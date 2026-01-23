México

A tres meses de obtener cédula profesional Mayra Orellana es nombrada titular de Medio Ambiente en Puebla

El nombramiento del gobernador Alejandro Armenta Mier ha causado críticas por presunta falta de experiencia de la nueva secretaria de Smadsot

Mayra Lizeth Orellana Caballero será la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial en Puebla. Crédito: Facebook/Smadsot

Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México el pasado 21 de enero de 2026, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó un ajuste en su gabinete, decisión que ha generado cuestionamientos por la recién obtención de la Cédula Profesional por parte de Mayra Lizeth Orellana Caballero, quien se integrará a su administración.

Nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente

Mayra Orellana asumirá la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot) del Gobierno de Puebla, en relevo de Rebeca Bañuelos Guadarrama, quien dirigirá ahora la coordinación del Plan Hídrico, responsable del saneamiento del río Atoyac y el rescate de la presa de Valsequillo:

“Ayer estuve con quién va ser la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente, la maestra Mayra Orellana. Ella es una experta del Politécnico Nacional en materia de biomasa, producción de laboratorio y de injertos para la producción de planta forestal".

Aunque Armenta destacó los estudios de quien será la nueva titular de Smadsot, la realidad es que en el registro oficial disponible en versión pública no se encuentran precisados como el gobernador de Puebla lo mencionó.

El nombramiento de Mayra Orellana
El nombramiento de Mayra Orellana ha generado señalamientos por su presunta falta de preparación educativa. (Foto: Facebook)

Mayra Orellana es egresada de la Politécnica Metropolitana de Puebla

Según el Registro Nacional de Profesionistas (RNP), Mayra Orellana obtuvo la licenciatura en Ingeniería en Biotecnología por la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla (UPMP), con título expedido el 21 de mayo de 2025 y obtuvo la Cédula Profesional el 8 de octubre del mismo año.

Cabe destacar que en los registros públicos consultados por Infobae México la egresada de la UPMP no cuenta con otro grado académico. Su perfil en LinkedIn, Mayra Orellana señala que desde octubre trabaja en la dirección de Innovación, Restauración y Cuidado de Recursos Naturales Biodiversos dentro de la Smadsot.

También menciona ocho años de experiencia en Madre Tierra Puebla S de RL de CV, donde estuvo a cargo de Laboratorios de Cultivo de Tejidos Vegetales.

La Universidad Interserrana del Estado de Puebla (UIEP) adjudicó de manera directa a Mayra Lizeth Orellana Caballero un contrato por servicio de capacitación con un valor total de 50,000 pesos, impuestos incluidos. El contrato estuvo vigente del 3 de julio al 31 de agosto de 2023, de acuerdo con el acuse oficial publicado en CompraNet.

Cinco puntos que destacan del cambio en la administración de Armenta

  • El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, nombró a Mayra Lizeth Orellana Caballero como nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente.
  • Rebeca Bañuelos Guadarrama dejó la Secretaría para coordinar el Plan Hídrico estatal.
  • El nombramiento de Orellana generó cuestionamientos, ya que obtuvo su Cédula Profesional en octubre de 2025.
  • Su único grado académico registrado es una licenciatura en Ingeniería en Biotecnología por la Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla.
  • Orellana recibió un contrato de capacitación de la Universidad Interserrana por 50 mil pesos en 2023.

