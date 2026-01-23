México

Daniel Bisogno no quería revelar información sobre su salud por miedo a perder su trabajo en “Ventaneando” y afectar a su madre

María Bisogno murió dos días después de que se dio a conocer que el conductor sería sometido a una operación de pulmón, reveló Alex Bisogno

Ventaneando compartió información sobre el estado de salud de Daniel Bisogno las veces que estuvo internado. (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Alex Bisogno -conductor y hermano menor de Daniel Bisogno- destapó nueva información sobre el colaborador de “Ventaneando”, esto a días de su primer aniversario luctuoso.

El también presentador rompió el silencio luego de que Pati Chapoy -periodista de espectáculos y titular del programa de TV Azteca- lo vinculó con el presunto robo a la casa del fallecido conductor.

Alejandro no solo negó las acusaciones en su contra, también acusó a la periodista de querer “hundirlo”.

El conductor desmintió haber saqueado la casa de su hermano Daniel Bisogno cuando murió |IG: @alexbisogno

Alex Bisogno arremete contra Pati Chapoy

El conductor publicó un video en su cuenta de Instagram, donde destapó un conflicto con la periodista; la señaló de ser una persona malévola por involucrarse en un conflicto familiar y vincularlo con el robo.

“Malévolo es darle el tiro de gracia a una familia, aseverando una lista de acusaciones en mi contra solo por su coraje de haber platicado con los medios sobre el estado de salud de mi hermano, información que usted creía era de Ventaneando y por lo cual me acusó infundadamente de haber vendido notas, cosa que todos sabemos que jamás pasó“, dijo.

Según Alejandro, la periodista supuestamente le tiene coraje porque habló con diversos medios sobre el estado de salud de su hermano cuando estaba internado.

El conductor destapó un conflicto con la periodista de espectáculos y ex jefa de su fallecido hermano, Daniel Bisogno |IG: @alexbisogno

Me acusó de andar en tour de medios, repartiendo en otros programas el rating que usted creía le pertenecía. Malévolo es herir a la familia de uno de sus más leales colaboradores solo porque le dijeron cosas que usted decidió creer (su presunto vínculo con el robo). No necesitamos de su cariño, pero con tantos años de carrera, al menos tenga profesionalismo", continuó.

“Sé de buena fuente que también parte de su odio hacia mí y a mi familia es porque usted creía que no le dábamos información suficiente para su programa, cosa que eso nunca sucedió“.

El conductor destapó que la periodista solo visitó a su hermano en una ocasión durante las veces que estuvo hospitalizado entre 2024 y 2025.

María Araceli Bisogno, madre de Alex y Daniel Bisogno. (Twitter: @AztecaUno)

Alex Bisogno revela por qué limitó la información sobre el estado de salud de Daniel

De acuerdo con la información que compartió el exconductor de “Al Extremo”, fue su hermano quien decidió limitar la información sobre su estado por dos razones: miedo a perder su trabajo en “Ventaneando” y temor a causar estragos en la salud de su madre, María Araceli Bisogno.

“No quería que usted se enterara por miedo a perder su trabajo y, en segunda, porque no quería que mis papás se preocuparan, pues el estado de salud de mi mamá no era óptimo para recibir ese tipo de noticias”, recordó.

No obstante, se filtró la información sobre la operación de pulmón a la que se sometió Daniel en febrero de 2024 y habría sido retomada en el programa de espectáculos; dos días después, la madre de los presentadores perdió la vida.

Daniel Bisogno murió el 20 de febrero de 2025 a los 51 años de edad tras dos años luchando con problemas de salud. (TV Azteca)
“Eso no la mató, pero vaya que complicó su estado de salud muriendo dos días después y con la peor angustia que una madre puede tener saber que su hijo se está muriendo“, comentó.

De esta manera, Alex Bisogno no solo despejó las dudas, también respondió a las declaraciones que Pati Chapoy hizo sobre que la señora no habría recibido las atenciones necesarias.

El conductor cerró su mensaje para la periodista: “Que le quede claro que cuando Daniel decía que era como una mamá para él, era en sentido figurado. O sea, no tiene ningún derecho de meterse conmigo, con mi familia, ni en temas que a usted no le corresponden”.

