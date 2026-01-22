Precios oficiales de BTS en México: consulta aquí el costo de los boletos para CDMX

México

La boletera anunció los precios
La boletera anunció los precios anticipados tras las exigencias de las armys (Jovani Pérez/Infobae)

La espera para conocer los precios oficiales de los boletos para los conciertos de BTS en México está por terminar.

Fans, organizadores y autoridades han estado atentos a cada actualización relacionada con la gira mundial de la banda surcoreana, cuya llegada ha generado una de las mayores expectativas en la historia musical del país.

A continuación, te presentamos todo lo que debes saber antes del anuncio definitivo.

Las exigencias de la ARMY: transparencia y precios claros

Durante las últimas semanas, la comunidad ARMY ha estado activa en redes sociales exigiendo transparencia y claridad en el proceso de venta de boletos.

La banda vendrá próximamente a México
La banda vendrá próximamente a México (Jovani Pérez/Infobae)

Las fans han solicitado información anticipada sobre los precios y los mapas de zonas, buscando evitar sorpresas y asegurar condiciones justas.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) intervino exhortando a las boleteras y promotoras a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor y garantizar información veraz para los compradores.

Ante la presión social, OCESA anunció que hoy dará a conocer la lista oficial de precios para los shows de BTS en la Ciudad de México.

La banda lanzará su próximo
La banda lanzará su próximo disco y la preventa se realizará pronto (Jovani Pérez/Infobae)

Precios oficiales para BTS en México

Estos son los precios oficiales para los conciertos de BTS en el Estadio GNP Seguros (con cargos incluidos):

  • Naranja C: mil 767 pesos
  • Discapacidad: 2 mil 840 pesos
  • Secciones 101-108: 4 mil 476 pesos
  • Naranja B: 4 mil 948 pesos
  • Naranja A: 8 mil 010 pesos
  • Verde: 8 mil 482 pesos
  • Platino B: 8 mil 953 pesos
  • Platino A: 13 mil 330 pesos

Ocesa detalló que se hará un cargo adicional de 50 pesos por procesamiento de orden.

¿En cuánto estarán los VIP?

Se informó que los accesos exclusivos quedan de la siguiente manera:

  • VIP tendrán un costo de 17 mil 782 pesos
  • Platinum tendrán un precio máximo de 13 mil 330 pesos.

De igual manera, Ocesa detalló que ‘los precios de los boletos no cambiarán durante la preventa ni venta general’.

La empresa subió nuevamente los precios
La empresa subió nuevamente los precios (Instagram Ocesa_kpop)

Ocesa borra post y luego lo sube nuevamente

A las 9:00 horas de este 22 de enero, en la página de Ocesa K-pop se publicaron los precios oficiales para los conciertos de BTS en CDMX, sin embargo, a los pocos minutos, el post fue eliminado.

Alrededor de las 9:40, la cuenta resubió la publicación. Los precios se mantuvieron iguales, sólo se modificó la descripción en donde inicialmente se leía ‘niveles de precio’ y se cambió a ‘rangos de precio’.

El post fue eliminado a
El post fue eliminado a los pocos minutos de ser subido (Captura de pantalla/Ocesa_kpop IG)

Detalles sobre la preventa y venta general

  • Fechas de conciertos: 7, 9 y 10 de mayo de 2026, Estadio GNP Seguros, CDMX
  • Preventa ARMY MEMBERSHIP: viernes 23 de enero de 2026
    • Día 1 y 2: de 9:00 am a 9:59 pm
    • Día 3: de 12:00 pm a 9:59 pm
  • Venta general: sábado 24 de enero de 2026 a partir de las 9:00 am
  • Restricciones y requisitos:
    • Solo podrán comprar en preventa quienes hayan completado el registro ARMY Membership y vinculado sus cuentas en Weverse y Ticketmaster.
    • Cada persona podrá adquirir hasta cuatro boletos por show.
    • La venta será únicamente en línea, a través de Ticketmaster.

