Chayote empapelado: una opción vegetariana sabrosa y fácil de preparar

Los chayotes son indispensables en la cocina mexicana, no solo por su versatilidad de preparación, también por su costro. Sin embargo, muchos lo pasan por alto debido a que carece de un sabor prominente.
A continuación, te compartimos una receta ideal para preparar esta hostiliza aportándole sabor. Además, es una opción para quienes siguen una dieta vegetariana o están cuidando su consumo de calorías. Y es que es rica en agua y fibra.
"Diversos estudios han encontrado la presencia de compuestos bioactivos como flavonoides, carotenoides, vitamina C y E (en el fruto, en la cáscara y en las hojas); sin embargo, el proceso de cocción del chayote disminuye considerablemente su concentración, pero continúa siendo un buen alimento que aporta fibra dietaría (soluble e insoluble) y minerales“, se lee en un artículo publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
Chayote empapelado | Receta Vegetariana
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 15 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 2 chayotes medianos
- 150 g de quesillo (o queso manchego)
- 1 lata de granos de choclo (aprox. 300 g)
- 1 chile (puede ser jalapeño, morrón o ají, según preferencia)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal y pimienta, a gusto
- Papel aluminio (cantidad necesaria)
Cómo hacer chayote empapelado, paso a paso
- Lava los chayotes y cortarlos en rodajas finas (0,5 a 1 cm).
- Corta el quesillo o queso manchego en tiras.
- Lava y pica el chile elegido.
- Corta rectángulos de papel aluminio para armar 4 paquetes individuales.
- Coloca en cada rectángulo una base de chayote, cubre con maíz, queso y chile. Salpimienta y rocía con aceite de oliva.
- Cierra bien los paquetes de aluminio, asegúrate que no se escape vapor.
- Calienta una sartén grande a fuego bajo-medio y coloca los paquetes adentro. Consejo: Si la sartén tiene tapa, usarla para mejorar la cocción al vapor.
- Cocina por 20 minutos, girando los paquetes a la mitad del tiempo para que el calor sea parejo.
- Retira del fuego y abre con cuidado.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 180 kcal
- Grasas: 9 g
- Carbohidratos: 17 g
- Proteínas: 7 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En refrigerador, hasta 3 días bien tapado.