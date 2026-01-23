México

Harfuch reporta que homicidio doloso en Veracruz disminuyó 28% en un año, delitos de alto impacto bajan menos del 1%

El secretario de Seguridad detalló que los casos diarios de homicidio doloso pasaron de 3.13 a 3.48

Guardar
Estrategia de Seguridad en el
Estrategia de Seguridad en el Edomex redujo la incidencia deliectiva y hubo más de 800 detenidos, según datos de Omar García Harfuch, titular de la SSCP (presidencia)

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el promedio diario del delito de homicidio doloso disminuyó 28%, durante el 2025.

En la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum desde Veracruz, el funcionario federal detalló que entre diciembre del 2024 y diciembre del 2025 los casos diarios de homicidio doloso pasaron de 3.13 a 3.48.

De igual forma, indicó que los delitos de alto impacto tuvieron una reducción del 0.3% en el mismo periodo, con un promedio diario de 20.5 casos.

“En cuanto a los delitos de alto impacto, en los últimos ocho años la tendencia es a la baja. Si se compara 2024 contra 2025 se observa una reducción del 0.3%, al pasar del 20.6 a 20.5 delitos del promedio diario”, dijo.

Información en desarrollo....

Temas Relacionados

Veracruzhomicidio dolosoOmar García HarfuchseguridadLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

“El mejor acuerdo comercial del mundo lo tiene México con EEUU”: aseguró Howard Lutnick en Davos

El secretario de comercio informó que únicamente el 15 % de los productos mexicanos se ven afectados por un arancel del 25 % impuesto fuera del estatuto comercial del T-MEC

“El mejor acuerdo comercial del

Valor de apertura del dólar en México este 23 de enero de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

¿Cuánto tiempo tarda en curarse el hígado graso?

Es una de las enfermedades hepáticas más comunes en la actualidad, pero también una de las más reversibles

¿Cuánto tiempo tarda en curarse

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 23 de enero: reducción de carriles por atención de accidente en la autopista Chamapa - Lechería

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Aviator Casino: la guía definitiva del juego del avión para 2026, según apuestas-deportivas.es

Conoce las estrategias del famoso juego Aviator Casino, cuáles son las principales reglas del juego del avión y cómo puedes incrementar tus probabilidades de ganar

Aviator Casino: la guía definitiva
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los 10 objetivos

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

ENTRETENIMIENTO

Lucero revela el estado de

Lucero revela el estado de salud de Lucerito Mijares tras video viral que preocupó a fans: “Eminente doctor”

Christian Nodal adelanta su concierto en la Plaza de Toros México: así queda la nueva fecha, preventa y venta general

Venta de boletos para Harry Styles: Máynez exige ante Profeco información clara y precios justos para shows en CDMX

Alex Bisogno explota contra Pati Chapoy tras acusarlo de saquear la casa de su hermano Daniel: “No vuelva a meterse conmigo”

El desgarrador mensaje de Alejandra Capetillo por la muerte de su abuela Yeya: “Me duele el alma”

DEPORTES

De Chivas al Tri: Brian

De Chivas al Tri: Brian Gutiérrez debuta en la Selección y reafirma su compromiso con México

Javier Aguirre destaca el debut de Ledezma y Gutiérrez en el triunfo de México ante Panamá

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026