener en cuenta que al ser sitios no oficiales puede haber un una mayor posibilidad de estafa.