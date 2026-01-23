México

Cuatro alimentos clave para facilitar la regeneración del hígado

Una alimentación variada, acompañada de hábitos saludables puede ayudar a mantener en condiciones óptimas la actividad de este órgano vital

La alimentación es clave para
La alimentación es clave para el buen funcionamiento del hígado. Foto: (Jesús Aviles/ Infobae México)

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, ya que cumple funciones esenciales como la desintoxicación del organismo, la metabolización de nutrientes, la producción de bilis y la regulación de los niveles de azúcar en la sangre.

A diferencia de otros órganos, el hígado tiene una notable capacidad de regeneración; sin embargo, para que este proceso ocurra de manera adecuada, es fundamental mantener hábitos saludables, especialmente una alimentación equilibrada.

Ante ello se ha demostrado que ciertos alimentos contienen nutrientes y compuestos bioactivos que ayudan a proteger las células hepáticas y a estimular su regeneración. A continuación, se presentan cuatro alimentos que contribuyen de manera significativa a la salud del hígado.

El hígado es un órgano
El hígado es un órgano fundamental que cumple diferentes funciones. Foto: (iStock)

1. Alcachofa: La alcachofa es uno de los alimentos más reconocidos por sus beneficios hepáticos. Contiene cinarina y silimarina, compuestos que favorecen la producción de bilis y ayudan a proteger las células del hígado frente al daño oxidativo. Además, facilita la digestión de las grasas y apoya los procesos naturales de desintoxicación. Su consumo regular puede ser útil para prevenir la acumulación de grasa en el hígado y mejorar su funcionamiento general.

2. Ajo: El ajo es un alimento con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias que benefician directamente al hígado. Contiene compuestos sulfurados, como la alicina, que activan las enzimas hepáticas responsables de eliminar toxinas del organismo. Asimismo, aporta selenio, un mineral que contribuye a la protección de las células hepáticas y favorece los procesos de regeneración. Consumido con moderación, el ajo puede fortalecer la función hepática y apoyar la limpieza natural del cuerpo.

3. Betabel (remolacha): El betabel es rico en antioxidantes, betalaínas y fibra, elementos que ayudan a reducir la inflamación y el estrés oxidativo en el hígado. También favorece la circulación sanguínea y la eliminación de sustancias nocivas acumuladas en el organismo. Gracias a su contenido de nitratos naturales, el betabel puede mejorar el flujo sanguíneo hacia el hígado, lo que contribuye a su capacidad de regenerarse y mantenerse saludable.

Una alimentación balanceada es de
Una alimentación balanceada es de grana ayuda en la regeneración del hígado. (Infobae México/ Jesús Aviles)

4. Aguacate: El aguacate es una fuente importante de grasas saludables, especialmente ácidos grasos monoinsaturados, que ayudan a reducir la inflamación y a regular los niveles de colesterol. Además, contiene glutatión, un antioxidante clave en los procesos de desintoxicación hepática. Este compuesto contribuye a neutralizar radicales libres y a proteger las células del hígado, favoreciendo su recuperación y funcionamiento óptimo.

Si bien estos alimentos pueden apoyar la regeneración del hígado, es importante destacar que su consumo debe formar parte de un estilo de vida saludable. Evitar el exceso de alcohol, reducir el consumo de alimentos ultraprocesados, mantener un peso adecuado y realizar actividad física regular son acciones fundamentales para cuidar este órgano vital.

Finalmente, ante cualquier padecimiento hepático, es indispensable consultar a un profesional de la salud. Una alimentación balanceada, acompañada de orientación médica, puede marcar la diferencia en la prevención y recuperación de enfermedades del hígado.

