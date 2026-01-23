México

Diplomacia mexicana pide a la SRE atender denuncias contra Josefa González-Blanco por presunto acoso

Las acusaciones dirigidas a la exembajadora de Reino Unido incluyen hostigamiento, trato intimidante y cambios arbitrarios en funciones del personal

La Asociación del Servicio Exterior Mexicano (ASEM) solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atender de manera responsable las denuncias por presunto acoso laboral y posibles irregularidades administrativas en la Embajada de México en el Reino Unido, encabezada hasta hace poco por Josefa González-Blanco Ortiz-Mena.

El pronunciamiento del gremio diplomático se dio luego de que se diera a conocer la existencia de múltiples quejas presentadas ante la Cancillería por trabajadores de esa representación.

Diplomacia mexicana solicita intervención institucional de la SRE

En un comunicado público, la ASEM reiteró que el hostigamiento y el acoso laboral son prácticas incompatibles con el Código de Conducta de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con los principios que rigen al Servicio Exterior Mexicano (SEM).

El organismo subrayó que estas conductas adquieren una relevancia particular cuando son atribuidas a jefes de misión, quienes además de representar al Estado mexicano tienen la obligación de garantizar condiciones laborales respetuosas y profesionales para el personal a su cargo.

La asociación recordó que el Senado de la República ratificó en 2022 el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce el derecho de todas las personas a un entorno laboral libre de violencia y acoso.

En ese marco, pidió a la Cancillería asumir su papel en la prevención, atención y, en su caso, determinación de responsabilidades, al advertir que la omisión o minimización de estas conductas afecta la operación de las representaciones en el exterior.

Señalamientos contra la exembajadora en Reino Unido

Las solicitudes de intervención institucional se producen tras la difusión de denuncias presentadas desde 2021 por personal diplomático y trabajadores locales de la Embajada de México en el Reino Unido.

De acuerdo con documentos internos y reportes periodísticos, las acusaciones contra Josefa González-Blanco incluyen:

  • Hostigamiento y acoso laboral hacia personal subordinado.
  • Trato intimidante durante reuniones convocadas sin previo aviso.
  • Exigencias fuera de los protocolos institucionales, como la restricción del uso de teléfonos celulares.
  • Cambios arbitrarios en funciones y cargas de trabajo, sin procedimientos formales.
  • Ambiente laboral adverso, asociado a estrés y afectaciones emocionales.
  • Renuncias y rotación constante de personal, así como solicitudes de cambio de adscripción.
  • Presuntas irregularidades administrativas y manejo de recursos, señaladas en auditorías.

Según los testimonios recabados, la representación diplomática habría registrado una reducción significativa de su plantilla en los últimos años.

Investigaciones internas y respuesta de la Cancillería

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que las denuncias presentadas fueron canalizadas al Comité de Ética y al Órgano Interno de Control, instancias encargadas de realizar las investigaciones conforme a la normatividad aplicable.

Como resultado de una indagatoria interna, el Comité de Ética emitió recomendaciones administrativas, entre ellas capacitación en prevención del acoso laboral y fortalecimiento de habilidades de liderazgo, sin que se iniciara un procedimiento disciplinario formal.

Josefa González-Blanco negó los señalamientos, rechazó las conclusiones del Comité de Ética y anunció que impugnaría la resolución al considerar que carecía de sustento suficiente.

Sheinbaum descarta investigaciones y respalda la gestión diplomática

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que no existen investigaciones en curso contra la exembajadora y señaló que las denuncias fueron revisadas durante el sexenio anterior sin que se acreditaran responsabilidades.

Desde Palacio Nacional, sostuvo que González-Blanco “hizo un muy buen trabajo” durante su gestión en el Reino Unido.

Sheinbaum precisó que los señalamientos estuvieron relacionados con inconformidades derivadas de procesos de auditoría y reiteró que no hay procedimientos abiertos en su contra.

Relevo diplomático y exigencias de rendición de cuentas

El relevo en la Embajada será encabezado por el exfiscal Alejandro Gertz Manero en un contexto de llamados del gremio diplomático a reforzar la atención de denuncias y la supervisión interna.

Mientras la ASEM insiste en la necesidad de garantizar entornos laborales acordes con los principios del Servicio Exterior Mexicano, el Gobierno federal mantiene que no existen elementos para fincar responsabilidades administrativas, en un escenario marcado por la transición en la representación diplomática.

