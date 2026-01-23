México

¡Hasta 120 mil pesos por boleto! Reportan altos costos en reventa de entradas para BTS en México

Sitios no autorizados están ofreciendo entradas tras la primera preventa para shows en CDMX

Guardar
La banda vendrá a México
La banda vendrá a México este 2026 (Jovani Pérez/Infobae)

La fiebre por los conciertos de BTS en la Ciudad de México ha alcanzado niveles inéditos no solo en la venta oficial, sino también en el mercado de reventa.

Tras agotarse las entradas en preventa para varias fechas, los precios en plataformas secundarias y no autorizadas se han disparado, alcanzando cifras que superan los 100 mil pesos por boleto.

El fenómeno evidencia la alta demanda y el impacto del grupo surcoreano en el país.

¿Cuánto cuesta un boleto en reventa? Los precios que se reportan en Viagogo

En sitios de reventa como Viagogo, los precios para ver a BTS el 7 de mayo han llegado a niveles exorbitantes. Algunos ejemplos publicados este 23 de enero incluyen:

  • Sección 9,: $121,992 MXN
  • Sección 21: $59,679 MXN y hasta $121,992 MXN
  • Sección VE10: $49,732 MXN
  • Sección NA11A: $34,121 MXN
  • Sección NA13C: $28,418 MXN
Sitios no oficiales comenzaron a
Sitios no oficiales comenzaron a revender tickets para BTS (Captura de pantalla/Viagogo)

Estas cifras superan por amplio margen los precios oficiales y evidencian la especulación que rodea la reventa de entradas para eventos de alto perfil como el BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

Sitios no oficiales comenzaron a
Sitios no oficiales comenzaron a revender tickets para BTS (Captura de pantalla/Viagogo)

¿Cuánto costaban realmente los boletos oficiales?

De acuerdo con OCESA y Ticketmaster, los precios oficiales para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros de la CDMX quedaron fijados en los siguientes rangos:

  • $1,767 MXN
  • $2,840 MXN
  • $4,476 MXN
  • $4,948 MXN
  • $8,010 MXN
  • $8,482 MXN
  • $8,953 MXN
  • $13,330 MXN (con cargos incluidos)
  • Boletos VIP: hasta $17,782 MXN

Todos los boletos oficiales estaban sujetos a disponibilidad y únicamente podían adquirirse en la plataforma de Ticketmaster, con cargos de servicio transparentes.

Los famosos darán conciertos en
Los famosos darán conciertos en México (Jovani Pérez/Infobae)

La diferencia entre los costos reales y los precios en reventa ha generado debate en redes, donde fans y usuarios piden medidas más estrictas para frenar la reventa no autorizada y proteger a los consumidores.

La expectativa por BTS en México, sumada a la escasez de boletos, ha convertido la búsqueda de entradas en un verdadero desafío financiero para muchos seguidores.

¡Cuídate de la reventa y de las estafas!

Recuerda que la Ley Para la Celebración de Espectáculos Públicos de la CDMX menciona en su Artículo 33 que la ‘reventa está prohibida’.

Además, si como fan estás pensando en este tipo de opciones para adquir una entrada, debes tener en cuenta que al ser sitios no oficiales puede haber un una mayor posibilidad de estafa.

Temas Relacionados

BTSReventaOcesaTicketmasterCDMXArirang TourEstadio GNP Segurosmexico-noticiasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Libros de Amazon México: estos son los títulos más vendidos este día

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon México: estos

Descubren tumba zapoteca en Oaxaca tras denuncia de saqueo, Sheinbaum celebra hallazgo: “Es algo extraordinario”

La presidenta dijo que la Tumba 10 de Huitzo es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década

Descubren tumba zapoteca en Oaxaca

Sheinbaum abre posibilidad de invitar a Felipe IV a México tras encuentro de reyes de España con indígenas mexicanos en la FITUR

La presidenta consideró “un primer símbolo importante” la conversación entre los monarcas y los pobladores indígenas

Sheinbaum abre posibilidad de invitar

Exjugadores del América se meten a la pelea por el goleo en Arabia junto a Cristiano Ronaldo

Ambos exjugadores del América atraviesan su mejor momento en Arabia

Exjugadores del América se meten

¿En honor a Ángela Aguilar? Christian Nodal sorprende con nuevo tatuaje

El intérprete de regional mexicano regresó a la tinta tras someterse a un doloroso tratamiento para eliminar los diseños que tenía en el rostro

¿En honor a Ángela Aguilar?
MÁS NOTICIAS

NARCO

El director del FBI se

El director del FBI se reúne en México con Harfuch y Godoy tras la detención de Ryan Wedding y Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

ENTRETENIMIENTO

¿En honor a Ángela Aguilar?

¿En honor a Ángela Aguilar? Christian Nodal sorprende con nuevo tatuaje

Sold out en preventa de BTS México para dos fechas: ¿cuándo habrá más boletos disponibles?

Alex Bisogno acusa a Pati Chapoy de creer que el estado de salud de Daniel era exclusivo para Ventaneando: “Creía que le pertenecía”

¿No puedes entrar a la fila virtual de Ticketmaster para BTS? Tips y recomendaciones aquí

Daniel Bisogno no quería revelar información sobre su salud por miedo a perder su trabajo en “Ventaneando” y afectar a su madre

DEPORTES

Exjugadores del América se meten

Exjugadores del América se meten a la pelea por el goleo en Arabia junto a Cristiano Ronaldo

Gobierno de Veracruz anuncia programa de activación deportiva rumbo al Mundial 2026

De Chivas al Tri: Brian Gutiérrez debuta en la Selección y reafirma su compromiso con México

Javier Aguirre destaca el debut de Ledezma y Gutiérrez en el triunfo de México ante Panamá

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana