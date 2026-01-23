México

Chayote empapelado: una opción vegetariana sabrosa y fácil de preparar

Esta preparación es ideal para quienes buscan sumar más vegetales dieta diaria y no necesita horno

(Adobe Stock)
(Adobe Stock)

Los chayotes son indispensables en la cocina mexicana, no solo por su versatilidad de preparación, también por su costro. Sin embargo, muchos lo pasan por alto debido a que carece de un sabor prominente.

A continuación, te compartimos una receta ideal para preparar esta hostiliza aportándole sabor. Además, es una opción para quienes siguen una dieta vegetariana o están cuidando su consumo de calorías. Y es que es rica en agua y fibra.

"Diversos estudios han encontrado la presencia de compuestos bioactivos como flavonoides, carotenoides, vitamina C y E (en el fruto, en la cáscara y en las hojas); sin embargo, el proceso de cocción del chayote disminuye considerablemente su concentración, pero continúa siendo un buen alimento que aporta fibra dietaría (soluble e insoluble) y minerales“, se lee en un artículo publicado por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Chayotes frescos listos para ser
Chayotes frescos listos para ser preparados en una cocina saludable - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chayote empapelado | Receta Vegetariana

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 15 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 2 chayotes medianos
  2. 150 g de quesillo (o queso manchego)
  3. 1 lata de granos de choclo (aprox. 300 g)
  4. 1 chile (puede ser jalapeño, morrón o ají, según preferencia)
  5. 2 cucharadas de aceite de oliva
  6. Sal y pimienta, a gusto
  7. Papel aluminio (cantidad necesaria)
(Foto: Twitter / @julioastillero)
(Foto: Twitter / @julioastillero)

Cómo hacer chayote empapelado, paso a paso

  1. Lava los chayotes y cortarlos en rodajas finas (0,5 a 1 cm).
  2. Corta el quesillo o queso manchego en tiras.
  3. Lava y pica el chile elegido.
  4. Corta rectángulos de papel aluminio para armar 4 paquetes individuales.
  5. Coloca en cada rectángulo una base de chayote, cubre con maíz, queso y chile. Salpimienta y rocía con aceite de oliva.
  6. Cierra bien los paquetes de aluminio, asegúrate que no se escape vapor.
  7. Calienta una sartén grande a fuego bajo-medio y coloca los paquetes adentro. Consejo: Si la sartén tiene tapa, usarla para mejorar la cocción al vapor.
  8. Cocina por 20 minutos, girando los paquetes a la mitad del tiempo para que el calor sea parejo.
  9. Retira del fuego y abre con cuidado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones.

Crédito: Wikimedia
Crédito: Wikimedia

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 180 kcal
  • Grasas: 9 g
  • Carbohidratos: 17 g
  • Proteínas: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En refrigerador, hasta 3 días bien tapado.

