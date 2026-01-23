Harfuch reporta que homicidio doloso en Veracruz disminuyó 28% en un año, delitos de alto impacto bajan menos del 1%

Estrategia de Seguridad en el Edomex redujo la incidencia deliectiva y hubo más de 800 detenidos, según datos de Omar García Harfuch, titular de la SSCP (presidencia)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el promedio diario del delito de homicidio doloso disminuyó 28%, durante el 2025.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Veracruz, el funcionario federal detalló que entre diciembre del 2024 y diciembre del 2025 los casos diarios de homicidio doloso pasaron de 3.13 a 3.48.

De igual forma, indicó que los delitos de alto impacto tuvieron una reducción del 0.3% en el mismo periodo, con un promedio diario de 20.5 casos.

“En cuanto a los delitos de alto impacto, en los últimos ocho años la tendencia es a la baja. Si se compara 2024 contra 2025 se observa una reducción del 0.3%, al pasar del 20.6 a 20.5 delitos del promedio diario”, dijo.

Información en desarrollo....