Sheinbaum sabe manejar la relación con EEUU y cuenta con el respeto de Trump, asegura exagente de la DEA

El exagente de la DEA destaca que Trump respeta a Sheinbaum por su firmeza y diplomacia. (Jesús Avilés)

El exagente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Mike Vigil, consideró que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha adoptado una estrategia adecuada para conducir la relación bilateral con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Esto en un contexto marcado por tensiones regionales y recientes declaraciones del mandatario republicano sobre el combate al narcotráfico en América Latina.

Vigil señaló que la postura de la presidenta mexicana se ha caracterizado por el uso de la diplomacia y la cautela, elementos que, desde su perspectiva, han permitido mantener canales de comunicación abiertos con Washington sin escalar el discurso político.

“Mike Vigil considera que Claudia Sheinbaum ha manejado con acierto la relación con Donald Trump. (Foto: Mission Essential)

“Claudia Sheinbaum sabe cómo tratar con Donald Trump y hacerlo desde la diplomacia”, afirmó el exfuncionario, al referirse a la manera en que México ha manejado la relación bilateral.

La diplomacia como eje de la relación bilateral

De acuerdo con Vigil, Sheinbaum ha evitado la confrontación directa en un momento en el que el entorno regional se ha visto impactado por la reciente operación militar de Estados Unidos en Venezuela y por el debate sobre la seguridad hemisférica.

El exagente destacó que este enfoque permite reducir riesgos innecesarios en la relación entre ambos países.

Vigil sostuvo que el respeto institucional ha sido un factor relevante en la interacción entre ambos gobiernos y que la presidenta mexicana ha optado por un manejo prudente de los desacuerdos.

La diplomacia se ha consolidado como el eje central de la relación entre México y Estados Unidos. REUTERS/Raquel Cunha

“Donald Trump respeta a Sheinbaum. Ella es una mujer fuerte y sabe cómo manejar esta relación”, expresó, al señalar que la vía diplomática seguirá siendo clave en el futuro inmediato.

Sheinbaum rechaza intervención y subraya cooperación

En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que una posible intervención de Estados Unidos en territorio mexicano “no es una opción”.

Sus declaraciones se produjeron durante una visita al estado de Hidalgo, luego de que Donald Trump hiciera comentarios públicos sobre la situación de seguridad en México.

La mandataria sostuvo que la política exterior mexicana hacia Washington no se modificará y que la relación bilateral se mantiene en un marco de colaboración, particularmente en temas de seguridad.

La presidenta ha optado por una conducción cauta y firme de la política exterior. REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

Señaló que existe comunicación constante entre ambos gobiernos y que se han establecido mecanismos de entendimiento en distintos ámbitos.

“Ya saben que esa no es una opción para nosotros, pero estamos colaborando”, afirmó Sheinbaum al ser cuestionada por medios de comunicación, al tiempo que destacó la importancia de mantener el diálogo institucional.

Seguridad y responsabilidad compartida

Sheinbaum planteó que el principio de responsabilidad compartida debe ser el eje de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

El gobierno mexicano ha reiterado que la seguridad debe atenderse sin acciones unilaterales. REUTERS/Daniel Becerril

Explicó que México trabaja para atender las causas de la violencia y evitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, mientras que el gobierno estadounidense tiene un papel relevante en el control del flujo de armas y en el combate a las redes criminales que operan en su territorio.

Entre los puntos que la presidenta ha subrayado en la agenda bilateral se encuentran:

La cooperación en seguridad sin acciones unilaterales.

El intercambio de información e inteligencia entre ambos países.

El combate al tráfico de armas desde Estados Unidos hacia México.

El enfoque conjunto para reducir la violencia y el crimen organizado.

“Lo más importante es la responsabilidad compartida”, enfatizó la mandataria.

Venezuela y la postura de política exterior de México

En días recientes, Sheinbaum también fijó postura sobre la intervención militar estadounidense en Venezuela, reiterando que México se rige por los principios constitucionales de no intervención y solución pacífica de controversias, así como por la Doctrina Estrada.

La crisis en Venezuela ha tenido impacto regional en materia migratoria y de seguridad. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó esta posición mediante un comunicado en el que llamó al respeto del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

Tras el anuncio de Washington sobre la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y la conformación de un gobierno de transición, Sheinbaum señaló que México revisará el caso a través de la Cancillería y dentro del marco constitucional.

En este escenario regional, la presidenta ha reiterado que la relación con Estados Unidos se mantendrá basada en el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo, mientras México sostiene una política exterior alineada con sus principios históricos.